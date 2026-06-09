Halo revine în forță pe PS5 și Xbox. Remake-ul unuia dintre cele mai importante jocuri din istorie apare curând

Noul titlu nu va fi disponibil doar pentru consolele Xbox și PC, așa cum s-a întâmplat în mod tradițional cu seria Halo. Pentru prima dată, jocul va fi lansat simultan și pe PlayStation 5, o decizie care marchează o schimbare importantă pentru una dintre cele mai importante proprietăți intelectuale asociate mult timp cu ecosistemul Microsoft, scrie IGN.

Lansarea este programată pentru 28 iulie, iar precomenzile au fost deja deschise pentru toate edițiile disponibile.

Ce conține fiecare ediție și cât costă noul Halo

Versiunea Standard va avea un preț de 49,99 dolari și va include jocul complet, atât campania clasică formată din cele 10 misiuni originale, cât și noul conținut intitulat Operation: METEORITE.

Cei care aleg să facă precomandă vor primi și Foundry Armory Pack, un pachet bonus care include armura clasică Mark V din 2001, aspectul original pentru pușca de asalt și variante speciale Gilded Onyx pentru armură și armament.

Pentru jucătorii care își doresc conținut suplimentar există ediția Premium, disponibilă exclusiv în format digital pentru 69,99 dolari. Aceasta oferă acces anticipat de până la cinci zile înainte de lansarea oficială, dar și mai multe bonusuri digitale.

Printre acestea se numără Alpha Halo Armory Pack, o colecție digitală de povești și ilustrații inspirate din universul jocului, un nou material narativ care pregătește evenimentele din Operation: METEORITE, precum și un artbook digital dedicat dezvoltării proiectului.

Cea mai spectaculoasă variantă este însă ediția de colecție, care costă 199,99 dolari și include toate bonusurile ediției Premium, alături de o statuetă Master Chief de aproximativ 30 de centimetri, un cip Cortana iluminat cu LED, o carcasă Steelbook, ilustrații conceptuale și o versiune fizică a manualului de joc inspirat de cel al lansării originale.