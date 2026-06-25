GTA 6 intră în linie dreaptă. Surpriza este ce lipsește din cutia celui mai așteptat joc Rockstar
GTA 6 intră oficial în linie dreaptă, iar Rockstar a anunțat detaliile pe care fanii le așteptau de luni bune: precomenzile pentru Grand Theft Auto VI încep pe 25 iunie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Jocul este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, iar compania pregătește mai multe ediții și bonusuri pentru cei care îl cumpără înainte de lansare.
Potrivit anunțului oficial făcut de Rockstar Games, orice precomandă sau achiziție realizată până pe 20 noiembrie va include pachetul „Vintage Vice City”, un set de bonusuri inspirate de atmosfera retro a celebrului oraș din universul GTA.
Cutia jocului vine cu o surpriză pentru fani
Detaliul care atrage cel mai mult atenția ține însă de ediția fizică. Rockstar confirmă că versiunile la cutie ale GTA 6 nu vor include un disc, ci un cod de descărcare. Practic, chiar dacă jocul este cumpărat din magazin în format fizic, instalarea se va face digital.
Este o decizie care arată cât de mult s-a schimbat industria jocurilor video. Cutia rămâne mai degrabă un obiect de colecție sau o formă de distribuție comercială, în timp ce conținutul propriu-zis ajunge pe consolă prin download. Pentru un joc de dimensiunea GTA 6, mutarea nu este neapărat surprinzătoare, dar va stârni sigur discuții printre colecționari.
Precomenzi, bonusuri și ediție Ultimate
Rockstar pregătește și o ediție Ultimate, cu vehicule, arme, ținute și alte elemente digitale exclusive legate de povestea protagoniștilor Jason și Lucia. GTA 6 va putea fi preîncărcat începând cu 12 noiembrie, astfel încât jucătorii să fie pregătiți pentru lansarea globală din 19 noiembrie.
Interesul pentru joc este uriaș, iar precomenzile pentru GTA 6 au generat deja discuții inclusiv în Europa, înaintea confirmărilor oficiale. În același timp, nerăbdarea fanilor a fost exploatată și de escroci, motiv pentru care rămâne important ca orice achiziție să fie făcută doar prin canale sigure, mai ales după ce fanii GTA 6 au fost luați la țintă de hackeri înainte de lansare.