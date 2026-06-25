GTA 6 intră în linie dreaptă. Surpriza este ce lipsește din cutia celui mai așteptat joc Rockstar

Cutia jocului vine cu o surpriză pentru fani

Detaliul care atrage cel mai mult atenția ține însă de ediția fizică. Rockstar confirmă că versiunile la cutie ale GTA 6 nu vor include un disc, ci un cod de descărcare. Practic, chiar dacă jocul este cumpărat din magazin în format fizic, instalarea se va face digital.

Este o decizie care arată cât de mult s-a schimbat industria jocurilor video. Cutia rămâne mai degrabă un obiect de colecție sau o formă de distribuție comercială, în timp ce conținutul propriu-zis ajunge pe consolă prin download. Pentru un joc de dimensiunea GTA 6, mutarea nu este neapărat surprinzătoare, dar va stârni sigur discuții printre colecționari.

Precomenzi, bonusuri și ediție Ultimate

Rockstar pregătește și o ediție Ultimate, cu vehicule, arme, ținute și alte elemente digitale exclusive legate de povestea protagoniștilor Jason și Lucia. GTA 6 va putea fi preîncărcat începând cu 12 noiembrie, astfel încât jucătorii să fie pregătiți pentru lansarea globală din 19 noiembrie.

Interesul pentru joc este uriaș, iar precomenzile pentru GTA 6 au generat deja discuții inclusiv în Europa, înaintea confirmărilor oficiale. În același timp, nerăbdarea fanilor a fost exploatată și de escroci, motiv pentru care rămâne important ca orice achiziție să fie făcută doar prin canale sigure, mai ales după ce fanii GTA 6 au fost luați la țintă de hackeri înainte de lansare.