Ce va face centrul de date din Mureș

Conform planului prezentat de Consiliul Județean Mureș, infrastructura va deservi companiile din parcul industrial și firmele care se vor instala aici. Găzduirea serverelor înseamnă că acestea pot folosi un spațiu tehnic special amenajat, fără să construiască fiecare propria infrastructură.

Echipamentele vor funcționa permanent. Președintele Consiliului Județean, Péter Ferenc, spune că proiectarea urmărește reducerea consumului de electricitate și folosirea unui sistem de răcire care nu necesită cantități mari de apă. Sunt obiective ale proiectului; consumul efectiv va putea fi evaluat după punerea în funcțiune.

Alimentarea cu energie a centrelor de date a devenit o problemă importantă pentru industria tech. În paralel, dependența Europei de furnizorii americani de cloud readuce în discuție unde sunt găzduite serviciile digitale și cine le controlează.

Aproximativ 70% din investiție vine din bugetul județului

Finanțarea europeană acoperă doar o parte din cost. Hotărârea Consiliului Județean Mureș privind bugetul proiectului prevede aproximativ 71,3 milioane de lei finanțare nerambursabilă și o contribuție proprie de 168,4 milioane de lei, la o valoare totală care include TVA. Sprijinul european vine prin Programul Tranziție Justă 2021–2027, care finanțează investiții pentru transformarea economică a județelor vizate, printre care și Mureș.

Județul suportă astfel aproximativ 70% din investiție. Fondurile nerambursabile reprezintă puțin peste jumătate din cheltuielile eligibile, însă există și costuri neeligibile sau care depășesc plafonul finanțării. Acestea ridică partea plătită din bugetul local.

Autoritățile mizează pe veniturile obținute ulterior din serviciile oferite companiilor. Péter Ferenc estimează recuperarea investiției în șapte–opt ani de la deschidere. Este o estimare economică, dependentă de clienții atrași și de cheltuielile de funcționare, nu un venit garantat.

Când ar putea fi gata

Execuția este estimată la 20 de luni, iar autoritățile vizează finalizarea în 2028. Înaintea lucrărilor trebuie însă organizată procedura de achiziție publică și desemnat constructorul.