Românii taie cheltuielile care nu sunt necesare. Ce firme pot fi lovite de scăderea consumului în următoarele 12 luni

Presiunea apare într-un moment în care economia României se află deja într-o situație dificilă. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a redus estimarea privind creșterea economică din 2026 la numai 0,1%.

În același timp, insolvențele au crescut cu 12% în prima jumătate a anului, potrivit datelor Coface, iar o analiză TPC Concept arată că șase din zece companii prezintă cel puțin două vulnerabilități care le pot afecta lichiditatea, profitabilitatea sau capacitatea de dezvoltare.

Ce firme riscă să aibă probleme

Cele mai expuse sunt companiile care intră în această perioadă cu datorii mari, profit redus și facturi pe care nu reușesc să le încaseze suficient de repede.

„În următoarele 6–12 luni este probabil să vedem o polarizare și mai accentuată între companii”, spune Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.

Acesta atrage atenția că firmele „cu marje reduse, creanțe mari, stocuri cu rotație lentă și grad ridicat de îndatorare vor resimți mult mai puternic orice încetinire a cererii sau deteriorare a încasărilor”.

Pe înțelesul tuturor, o firmă poate avea vânzări de milioane de lei pe hârtie, dar să nu aibă suficienți bani disponibili pentru salarii, furnizori și rate dacă o mare parte dintre facturi nu au fost încă încasate.

Comerțul, construcțiile și transporturile, printre domeniile expuse

Problemele sunt mai vizibile în comerț, construcții, transporturi și într-o parte a industriei prelucrătoare.

Datele Coface arată că în primele șase luni din 2026 au intrat în insolvență 860 de firme din comerț, 852 din construcții și 478 din transport și depozitare. În construcții, numărul insolvențelor a fost cu 17% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.