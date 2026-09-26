Pensia anticipată pentru femei în 2026. Ce acte trebuie depuse și când sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor

Certificatele de naștere ale copiilor apar în lista documentelor specifice atunci când solicitanta urmărește reducerea vârstei de pensionare în cazul femeilor. Pentru pensia anticipată însă, Casa Județeană de Pensii Alba a precizat că aceste certificate nu sunt obligatorii la momentul depunerii cererii, chiar dacă prezentarea lor de la început este recomandată.

De ce contează certificatele copiilor

Importanța documentelor apare în cazul femeilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 51 din Legea nr. 360/2023. Pentru reducerea vârstei standard de pensionare, femeile trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv și să fi născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani sau, în cazul copiilor adoptați, să îi fi crescut timp de cel puțin 13 ani.

Pentru aplicarea acestei prevederi, dosarul trebuie să conțină certificatul de naștere al copiilor sau hotărârea judecătorească definitivă privind adopția, precum și declarația pe propria răspundere privind nașterea și creșterea copiilor în condițiile prevăzute de lege. Aceste documente sunt cele care permit valorificarea reducerii vârstei standard de pensionare.

Pensia anticipată este diminuată până la trecerea la limită de vârstă

Pensia anticipată se calculează prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, iar procentul aplicat ține cont de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv și de numărul de luni de anticipare. CNPP precizează că perioada de anticipare se întinde până la împlinirea vârstei standard de pensionare sau, după caz, până la împlinirea vârstei standard reduse potrivit legii.

Tocmai de aceea, stabilirea momentului în care o femeie îndeplinește condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu vârsta redusă poate avea importanță și pentru perioada în care se aplică diminuarea pensiei anticipate. Certificatele copiilor pot deveni astfel relevante chiar dacă nu sunt obligatorii la depunerea inițială a cererii pentru pensia anticipată.

Certificatele pot fi depuse și ulterior

Faptul că documentele privind copiii nu sunt depuse împreună cu cererea pentru pensia anticipată nu înseamnă că situația nu mai poate fi dovedită ulterior. Casa Națională de Pensii Publice a precizat că documentele referitoare la art. 51 pot fi depuse și după emiterea deciziei de înscriere la pensia anticipată, urmând să fie avute în vedere la trecerea la pensia pentru limită de vârstă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Există însă o diferență importantă în funcție de momentul în care sunt prezentate actele. Potrivit precizărilor Casei Județene de Pensii Alba, dacă documentele sunt depuse până la data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard, trecerea la această categorie de pensie se poate realiza de la data îndeplinirii condițiilor.