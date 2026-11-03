Flanco se vinde. Cine este gigantul care preia retailerul românesc și ce planuri are cu magazinele
Una dintre cele mai importante tranzacții ale anului pe piața românească de retail a fost anunțată oficial. Iulian Stanciu vinde Flanco către Kotsovolos, companie deținută de grupul grec PPC, care controlează în România și fostele operațiuni Enel. Retailerul nu dispare însă de pe piață, iar planurile anunțate de cumpărător vizează dezvoltarea rețelei și introducerea unor noi servicii pentru clienți.
Flanco, evaluat la 35 de milioane de euro
Kotsovolos, subsidiară deținută integral de PPC, a semnat acordul pentru cumpărarea a 100% din acțiunile Flanco Retail. Iulian Stanciu deține 98% din companie, iar restul de 2% îi aparține lui Dragoș Sîrbu. Valoarea de întreprindere, sau „Enterprise Value”, avută în vedere în tranzacție este de 35 de milioane de euro.
Pentru Iulian Stanciu, acordul marchează încă un pas important în retragerea din două dintre cele mai cunoscute afaceri românești din comerțul cu produse electronice. Tranzacția vine după ce omul de afaceri și-a vândut în 2026 și ultimele acțiuni deținute la eMAG și a părăsit compania pe care a condus-o timp de 17 ani.
Cumpărătorul Flanco nu este însă un nume nou pe piața din România. PPC a intrat puternic în țară în 2023, când a cumpărat operațiunile locale ale Enel, devenind unul dintre principalii jucători din sectorul energetic.
Ce se întâmplă cu magazinele Flanco
Pentru clienți, anunțul nu înseamnă că magazinele Flanco urmează să dispară. Dimpotrivă, PPC spune explicit că retailerul va continua să își dezvolte activitatea.
Kotsovolos preia astfel o rețea de 150 de magazine în peste 100 de orașe, cu aproape 60.000 de metri pătrați de spații de vânzare. Flanco are peste 1.200 de angajați și înregistrează anual peste 14 milioane de vizite ale clienților.
Rețeaua este tocmai unul dintre principalele motive pentru care Flanco este important pentru noul proprietar. Potrivit PPC, magazinele fizice generează încă aproximativ 70% din vânzările pieței românești de profil, iar rețeaua Flanco acoperă peste 55% dintre gospodăriile din România.
Ce se schimbă pentru clienți
Cel puțin în prima etapă, PPC nu a anunțat închiderea magazinelor sau renunțarea la brandul Flanco. Din declarațiile companiei reiese, dimpotrivă, intenția de a investi în afacerea existentă și de a folosi magazinele și infrastructura logistică pentru servicii suplimentare.
Aici apare cea mai importantă schimbare pe care ar putea să o observe clienții. Flanco nu ar mai urma să fie doar un loc de unde pot fi cumpărate televizoare, telefoane, laptopuri sau electrocasnice.
Prin intermediul magazinelor, PPC România intenționează să promoveze și să distribuie soluții pentru locuințe și energie: sisteme fotovoltaice rezidențiale, pompe de căldură, stații de încărcare pentru mașini electrice și diferite soluții de energie inteligentă.
Grupul vorbește inclusiv despre servicii de suport tehnic la domiciliu și despre posibilitatea unor oferte care să combine aparatele și serviciile din domeniul energiei. Strategia reproduce modelul dezvoltat deja în Grecia după achiziția Kotsovolos de către PPC.
De ce cumpără o companie de energie un retailer de electrocasnice
La prima vedere, achiziția Flanco de către un grup energetic poate părea surprinzătoare. Strategia PPC este însă de a construi o legătură directă între energie, tehnologia folosită în locuință și serviciile oferite consumatorilor.
PPC a cumpărat Kotsovolos în 2024, într-o tranzacție cu o valoare de întreprindere de 200 de milioane de euro. În Grecia, rețeaua de retail a devenit o componentă a strategiei prin care grupul încearcă să ofere mai multe produse și servicii aceluiași client.
Acum, modelul urmează să fie extins în România, o piață de electronice și electrocasnice pe care PPC o evaluează la aproximativ 3,6 miliarde de euro.
Tranzacția nu este încă finalizată
Există însă un detaliu important: semnarea acordului nu înseamnă că Flanco a trecut deja definitiv în proprietatea Kotsovolos.
Achiziția trebuie să primească aprobările necesare din partea autorităților de reglementare și să fie îndeplinite condițiile prevăzute în acord. Finalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2026.
Kotsovolos va plăti achiziția integral din fonduri proprii, fără să contracteze credite pentru tranzacție.
Dacă toate aprobările vor fi obținute, Flanco va deveni astfel parte a unui grup regional mult mai mare, iar cele 150 de magazine vor căpăta un rol care depășește retailul clasic de electronice și electrocasnice: vor deveni și puncte prin care PPC încearcă să vândă românilor tehnologii și servicii pentru locuințe electrificate și eficiente energetic.