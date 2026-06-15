Creatorul GTA spune ce mulți jucători vor să audă: nu există un mod „corect” de a juca un joc open-world

De ce povestea nu este întotdeauna cel mai important element

În cadrul unui eveniment desfășurat la Festivalul Tribeca din New York, Houser a explicat că pentru el cea mai importantă măsură a succesului este simplă: dacă oamenii se distrează. Desigur, și-ar dori ca jucătorii să vadă finalul poveștii, mai ales având în vedere timpul investit în dezvoltarea acesteia, însă nu consideră acest lucru obligatoriu.

Potrivit lui, esența unui joc open-world nu stă doar în misiuni și dialoguri, ci în libertatea de a experimenta. Jucătorii pot petrece ore întregi explorând orașe, testând limitele sistemelor din joc sau provocând situații neașteptate fără să avanseze semnificativ în poveste.

Houser susține că tocmai aceste momente spontane creează magia specifică titlurilor Rockstar. Curiozitatea de a vedea ce se întâmplă dacă sari de pe o clădire, furi o mașină sau interacționezi cu anumite personaje produce experiențe pe care niciun scenariu nu le poate controla complet.

De-a lungul anilor, studioul a încercat să facă poveștile mai atractive și să încurajeze mai mulți oameni să le ducă până la capăt. Chiar și așa, dezvoltatorii sunt conștienți că, odată ce jocul ajunge în mâinile publicului, controlul asupra modului în care este folosit dispare. Alegerea aparține exclusiv jucătorului.

Secretele ascunse ani întregi și provocarea de a crea lumi credibile

La aceeași discuție a participat și Lazlow Jones, colaborator de lungă durată al lui Houser și cofondator al studioului Absurd Ventures. Acesta a vorbit despre plăcerea echipei de a ascunde detalii și mistere pe care comunitatea le poate descoperi chiar și după mulți ani.

Uneori, anumite secrete sunt atât de bine ascunse încât trec ani până când cineva le observă. Când un astfel de mister este în sfârșit descoperit și începe să fie discutat intens pe forumuri și rețele sociale, dezvoltatorii consideră că efortul a meritat. Un exemplu recent este un detaliu misterios din Red Dead Redemption 2 care a atras atenția jucătorilor la șapte ani după lansarea jocului.

Lazlow a vorbit și despre una dintre cele mai mari provocări ale dezvoltării seriilor GTA: satira. Universurile create de Rockstar sunt pline de reclame fictive, emisiuni radio absurde, branduri inventate și personaje exagerate. Problema apare atunci când realitatea începe să semene cu ficțiunea.