GTA 6 se vinde deja mai scump pe eBay, deși îl poți precomanda direct: de ce dau fanii bani în plus
GTA 6 nici măcar nu a ajuns pe rafturi, dar unii fani au început deja să plătească mai mult decât prețul oficial pentru o precomandă. Pe eBay au apărut listări pentru Grand Theft Auto VI vândute la suprapreț, inclusiv pentru variante digitale sau pentru cutii care conțin, de fapt, doar un cod de descărcare.
Situația este cu atât mai ciudată cu cât Rockstar Games a confirmat că jocul va fi disponibil digital, fără limită de stoc specifică unui produs fizic tradițional. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o ediție de colecție rară, despre un disc care dispare din magazine sau despre o consolă lansată în număr limitat. Vorbim despre un joc pe care îl poți precomanda direct din PlayStation Store, Microsoft Store sau de la retaileri autorizați, la prețul stabilit de Rockstar.
Standard Edition costă 79,99 de dolari, iar Ultimate Edition ajunge la 99,99 de dolari. Cu toate acestea, unele listări de pe eBay au fost puse la vânzare cu sume mai mari, iar unele par să fi găsit cumpărători. Este unul dintre acele momente în care hype-ul uriaș din jurul unui joc produce o situație absurdă: oamenii plătesc în plus pentru ceva ce nu este rar și nici mai greu de obținut prin canalul oficial.
De ce nu are sens să cumperi GTA 6 de la revânzători
Grand Theft Auto VI este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Precomenzile au început pe 25 iunie, iar Rockstar a prezentat două ediții principale: Standard și Ultimate. Cea din urmă include obiecte digitale suplimentare, vehicule, arme, haine și alte bonusuri pentru povestea lui Jason și Lucia.
Din start, jocul este gândit ca o lansare digitală. Varianta numită „fizică” nu include un disc, ci un cod pentru descărcarea jocului. Cutia va ajunge în magazine începând cu 12 noiembrie, pentru ca jucătorii să poată introduce codul și să înceapă descărcarea înainte de ziua lansării. Pentru colecționari, vestea nu este tocmai bună, deoarece nu există la lansare un disc pe care să îl poți păstra, împrumuta sau revinde.
Dar exact această alegere ar trebui să reducă interesul pentru revânzători. Dacă jocul se descarcă digital, nu există riscul obișnuit ca magazinele să rămână fără copii. Nu trebuie să alergi după un ultim exemplar, să rezervi o cutie rară sau să te temi că stocul va dispărea definitiv în primele ore.
Totuși, unele listări de pe eBay au cerut cu 10, 20 sau chiar mai mulți dolari peste prețul oficial. În unele cazuri, Standard Edition s-a apropiat de costul variantei Ultimate, deși cumpărătorul putea lua direct ediția mai bună din magazinul oficial. Asta arată cât de puternic este fenomenul din jurul jocului, dar și cât de ușor pot fi speculate graba și teama de a rămâne pe dinafară.
Hype-ul pentru GTA 6 creează teren perfect pentru speculanți
Nu este prima dată când speculanții încearcă să profite de un produs de gaming foarte așteptat. S-a întâmplat cu PlayStation 5, cu plăcile video în perioada crizei de componente, cu ediții limitate de jocuri și chiar cu console anunțate recent, precum Steam Machine. Diferența este că, de această dată, produsul nu pare să aibă o lipsă reală de stoc.
Tocmai de aceea, cea mai sigură variantă este să cumperi jocul doar de la magazinele digitale oficiale sau de la retaileri cunoscuți. O ofertă de pe eBay poate ascunde taxe suplimentare, probleme cu livrarea, coduri deja folosite, conturi compromise sau pur și simplu un preț inutil de mare. În cazul unei precomenzi digitale, nici măcar nu primești un avantaj clar pentru banii în plus.
Mai există și o problemă importantă: o listare marcată drept „vândută” nu demonstrează întotdeauna că tranzacția a fost finalizată fără probleme. Un cumpărător poate renunța, plata poate fi anulată, iar unele listări pot fi folosite inclusiv pentru a testa cât de mult ar fi dispus cineva să plătească. Prin urmare, nu trebuie privite automat ca dovada că există o piață uriașă pentru astfel de precomenzi.
Rockstar are, evident, un avantaj enorm: GTA 6 este probabil cel mai așteptat joc al ultimului deceniu. După mai bine de 13 ani de la GTA V, orice informație despre Vice City, Jason, Lucia, preț, ediții sau bonusuri devine rapid subiect de discuție. Mai multe detalii despre precomenzile GTA 6 și edițiile disponibile găsești și în materialul Playtech.
Pentru moment, lecția este simplă: nu confunda entuziasmul cu urgența. Jocul va fi disponibil digital pentru toată lumea, iar o precomandă luată de la un revânzător nu îți oferă acces mai devreme, nu îți garantează o ediție mai specială și nu te ajută să intri primul în Vice City. Îți poate doar goli portofelul puțin mai repede.