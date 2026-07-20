Când poate ANAF să controleze o persoană fizică. Ce documente pot cere inspectorii

În ce situații poate începe ANAF o verificare

Înainte de selectarea unei persoane pentru verificare, ANAF desfășoară activități preliminare, care includ analiza de risc și, în multe cazuri, transmiterea unei notificări de conformare. Scopul acesteia este de a oferi contribuabilului posibilitatea să își revizuiască situația fiscală și, dacă este cazul, să depună sau să corecteze declarațiile fiscale înainte de începerea verificării.

Persoanele fizice sunt selectate în principal pe baza analizei de risc, însă legea permite și selectarea aleatorie a unui număr limitat de contribuabili, în condițiile stabilite prin ordin al președintelui ANAF.

Verificarea situației fiscale personale are ca obiect examinarea veniturilor, patrimoniului, fluxurilor de bani și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei verificate. Inspectorii urmăresc dacă există diferențe semnificative între veniturile declarate și nivelul cheltuielilor sau al bunurilor deținute.

Ce documente pot solicita inspectorii

În cazul în care este declanșată verificarea, ANAF transmite un aviz de verificare cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii acesteia. Documentul precizează perioada verificată, temeiul legal și actele pe care contribuabilul trebuie să le prezinte.

În funcție de situație, inspectorii pot solicita:

documente care justifică veniturile obținute;

extrase de cont și alte documente privind fluxurile financiare;

contracte de vânzare-cumpărare, donație sau împrumut;

documente privind bunurile deținute;

declarația de patrimoniu și de venituri;

orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea situației fiscale.

Dacă documentele sunt redactate într-o limbă străină, acestea trebuie însoțite de traduceri autorizate în limba română.

Ce drepturi are persoana verificată

Pe parcursul procedurii, contribuabilul are dreptul să fie informat cu privire la obiectul verificării și poate solicita, pentru motive justificate, amânarea începerii controlului, o singură dată. De asemenea, la începutul verificării, inspectorii trebuie să prezinte legitimația și ordinul de serviciu.