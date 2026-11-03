Flanco se vinde. Cine este gigantul care preia retailerul românesc și ce planuri are cu magazinele

Pentru Iulian Stanciu, acordul marchează încă un pas important în retragerea din două dintre cele mai cunoscute afaceri românești din comerțul cu produse electronice. Tranzacția vine după ce omul de afaceri și-a vândut în 2026 și ultimele acțiuni deținute la eMAG și a părăsit compania pe care a condus-o timp de 17 ani.

Cumpărătorul Flanco nu este însă un nume nou pe piața din România. PPC a intrat puternic în țară în 2023, când a cumpărat operațiunile locale ale Enel, devenind unul dintre principalii jucători din sectorul energetic.

Ce se întâmplă cu magazinele Flanco

Pentru clienți, anunțul nu înseamnă că magazinele Flanco urmează să dispară. Dimpotrivă, PPC spune explicit că retailerul va continua să își dezvolte activitatea.

Kotsovolos preia astfel o rețea de 150 de magazine în peste 100 de orașe, cu aproape 60.000 de metri pătrați de spații de vânzare. Flanco are peste 1.200 de angajați și înregistrează anual peste 14 milioane de vizite ale clienților.

Rețeaua este tocmai unul dintre principalele motive pentru care Flanco este important pentru noul proprietar. Potrivit PPC, magazinele fizice generează încă aproximativ 70% din vânzările pieței românești de profil, iar rețeaua Flanco acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România.

Ce se schimbă pentru clienți

Cel puțin în prima etapă, PPC nu a anunțat închiderea magazinelor sau renunțarea la brandul Flanco. Din declarațiile companiei reiese, dimpotrivă, intenția de a investi în afacerea existentă și de a folosi magazinele și infrastructura logistică pentru servicii suplimentare.

Aici apare cea mai importantă schimbare pe care ar putea să o observe clienții. Flanco nu ar mai urma să fie doar un loc de unde pot fi cumpărate televizoare, telefoane, laptopuri sau electrocasnice.