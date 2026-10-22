Românii taie cheltuielile care nu sunt necesare. Ce firme pot fi lovite de scăderea consumului în următoarele 12 luni
Românii au devenit mai atenți la fiecare leu cheltuit, după valurile de scumpiri și majorările de taxe, iar această prudență începe să conteze tot mai mult pentru companii. Într-o economie care aproape a stagnat, următoarele 6-12 luni ar putea separa firmele suficient de puternice pentru a continua să investească de cele care riscă să intre în dificultăți.
De ce următoarele luni pot fi mai dificile pentru firme
Atunci când populația își reduce cheltuielile, efectul nu se oprește la magazin. Dacă o familie renunță la cumpărarea unor haine, amână schimbarea mobilei sau a electrocasnicelor și reduce ieșirile la restaurant, firmele respective vând mai puțin. La rândul lor, comandă mai puțină marfă, folosesc mai puține servicii de transport și pot amâna investițiile.
Presiunea apare într-un moment în care economia României se află deja într-o situație dificilă. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a redus estimarea privind creșterea economică din 2026 la numai 0,1%.
În același timp, insolvențele au crescut cu 12% în prima jumătate a anului, potrivit datelor Coface, iar o analiză TPC Concept arată că șase din zece companii prezintă cel puțin două vulnerabilități care le pot afecta lichiditatea, profitabilitatea sau capacitatea de dezvoltare.
Ce firme riscă să aibă probleme
Cele mai expuse sunt companiile care intră în această perioadă cu datorii mari, profit redus și facturi pe care nu reușesc să le încaseze suficient de repede.
„În următoarele 6–12 luni este probabil să vedem o polarizare și mai accentuată între companii”, spune Sorin Spiridon, fondator TPC Concept.
Acesta atrage atenția că firmele „cu marje reduse, creanțe mari, stocuri cu rotație lentă și grad ridicat de îndatorare vor resimți mult mai puternic orice încetinire a cererii sau deteriorare a încasărilor”.
Pe înțelesul tuturor, o firmă poate avea vânzări de milioane de lei pe hârtie, dar să nu aibă suficienți bani disponibili pentru salarii, furnizori și rate dacă o mare parte dintre facturi nu au fost încă încasate.
Comerțul, construcțiile și transporturile, printre domeniile expuse
Problemele sunt mai vizibile în comerț, construcții, transporturi și într-o parte a industriei prelucrătoare.
Datele Coface arată că în primele șase luni din 2026 au intrat în insolvență 860 de firme din comerț, 852 din construcții și 478 din transport și depozitare. În construcții, numărul insolvențelor a fost cu 17% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.
TPC Concept identifică șase vulnerabilități importante: capital insuficient, datorii mari, probleme de lichiditate, utilizarea ineficientă a activelor, dificultăți în păstrarea angajaților și profitabilitate redusă.
O firmă care are simultan credite mari, clienți care plătesc cu întârziere și o marjă foarte mică de profit are, de exemplu, mult mai puțin spațiu pentru a suporta o nouă scădere a vânzărilor.
Cine ar putea, dimpotrivă, să câștige
Paradoxal, aceeași perioadă dificilă poate crea oportunități pentru firmele puternice. Astfel, companiile care au bani disponibili, datorii sustenabile, costuri bine controlate și produse profitabile pot continua să investească atunci când concurenții sunt obligați să se retragă.
„Firmele bine capitalizate, cu lichiditate bună, costuri controlate și modele de business sănătoase pot folosi această perioadă pentru a-și consolida poziția și chiar pentru a câștiga cotă de piață”, explică Sorin Spiridon.
Perspective favorabile sunt identificate în infrastructură, energie, logistică, producție industrială, tehnologie și digitalizare. Simplul fapt că o companie activează într-un asemenea sector nu îi garantează însă succesul.
De ce nu este suficient să tai toate cheltuielile
Pentru firmele sănătoase financiar, soluția nu este neapărat blocarea investițiilor.
„Perioadele dificile nu sunt momentul pentru tăieri uniforme, ci pentru prioritizare. Antreprenorii trebuie să știe ce resurse protejează, ce costuri optimizează și la ce pot renunța fără să afecteze dezvoltarea afacerii”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.
Diferența poate fi făcută, așadar, de capacitatea unei companii de a avea suficienți bani disponibili, de a recupera rapid creanțele, de a evita stocurile inutile și de a investi acolo unde poate deveni mai productivă.
Pentru economie, miza este importantă. Dacă românii continuă să își limiteze cumpărăturile la strictul necesar, companiile care depind puternic de consum vor trebui să se adapteze unei cereri mai slabe. Cele care intră în această perioadă cu datorii mari și puține rezerve financiare vor avea o marjă de manevră mult mai redusă decât concurenții care au economisit, și-au controlat costurile și dispun de bani pentru a continua să investească.