Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile
România ar putea trece printr-o reorganizare administrativă majoră începând din 2028, dacă propunerile discutate în PSD vor fi adoptate. Social-democrații analizează comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, dar și reorganizarea orașelor care au coborât sub pragul de 10.000 de locuitori. Reforma ar putea reduce semnificativ numărul primăriilor și al aleșilor locali, însă reprezentanții partidului susțin că serviciile publice pentru cetățeni trebuie păstrate.
Ce comune ar putea fi comasate din 2028
Reorganizarea administrativă este analizată în două variante. Prima, prezentată de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, vizează 429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, care ar putea decide voluntar comasarea până la 1 martie 2027.
O a doua variantă, mai amplă, este susținută de vicepreședintele PSD Dragoș Benea, responsabil de grupul de lucru pentru reforma teritorială. Aceasta presupune comasarea tuturor comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori.
„Aproape 1.700 de comune sunt cu populație până în 3.000 de locuitori. Ele vor trebui să se comaseze”, a declarat Dragoș Benea.
Liderul social-democrat a precizat că evaluarea ar trebui realizată folosind cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind populația rezidentă, nu exclusiv informațiile recensământului.
Ce se schimbă pentru locuitorii comunelor comasate
Pentru cetățeni, comasarea nu înseamnă dispariția satelor sau obligativitatea mutării într-o altă localitate. Schimbarea ar viza în primul rând organizarea administrației locale. Mai multe comune ar putea avea o singură primărie, un singur primar și un consiliu local comun. În schimb, localitățile componente și-ar putea păstra denumirile și identitatea.
Locuitorii ar putea fi nevoiți să se adreseze unei primării aflate în altă localitate pentru anumite documente, taxe sau autorizații. Totuși, autoritățile ar putea menține puncte locale de lucru, astfel încât oamenii să nu fie obligați să parcurgă distanțe mari pentru servicii administrative.
În privința actelor de identitate, a adreselor și a taxelor locale, efectele concrete vor depinde de legislația adoptată și de modul în care vor fi stabilite noile unități administrativ-teritoriale. Nu există, în acest moment, o regulă adoptată care să prevadă automat schimbarea buletinelor sau majorarea impozitelor după comasare.
Scopul declarat al reformei este reducerea cheltuielilor administrative și utilizarea mai eficientă a banilor publici, inclusiv pentru investiții în infrastructură și servicii.
Și orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori sunt vizate
Propunerea PSD nu se limitează la comune. Dragoș Benea a anunțat că și orașele care au coborât sub pragul de 10.000 de locuitori ar putea fi comasate sau transformate în comune. O asemenea schimbare ar modifica statutul administrativ al localității, însă nu ar însemna automat pierderea școlilor, spitalelor sau altor servicii existente.
Eventualele modificări ale finanțării, taxelor și organizării instituțiilor publice ar trebui stabilite prin acte normative și decizii administrative ulterioare.
Peste jumătate dintre comunele foarte mici sunt conduse de PSD
Reforma ar afecta inclusiv partidele care au cei mai mulți primari în localitățile vizate. Potrivit unei analize publicate de Cotidianul.ro, dintre cele 429 de comune cu mai puțin de 1.500 de locuitori, 227 sunt conduse de primari PSD, reprezentând 52,91%, iar 156 au primari PNL, adică 36,36%.
În județul Olt, 22 dintre cele 23 de comune aflate sub acest prag sunt conduse de social-democrați. În schimb, în județul Alba, 19 dintre cele 27 de comune vizate au primari liberali.
Dragoș Benea estimează că reforma ar putea duce la dispariția a 15.000–18.000 de funcții de aleși locali, inclusiv primari, viceprimari și consilieri.
„Toți primarii se vor opune, toate partidele vor avea de pierdut, PSD cel mai mult. Nu sunt naiv. Dar e nevoie de reforma aceasta”, a declarat acesta.
Când ar urma să intre în vigoare reforma
Potrivit calendarului prezentat de ministrul Dezvoltării, prima etapă ar presupune comasări voluntare, în urma unor referendumuri locale, până la 1 martie 2027. Ulterior, Guvernul ar putea propune o reorganizare obligatorie, cu aplicare începând din 2028, odată cu următoarele alegeri locale.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut ca Executivul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, dar și pentru reorganizarea unor instituții și companii de stat.
Deocamdată, comasarea comunelor și retrogradarea orașelor reprezintă propuneri politice, nu măsuri intrate în vigoare. Numărul exact al localităților afectate, noile granițe administrative și serviciile care vor rămâne disponibile în fiecare comunitate vor depinde de forma finală a reformei.