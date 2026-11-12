Suma pe care Olguța Vasilescu şi Claudiu Manda au strâns-o în ziua nunţii. Darul celor doi politicieni s-a ridicat la sute de mii de euro
Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au declarat după nunta din 2019 daruri de 246.400 de euro, 334.000 de lei și 5.200 de dolari. Echivalentul total era estimat la aproximativ 320.000 de euro, iar separat au fost menționate bunuri pentru casă în valoare de circa 30.000 de euro. Sumele au fost făcute publice în declarația de avere depusă de Claudiu Manda în același an.
Darul de nuntă a fost primit în trei monede
Cei doi politicieni s-au căsătorit în 2019, iar banii primiți de la invitați au apărut ulterior în documentele privind averea familiei. La acel moment, Claudiu Manda încheia mandatul de senator și urma să își înceapă activitatea în Parlamentul European.
Darul a fost înregistrat în euro, lei și dolari. Cea mai mare parte a banilor a fost primită în moneda europeană, însă și suma în lei a depășit 330.000.
Valorile declarate au fost:
- 246.400 de euro;
- 334.000 de lei;
- 5.200 de dolari.
Presa care a relatat în iunie 2019 despre declarația de avere a estimat echivalentul cumulat la aproximativ 320.000 de euro. Acesta reprezintă o conversie orientativă, în timp ce valorile în cele trei monede sunt sumele consemnate în document.
Pe lângă bani, au fost declarate și bunuri pentru casă, evaluate la aproximativ 30.000 de euro și primite cu ocazia cununiei civile. Aceste cadouri au fost prezentate separat de darul în numerar.
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Ce spunea Olguța Vasilescu despre folosirea banilor
După eveniment, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre intenția de a achita un împrumut contractat de soțul său pentru cumpărarea unei case. Valoarea creditului menționată în relatările de atunci era de 150.000 de euro.
„În mod sigur achităm împrumutul luat de soț pentru a cumpăra casa”, declara aceasta.
Tot atunci, explica faptul că în declarația de avere urmau să apară banii rămași după scăderea cheltuielilor și că discutase cu reprezentanții ANAF despre tratamentul fiscal al darurilor.
Nunta celor doi se află printre evenimentele de familie pentru care politicienii români au declarat sume de ordinul sutelor de mii de euro. Alte valori importante au fost raportate după nunți sau botezuri organizate în ani diferiți.
George Simion a menționat un dar de nuntă de 400.000 de euro după căsătoria din 2022. Separat, după botezul copilului său, organizat în 2024, a declarat 60.000 de euro primiți cu această ocazie.
În cazul lui Alin Tișe, suma menționată în declarația de avere din 2024 pentru darul de nuntă a fost de 235.000 de euro. Banii au fost împărțiți în mod egal cu soția sa.
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Darurile de nuntă nu sunt venituri impozabile
Regulile fiscale se aplică și celorlalți miri, indiferent dacă ocupă sau nu o funcție publică. Clarificările oficiale ale ANAF arată că banii primiți sub formă de dar la nunți și botezuri reprezintă venituri neimpozabile și nu generează obligația declarării lor fiscale.
Instituția face referire la categoriile de venituri prevăzute de articolele 61 și 62 din Codul fiscal. În aceeași comunicare, ANAF precizează că transferurile între rude pot reprezenta donații sau daruri manuale, încadrate în categoria veniturilor neimpozabile.
Dacă primești bani la nuntă, aceștia nu devin automat venituri impozabile atunci când îi depui într-un cont. În cadrul verificărilor fiscale, autoritățile pot analiza însă proveniența fondurilor și documentele care susțin explicațiile contribuabilului.
ANAF a precizat și că impozitul de 70% pentru venituri cu sursă neidentificată nu se aplică fondurilor a căror proveniență a fost identificată în condițiile legii. Darurile de nuntă și de botez sunt incluse explicit în clarificările instituției privind sursele neimpozabile.