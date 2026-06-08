Xbox surprinde la Showcase 2026: exclusivități noi, revenirea lui Spyro, Persona 6 și o consolă aniversară pentru 25 de ani de Xbox

Evenimentul a adus zeci de trailere, premiere mondiale, date de lansare și surprize pentru fanii unor serii legendare. În același timp, Microsoft a ales să marcheze și aniversarea a 25 de ani de existență a brandului Xbox prin lansarea unei console speciale inspirate de modelul original din 2001.

Microsoft readuce exclusivitățile Xbox în centrul atenției

Una dintre cele mai importante informații prezentate în cadrul showcase-ului a fost confirmarea faptului că „Gears of War: E-Day” și „Clockwork Revolution” vor fi lansate exclusiv pentru consolele Xbox. Compania a ținut să precizeze că nu este vorba despre exclusivități temporare, ci despre proiecte dezvoltate pentru ecosistemul propriu.

Anunțul reprezintă o schimbare importantă de direcție într-o perioadă în care Microsoft a publicat mai multe jocuri și pe alte platforme.

„Gears of War: E-Day” a fost una dintre vedetele prezentării. Noul joc explorează momentul în care lumea este lovită pentru prima dată de invazia Locust și urmărește începuturile relației dintre Marcus Fenix și Dominic Santiago. Primul trailer extins de gameplay a prezentat lupte brutale, elemente moderne de gameplay și atmosfera întunecată care a consacrat seria. Lansarea este programată pentru 6 octombrie 2026.

Și „Clockwork Revolution”, RPG-ul steampunk dezvoltat de inXile Entertainment, a revenit cu imagini noi. Jocul pune accent pe manipularea timpului și pe efectele pe care deciziile jucătorului le au asupra lumii. Noul trailer a prezentat personaje importante, conflicte între facțiuni și posibilitatea modificării trecutului pentru a influența viitorul.

Un alt moment important al prezentării a fost dedicat lui „Fable”. Noul trailer a dezvăluit-o pe actrița Hayley Atwell în rolul lui Isabel, un personaj cu un trecut dramatic și o influență majoră asupra poveștii. Totodată, Microsoft a confirmat revenirea unuia dintre cei mai cunoscuți antagoniști ai francizei, Jack of Blades. Jocul va fi lansat pe 23 februarie 2027.

Halo, Minecraft, Spyro și Persona 6 completează o prezentare spectaculoasă

Fanii universului Halo au primit o dată oficială de lansare pentru „Halo: Campaign Evolved”. Noul capitol va ajunge pe piață pe 28 iulie 2026 și va introduce trei misiuni suplimentare reunite sub numele „Operation: METEORITE”. Acestea îl vor avea în prim-plan pe Master Chief într-o operațiune secretă desfășurată în spatele liniilor inamice.