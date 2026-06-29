GTA 6 se vinde deja mai scump pe eBay, deși îl poți precomanda direct: de ce dau fanii bani în plus

Standard Edition costă 79,99 de dolari, iar Ultimate Edition ajunge la 99,99 de dolari. Cu toate acestea, unele listări de pe eBay au fost puse la vânzare cu sume mai mari, iar unele par să fi găsit cumpărători. Este unul dintre acele momente în care hype-ul uriaș din jurul unui joc produce o situație absurdă: oamenii plătesc în plus pentru ceva ce nu este rar și nici mai greu de obținut prin canalul oficial.

De ce nu are sens să cumperi GTA 6 de la revânzători

Grand Theft Auto VI este programat să apară pe 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Precomenzile au început pe 25 iunie, iar Rockstar a prezentat două ediții principale: Standard și Ultimate. Cea din urmă include obiecte digitale suplimentare, vehicule, arme, haine și alte bonusuri pentru povestea lui Jason și Lucia.

Din start, jocul este gândit ca o lansare digitală. Varianta numită „fizică” nu include un disc, ci un cod pentru descărcarea jocului. Cutia va ajunge în magazine începând cu 12 noiembrie, pentru ca jucătorii să poată introduce codul și să înceapă descărcarea înainte de ziua lansării. Pentru colecționari, vestea nu este tocmai bună, deoarece nu există la lansare un disc pe care să îl poți păstra, împrumuta sau revinde.

Dar exact această alegere ar trebui să reducă interesul pentru revânzători. Dacă jocul se descarcă digital, nu există riscul obișnuit ca magazinele să rămână fără copii. Nu trebuie să alergi după un ultim exemplar, să rezervi o cutie rară sau să te temi că stocul va dispărea definitiv în primele ore.

Totuși, unele listări de pe eBay au cerut cu 10, 20 sau chiar mai mulți dolari peste prețul oficial. În unele cazuri, Standard Edition s-a apropiat de costul variantei Ultimate, deși cumpărătorul putea lua direct ediția mai bună din magazinul oficial. Asta arată cât de puternic este fenomenul din jurul jocului, dar și cât de ușor pot fi speculate graba și teama de a rămâne pe dinafară.

Hype-ul pentru GTA 6 creează teren perfect pentru speculanți

Nu este prima dată când speculanții încearcă să profite de un produs de gaming foarte așteptat. S-a întâmplat cu PlayStation 5, cu plăcile video în perioada crizei de componente, cu ediții limitate de jocuri și chiar cu console anunțate recent, precum Steam Machine. Diferența este că, de această dată, produsul nu pare să aibă o lipsă reală de stoc.

Tocmai de aceea, cea mai sigură variantă este să cumperi jocul doar de la magazinele digitale oficiale sau de la retaileri cunoscuți. O ofertă de pe eBay poate ascunde taxe suplimentare, probleme cu livrarea, coduri deja folosite, conturi compromise sau pur și simplu un preț inutil de mare. În cazul unei precomenzi digitale, nici măcar nu primești un avantaj clar pentru banii în plus.