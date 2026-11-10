Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile

O a doua variantă, mai amplă, este susținută de vicepreședintele PSD Dragoș Benea, responsabil de grupul de lucru pentru reforma teritorială. Aceasta presupune comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

„Aproape 1.700 de comune sunt cu populație până în 3.000 de locuitori. Ele vor trebui să se comaseze”, a declarat Dragoș Benea.

Liderul social-democrat a precizat că evaluarea ar trebui realizată folosind cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind populația rezidentă, nu exclusiv informațiile recensământului.

Ce se schimbă pentru locuitorii comunelor comasate

Pentru cetățeni, comasarea nu înseamnă dispariția satelor sau obligativitatea mutării într-o altă localitate. Schimbarea ar viza în primul rând organizarea administrației locale. Mai multe comune ar putea avea o singură primărie, un singur primar și un consiliu local comun. În schimb, localitățile componente și-ar putea păstra denumirile și identitatea.

Locuitorii ar putea fi nevoiți să se adreseze unei primării aflate în altă localitate pentru anumite documente, taxe sau autorizații. Totuși, autoritățile ar putea menține puncte locale de lucru, astfel încât oamenii să nu fie obligați să parcurgă distanțe mari pentru servicii administrative.

În privința actelor de identitate, a adreselor și a taxelor locale, efectele concrete vor depinde de legislația adoptată și de modul în care vor fi stabilite noile unități administrativ-teritoriale. Nu există, în acest moment, o regulă adoptată care să prevadă automat schimbarea buletinelor sau majorarea impozitelor după comasare.

Scopul declarat al reformei este reducerea cheltuielilor administrative și utilizarea mai eficientă a banilor publici, inclusiv pentru investiții în infrastructură și servicii.

Și orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori sunt vizate

Propunerea PSD nu se limitează la comune. Dragoș Benea a anunțat că și orașele care au coborât sub pragul de 10.000 de locuitori ar putea fi comasate sau transformate în comune. O asemenea schimbare ar modifica statutul administrativ al localității, însă nu ar însemna automat pierderea școlilor, spitalelor sau altor servicii existente.