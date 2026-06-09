Halo revine în forță pe PS5 și Xbox. Remake-ul unuia dintre cele mai importante jocuri din istorie apare curând
Una dintre cele mai cunoscute francize din industria jocurilor video se pregătește să revină în atenția fanilor într-o formă complet modernizată.
Halo: Campaign Evolved, remake-ul celebrului Halo: Combat Evolved lansat în 2001, va ajunge pe piață la sfârșitul lunii iulie și promite să readucă în prim-plan aventura care a definit generații întregi de jucători.
Noul titlu nu va fi disponibil doar pentru consolele Xbox și PC, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional cu seria Halo. Pentru prima dată, jocul va fi lansat simultan și pe PlayStation 5, o decizie care marchează o schimbare importantă pentru una dintre cele mai importante proprietăți intelectuale asociate mult timp cu ecosistemul Microsoft, scrie IGN.
Lansarea este programată pentru 28 iulie, iar precomenzile au fost deja deschise pentru toate edițiile disponibile.
Ce conține fiecare ediție și cât costă noul Halo
Versiunea Standard va avea un preț de 49,99 dolari și va include jocul complet, atât campania clasică formată din cele 10 misiuni originale, cât și noul conținut intitulat Operation: METEORITE.
Cei care aleg să facă precomandă vor primi și Foundry Armory Pack, un pachet bonus care include armura clasică Mark V din 2001, aspectul original pentru pușca de asalt și variante speciale Gilded Onyx pentru armură și armament.
Pentru jucătorii care își doresc conținut suplimentar există ediția Premium, disponibilă exclusiv în format digital pentru 69,99 dolari. Aceasta oferă acces anticipat de până la cinci zile înainte de lansarea oficială, dar și mai multe bonusuri digitale.
Printre acestea se numără Alpha Halo Armory Pack, o colecție digitală de povești și ilustrații inspirate din universul jocului, un nou material narativ care pregătește evenimentele din Operation: METEORITE, precum și un artbook digital dedicat dezvoltării proiectului.
Cea mai spectaculoasă variantă este însă ediția de colecție, care costă 199,99 dolari și include toate bonusurile ediției Premium, alături de o statuetă Master Chief de aproximativ 30 de centimetri, un cip Cortana iluminat cu LED, o carcasă Steelbook, ilustrații conceptuale și o versiune fizică a manualului de joc inspirat de cel al lansării originale.
Operation: METEORITE aduce o poveste complet nouă în universul Halo
Deși baza experienței rămâne campania care a consacrat seria, dezvoltatorii au pregătit și conținut nou pentru veteranii francizei.
Operation: METEORITE este inclusă în toate edițiile jocului și introduce o campanie suplimentară alcătuită din trei misiuni. Acțiunea se desfășoară cu un an înaintea evenimentelor din primul Halo și îi are în centru pe Master Chief și sergentul Johnson.
Noua aventură îi trimite pe cei doi într-o operațiune secretă desfășurată la bordul unei nave de cercetare Covenant, într-o misiune care promite să extindă povestea cunoscută de fani.
Halo: Campaign Evolved este construit cu ajutorul motorului grafic Unreal Engine 5, ceea ce înseamnă că jocul beneficiază de efecte vizuale moderne, iluminare avansată și modele refăcute pentru standardele actuale.
Primele prezentări publice au atras atenția atât prin aspectul vizual, cât și prin încercarea de a păstra senzația de joc specifică seriei originale. Pentru mulți jucători, acesta este unul dintre cele mai importante proiecte Halo din ultimii ani, mai ales că readuce la viață titlul care a stat la baza succesului întregii francize.
Lansarea simultană pe Xbox, PC și PlayStation 5 ar putea transforma Halo: Campaign Evolved într-unul dintre cele mai discutate jocuri ale verii, oferind unei noi generații șansa de a descoperi povestea care a schimbat pentru totdeauna industria shooterelor moderne.