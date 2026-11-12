Darul a fost înregistrat în euro, lei și dolari. Cea mai mare parte a banilor a fost primită în moneda europeană, însă și suma în lei a depășit 330.000.

Valorile declarate au fost:

246.400 de euro;

334.000 de lei;

5.200 de dolari.

Presa care a relatat în iunie 2019 despre declarația de avere a estimat echivalentul cumulat la aproximativ 320.000 de euro. Acesta reprezintă o conversie orientativă, în timp ce valorile în cele trei monede sunt sumele consemnate în document.

Pe lângă bani, au fost declarate și bunuri pentru casă, evaluate la aproximativ 30.000 de euro și primite cu ocazia cununiei civile. Aceste cadouri au fost prezentate separat de darul în numerar.

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Ce spunea Olguța Vasilescu despre folosirea banilor

După eveniment, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre intenția de a achita un împrumut contractat de soțul său pentru cumpărarea unei case. Valoarea creditului menționată în relatările de atunci era de 150.000 de euro.

„În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa”, declara aceasta.

Tot atunci, explica faptul că în declarația de avere urmau să apară banii rămași după scăderea cheltuielilor și că discutase cu reprezentanții ANAF despre tratamentul fiscal al darurilor.