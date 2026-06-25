Ultima ora
Noi scumpiri se văd la orizont pentru români. Unde se așteaptă cele mai mari creșteri de prețuri până în noiembrie
de Andrei Simion
Gaming

GTA 6 intră în linie dreaptă. Surpriza este ce lipsește din cutia celui mai așteptat joc Rockstar

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
GTA 6 intră în linie dreaptă. Surpriza este ce lipsește din cutia celui mai așteptat joc Rockstar
Grand Theft Auto VI GTA 6. (Foto: Playtech)

GTA 6 intră oficial în linie dreaptă, iar Rockstar a anunțat detaliile pe care fanii le așteptau de luni bune: precomenzile pentru Grand Theft Auto VI încep pe 25 iunie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Jocul este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, iar compania pregătește mai multe ediții și bonusuri pentru cei care îl cumpără înainte de lansare.

Potrivit anunțului oficial făcut de Rockstar Games, orice precomandă sau achiziție realizată până pe 20 noiembrie va include pachetul „Vintage Vice City”, un set de bonusuri inspirate de atmosfera retro a celebrului oraș din universul GTA.

Cutia jocului vine cu o surpriză pentru fani

Detaliul care atrage cel mai mult atenția ține însă de ediția fizică. Rockstar confirmă că versiunile la cutie ale GTA 6 nu vor include un disc, ci un cod de descărcare. Practic, chiar dacă jocul este cumpărat din magazin în format fizic, instalarea se va face digital.

Este o decizie care arată cât de mult s-a schimbat industria jocurilor video. Cutia rămâne mai degrabă un obiect de colecție sau o formă de distribuție comercială, în timp ce conținutul propriu-zis ajunge pe consolă prin download. Pentru un joc de dimensiunea GTA 6, mutarea nu este neapărat surprinzătoare, dar va stârni sigur discuții printre colecționari.

Primele imagini cu pachetul Vintage Vice City

Primele imagini cu pachetul Vintage Vice City. (Foto: Rockstar )

Precomenzi, bonusuri și ediție Ultimate

Rockstar pregătește și o ediție Ultimate, cu vehicule, arme, ținute și alte elemente digitale exclusive legate de povestea protagoniștilor Jason și Lucia. GTA 6 va putea fi preîncărcat începând cu 12 noiembrie, astfel încât jucătorii să fie pregătiți pentru lansarea globală din 19 noiembrie.

Interesul pentru joc este uriaș, iar precomenzile pentru GTA 6 au generat deja discuții inclusiv în Europa, înaintea confirmărilor oficiale. În același timp, nerăbdarea fanilor a fost exploatată și de escroci, motiv pentru care rămâne important ca orice achiziție să fie făcută doar prin canale sigure, mai ales după ce fanii GTA 6 au fost luați la țintă de hackeri înainte de lansare.

Și Ediția Ultimate arată spectaculos

Și Ediția Ultimate arată spectaculos. (Foto: Rockstar )

REVIEW Razer Prio – gadgetul de gaming de care nu știai că ai nevoie îți transformă telefonul în consolă portabilă oriunde și oricând
Revista presei
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Hit.ro
Marte are formațiuni care seamănă cu un recif de corali și păstrează urme ale climei de acum miliarde de ani
Romania TV
Imagini fabuloase cu vila cumpărată de Jador. Le-a cerut ajutorul fanilor pentru mobilă
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc de muncă
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
De ce ne îngrășăm toamna și iarna? Greșelile pe care le facem fără să ne dăm seama
Zooland.ro
Insula britanică invadată de wallaby care provoacă haos. Ce spun specialiștii: „Nimeni nu vrea să folosească termenul «exterminare»”