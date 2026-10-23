ANAF schimbă modul în care dă TVA-ul înapoi firmelor. Ce înseamnă „risc fiscal”, cine mai primeşte banii și când vine controlul

Procedura privește persoanele impozabile care depun deconturi cu sumă negativă de TVA și solicită rambursarea banilor. Pe scurt, este vorba despre situația în care, după calcularea TVA colectate și deductibile, o firmă rezultă cu o sumă pe care o poate solicita înapoi de la stat.

ANAF a modificat procedura inițial prin Ordinul 1.123/2026, iar ulterior a intervenit prin Ordinul 1.425/2026. Ultimul act a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 868 din 16 octombrie și stabilește noua listă de situații din care poate rezulta un risc de rambursare necuvenită a TVA.

Ce se întâmplă dacă firma nu prezintă risc

Președintele ANAF, Adrian Nica, explică mecanismul într-o manieră simplă: firmele considerate cu risc redus ar trebui să treacă mai ușor prin procedură.

„Dacă un contribuabil nu are risc în bazele de date, adică riscul este mic, acesta va primi rambursare de TVA. Dacă contribuabilul are risc mare, atunci este o problemă, deoarece aceste red flag-uri puse în sistem ridică anumite suspiciuni”, a declarat șeful ANAF.

Fiscul folosește informațiile pe care le deține, inclusiv datele transmise prin sisteme precum e-Factura și SAF-T, pentru a compara tranzacțiile și a identifica situațiile considerate neobișnuite.

Exemplu: ceri 100 de lei înapoi, dar 20 de lei provin dintr-o tranzacție suspectă

Un exemplu oferit chiar de șeful ANAF explică foarte bine ce se poate întâmpla. O firmă solicită rambursarea a 100 de lei TVA. Din această sumă, 20 de lei sunt legați de o factură primită de la un furnizor pe care ANAF nu îl poate găsi sau care are un istoric fiscal problematic.

Într-o asemenea situație, cererea nu înseamnă automat că firma care solicită rambursarea a comis o ilegalitate. Apare însă un semnal de risc, iar ANAF poate cere explicații înainte să restituie banii.

„Ai solicitat la rambursare 100 lei, dar, din această sută de lei, în sistem apare că 20 lei i-ai primit de la unul pe care nu-l găsim”, a explicat Nica, precizând că firma va trebui să clarifice tranzacția.

De ce contează furnizorul de la care ai cumpărat

Aici apare una dintre schimbările importante pentru firme. Nu mai contează numai existența unei facturi. Datele disponibile ANAF permit verificarea mai rapidă a firmei care a emis-o și a istoricului acesteia.