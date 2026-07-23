Greșeala pe care o fac mulți români când depun bani la bancomat. Cum poți ajunge uşor în atenția ANAF

De altfel, Legea nr. 70/2015, în forma aplicabilă în 2026, prevede expres că plafoanele privind operațiunile în numerar nu se aplică depunerilor de bani în conturile bancare, inclusiv prin automatele de încasare numerar.

Așadar, simplul fapt că depui 5.000, 20.000 sau chiar o sumă mai mare în propriul cont nu înseamnă că vei primi automat o amendă sau că vei fi impozitat.

Când pot apărea verificări

Problemele apar atunci când există diferențe importante între veniturile declarate și banii care circulă prin conturile unei persoane sau atunci când autoritățile solicită justificarea provenienței fondurilor.

ANAF a explicat recent că, în cadrul verificărilor fiscale, multe persoane au susținut că banii provin din economii ținute în numerar, din venituri obținute în străinătate sau din sume primite de la rude și prieteni. În numeroase cazuri însă, aceste explicații nu au putut fi susținute cu documente sau alte dovezi privind momentul obținerii banilor și traseul acestora.

Cu alte cuvinte, nu depunerea banilor este sancționată, ci lipsa posibilității de a demonstra că aceștia provin din surse legale.

Greșeala care poate crea probleme

Specialiștii recomandă ca persoanele care depun în bancă economii strânse de-a lungul anilor să păstreze documentele care pot demonstra proveniența sumelor. De exemplu:

extrase de cont din care rezultă retrageri anterioare;

contracte de vânzare-cumpărare;

contracte de donație sau de împrumut;

documente privind încasarea unor salarii, dividende sau alte venituri impozitate;

acte care dovedesc încasarea unor moșteniri sau despăgubiri.

În lipsa unor astfel de documente, explicarea provenienței banilor poate deveni dificilă în cazul unei verificări fiscale.