ANAF a început controalele la persoanele fizice. Ce venituri atrag atenția inspectorilor și ce verifică aceștia

În acest interval, inspectorii au realizat 1.102 verificări privind situația fiscală personală, iar în urma acestora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540.243.299 de lei.

În același timp, pentru a asigura recuperarea sumelor datorate bugetului de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de 123.514.438 de lei.

Verificările au vizat persoane care nu au putut demonstra proveniența fondurilor folosite pentru cumpărarea unor bunuri, efectuarea unor investiții sau depunerea unor sume importante în conturile bancare.

Ce urmăresc inspectorii în timpul controalelor

Analiza realizată de inspectorii fiscali nu se limitează la informațiile înscrise în declarațiile fiscale.

În cadrul verificărilor sunt analizate patrimoniul contribuabilului, circuitul banilor și operațiunile financiare efectuate în perioada supusă controlului.

Printre situațiile întâlnite frecvent se numără depunerile de numerar în conturile bancare personale sau în conturile societăților în care persoana deține participații.

De asemenea, inspectorii verifică achizițiile realizate cu bani cash, inclusiv cumpărarea de locuințe, terenuri, autoturisme sau alte bunuri.