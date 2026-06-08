Xbox surprinde la Showcase 2026: exclusivități noi, revenirea lui Spyro, Persona 6 și o consolă aniversară pentru 25 de ani de Xbox
Microsoft a organizat una dintre cele mai importante prezentări dedicate jocurilor video din ultimii ani, iar Xbox Games Showcase 2026 a fost folosit nu doar pentru anunțarea unor titluri noi, ci și pentru transmiterea unui mesaj strategic către comunitatea de gaming.
După luni întregi de speculații despre viitorul platformei, compania a reafirmat că Xbox rămâne un pilon central al afacerii sale și că va continua să investească în exclusivități, hardware dedicat și francize proprii.
Evenimentul a adus zeci de trailere, premiere mondiale, date de lansare și surprize pentru fanii unor serii legendare. În același timp, Microsoft a ales să marcheze și aniversarea a 25 de ani de existență a brandului Xbox prin lansarea unei console speciale inspirate de modelul original din 2001.
Microsoft readuce exclusivitățile Xbox în centrul atenției
Una dintre cele mai importante informații prezentate în cadrul showcase-ului a fost confirmarea faptului că „Gears of War: E-Day” și „Clockwork Revolution” vor fi lansate exclusiv pentru consolele Xbox. Compania a ținut să precizeze că nu este vorba despre exclusivități temporare, ci despre proiecte dezvoltate pentru ecosistemul propriu.
Anunțul reprezintă o schimbare importantă de direcție într-o perioadă în care Microsoft a publicat mai multe jocuri și pe alte platforme.
„Gears of War: E-Day” a fost una dintre vedetele prezentării. Noul joc explorează momentul în care lumea este lovită pentru prima dată de invazia Locust și urmărește începuturile relației dintre Marcus Fenix și Dominic Santiago. Primul trailer extins de gameplay a prezentat lupte brutale, elemente moderne de gameplay și atmosfera întunecată care a consacrat seria. Lansarea este programată pentru 6 octombrie 2026.
Și „Clockwork Revolution”, RPG-ul steampunk dezvoltat de inXile Entertainment, a revenit cu imagini noi. Jocul pune accent pe manipularea timpului și pe efectele pe care deciziile jucătorului le au asupra lumii. Noul trailer a prezentat personaje importante, conflicte între facțiuni și posibilitatea modificării trecutului pentru a influența viitorul.
Un alt moment important al prezentării a fost dedicat lui „Fable”. Noul trailer a dezvăluit-o pe actrița Hayley Atwell în rolul lui Isabel, un personaj cu un trecut dramatic și o influență majoră asupra poveștii. Totodată, Microsoft a confirmat revenirea unuia dintre cei mai cunoscuți antagoniști ai francizei, Jack of Blades. Jocul va fi lansat pe 23 februarie 2027.
Halo, Minecraft, Spyro și Persona 6 completează o prezentare spectaculoasă
Fanii universului Halo au primit o dată oficială de lansare pentru „Halo: Campaign Evolved”. Noul capitol va ajunge pe piață pe 28 iulie 2026 și va introduce trei misiuni suplimentare reunite sub numele „Operation: METEORITE”. Acestea îl vor avea în prim-plan pe Master Chief într-o operațiune secretă desfășurată în spatele liniilor inamice.
Tot în cadrul prezentării, Microsoft a confirmat că „Minecraft Dungeons II” va fi lansat pe 29 septembrie 2026. Continuarea popularului dungeon crawler promite regiuni complet noi, adversari mai puternici și opțiuni extinse de personalizare a personajelor.
Printre surprize s-a numărat și „Senua”, un nou joc dezvoltat de Ninja Theory. Acțiunea se desfășoară în universul Hellblade, însă adoptă o abordare diferită, orientată mai mult către aventură și explorare. Titlul este programat pentru 2027.
De asemenea, Undead Labs a prezentat primul gameplay pentru „State of Decay 3”. Jocul va continua seria de supraviețuire într-o lume devastată de zombi și va include atât mod solo, cât și cooperativ pentru până la patru jucători.
Una dintre cele mai apreciate surprize ale evenimentului a fost revenirea lui Spyro. Studioul Toys for Bob a anunțat „Spyro: A Realm Beyond”, primul joc complet original din serie după aproape două decenii. Noul titlu va introduce lumi noi, explorare extinsă și zbor liber într-o aventură care păstrează spiritul clasic al francizei.
Partenerii Xbox au venit și ei cu anunțuri importante. ATLUS a confirmat oficial dezvoltarea lui „Persona 6”, unul dintre cele mai așteptate RPG-uri japoneze ale ultimilor ani. În plus, a fost prezentat și un nou trailer pentru „Persona 4 Revival”.
Alte premiere au inclus „Wo Long 2: Wings of Ember”, „Metro 2039”, „Resonance: A Plague Tale Legacy” și „Where Winds Meet”, acesta din urmă fiind disponibil surpriză imediat după prezentare.
Nu au lipsit nici anunțurile dedicate seriei Call of Duty. „Modern Warfare 4” va introduce o nouă experiență DMZ, axată pe extracție, supraviețuire și recuperarea tehnologiei militare într-un mediu dinamic, unde fiecare misiune poate avea un rezultat diferit. Jocul va fi lansat pe 23 octombrie 2026.
Pe partea hardware, Microsoft a celebrat 25 de ani de Xbox prin lansarea consolei Xbox Series X25 Limited Edition și a controllerului Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Ambele accesorii sunt inspirate vizual de consola originală Xbox și includ numeroase elemente care fac trimitere la istoria brandului.
Privind în ansamblu, Xbox Games Showcase 2026 a fost unul dintre cele mai consistente evenimente organizate de Microsoft în ultimii ani. De la revenirea exclusivităților și relansarea unor francize legendare până la proiecte complet noi și hardware aniversar, compania a transmis clar că viitorul Xbox nu se rezumă doar la servicii și cloud gaming, ci și la jocuri capabile să definească o generație.