GTA 6 la 60 FPS pe PS5 și Xbox? Experții spun că zvonurile sunt greu de crezut: „Este un pas prea mare”

De ce ar putea GTA 6 rula doar la 30 FPS pe console

Potrivit specialiștilor Digital Foundry, materialele prezentate până acum, inclusiv trailerele, imaginile oficiale și secvențele video publicate, nu indică faptul că jocul ar putea fi redus suficient de mult pentru a permite o experiență la 60 FPS, scrie publicația IGN.

Will Judd de la Digital Foundry a explicat că nivelul de detaliu al lumii create de Rockstar pare prea solicitant pentru hardware-ul actual. Problema nu este doar partea vizuală, ci mai ales complexitatea simulării unei lumi deschise atât de mari.

Jocurile cu multe sisteme care rulează simultan pun presiune mare pe procesoarele consolelor. GTA 6 ar avea un oraș extrem de dinamic, numeroase personaje controlate de inteligență artificială, trafic, interacțiuni și o lume care trebuie să funcționeze în timp real chiar și atunci când jucătorul se deplasează rapid prin hartă.

Experții compară această provocare cu alte jocuri complexe precum Dragon’s Dogma 2 sau Baldur’s Gate 3, dar susțin că GTA 6 ar putea ridica problema la un nivel superior.

Concluzia Digital Foundry este că un mod standard la 30 FPS este scenariul cel mai realist pentru PlayStation 5 și Xbox Series X. Un mod de 60 FPS ar necesita compromisuri prea mari, iar experții consideră că „este un pod prea greu de trecut” pentru actuala generație.

Nici PS5 Pro nu ar garanta GTA 6 la 60 FPS

Mulți jucători s-au întrebat dacă varianta mai puternică PlayStation 5 Pro ar putea rezolva problema. Însă Digital Foundry susține că nici această consolă nu ar avea suficient avantaj pe partea de procesor pentru a transforma GTA 6 într-un joc de 60 FPS.

PS5 Pro este orientat mai ales către îmbunătățiri grafice, ray tracing și tehnologii de upscaling precum PSSR, nu către o creștere masivă a puterii CPU. În cel mai optimist scenariu, experții consideră posibil un mod la 40 FPS, dar nici acesta nu a fost confirmat.