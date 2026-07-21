ANAF a început controalele la persoanele fizice. Ce venituri atrag atenția inspectorilor și ce verifică aceștia
Persoanele fizice au intrat tot mai des în atenția inspectorilor fiscali, în contextul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și-a extins verificările asupra situației fiscale personale. În centrul controalelor se află diferențele dintre veniturile declarate și cheltuielile efectuate, dar și modul în care contribuabilii pot justifica proveniența banilor utilizați pentru investiții, achiziții sau depuneri în conturile bancare. Datele centralizate la Ministerul Finanțelor arată că, într-un interval mai mic de un an, au fost efectuate peste 1.100 de controale, iar sumele stabilite suplimentar depășesc 540 de milioane de lei.
- Peste 1.100 de verificări fiscale și creanțe de peste 540 de milioane de lei
- Ce urmăresc inspectorii în timpul controalelor
- Chiriile, investițiile și activitățile independente sunt și ele analizate
- Când poate fi selectată o persoană pentru verificare
- ANAF poate solicita declarația de patrimoniu și documente justificative
- Cota de 70% se aplică veniturilor cu sursă neidentificată
Peste 1.100 de verificări fiscale și creanțe de peste 540 de milioane de lei
Activitatea de control desfășurată de ANAF asupra persoanelor fizice s-a intensificat în perioada iulie 2025 – mai 2026.
În acest interval, inspectorii au realizat 1.102 verificări privind situația fiscală personală, iar în urma acestora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540.243.299 de lei.
În același timp, pentru a asigura recuperarea sumelor datorate bugetului de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de 123.514.438 de lei.
Verificările au vizat persoane care nu au putut demonstra proveniența fondurilor folosite pentru cumpărarea unor bunuri, efectuarea unor investiții sau depunerea unor sume importante în conturile bancare.
Ce urmăresc inspectorii în timpul controalelor
Analiza realizată de inspectorii fiscali nu se limitează la informațiile înscrise în declarațiile fiscale.
În cadrul verificărilor sunt analizate patrimoniul contribuabilului, circuitul banilor și operațiunile financiare efectuate în perioada supusă controlului.
Printre situațiile întâlnite frecvent se numără depunerile de numerar în conturile bancare personale sau în conturile societăților în care persoana deține participații.
De asemenea, inspectorii verifică achizițiile realizate cu bani cash, inclusiv cumpărarea de locuințe, terenuri, autoturisme sau alte bunuri.
În atenția ANAF intră și împrumuturile acordate propriilor firme, majorările de capital social, sumele despre care contribuabilii afirmă că au fost păstrate în numerar în România sau în străinătate, precum și veniturile despre care se susține că au fost obținute în alte state.
În unele cazuri, inspectorii au constatat că persoanele indicate ca sursă a banilor nu aveau posibilitatea financiară de a acorda respectivele sume. În alte situații au lipsit documentele care să demonstreze atât proveniența fondurilor, cât și traseul acestora.
Explicații precum existența unor economii păstrate în locuință, împrumuturile primite de la rude sau veniturile obținute în străinătate nu sunt suficiente în lipsa documentelor justificative. Contribuabilul trebuie să poată demonstra valoarea sumelor, momentul în care acestea au fost obținute și existența lor în perioada verificată.
Chiriile, investițiile și activitățile independente sunt și ele analizate
Inspectorii fiscali nu verifică doar veniturile cu proveniență neclară.
În timpul controalelor au fost identificate și venituri care proveneau din surse cunoscute, dar care nu fuseseră declarate autorităților fiscale.
Printre acestea se numără veniturile din cedarea folosinței bunurilor, activitățile independente, transferul titlurilor de valoare, operațiunile realizate în străinătate sau alte categorii de venituri supuse impozitării.
În aceste situații, ANAF recalculează obligațiile fiscale în funcție de categoria de venit din care provin sumele respective.
Când poate fi selectată o persoană pentru verificare
Selecția persoanelor fizice care intră în verificare se face în urma unei analize de risc.
Codul de procedură fiscală stabilește că diferența dintre veniturile estimate de autoritatea fiscală și cele declarate este considerată semnificativă atunci când depășește 10% din veniturile declarate, dar este, în același timp, de cel puțin 50.000 de lei.
În cadrul analizei sunt luate în calcul drepturile și obligațiile patrimoniale, fluxurile financiare și toate elementele care pot reflecta situația fiscală reală a contribuabilului.
Totodată, ANAF poate compara informațiile existente în declarațiile fiscale cu date primite de la instituții publice, bănci, plătitori de venit sau alte persoane cu care contribuabilul a avut raporturi economice ori juridice.
Înainte de declanșarea verificării, persoanele identificate cu risc fiscal primesc o notificare de conformare și beneficiază de 30 de zile pentru a-și reanaliza situația și, dacă este cazul, pentru a depune sau corecta declarațiile fiscale. Totuși, corectarea declarațiilor nu exclude posibilitatea efectuării unui control ulterior.
ANAF poate solicita declarația de patrimoniu și documente justificative
După transmiterea avizului de verificare, contribuabilul poate primi un termen de maximum 60 de zile pentru prezentarea documentelor și explicațiilor solicitate.
Acest termen poate fi prelungit o singură dată, cu încă 30 de zile, dacă există o solicitare justificată.
În cadrul procedurii, ANAF poate cere și completarea unei declarații de patrimoniu și de venituri. Dacă documentele solicitate nu sunt prezentate, verificarea poate continua pe baza informațiilor deja deținute sau obținute de instituție.
Durata verificării situației fiscale personale poate ajunge la 270 de zile, fără a include perioadele acordate contribuabilului pentru transmiterea documentelor și explicațiilor.
Cota de 70% se aplică veniturilor cu sursă neidentificată
În situațiile în care inspectorii nu pot identifica și demonstra proveniența unor venituri, acestea sunt impozitate cu o cotă de 70%, aplicată asupra bazei impozabile ajustate.
La această sumă se pot adăuga dobânzi și penalități.
ANAF precizează însă că această cotă nu se aplică tuturor veniturilor nedeclarate. Dacă sursa banilor este identificată, cum ar fi chiriile, investițiile sau activitățile independente, impozitarea se face potrivit regulilor fiscale aplicabile fiecărei categorii de venit.
Datele centralizate arată și că cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada analizată au fost de 23,07 milioane de lei, 22,53 milioane de lei și 21,58 milioane de lei. Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, în valoare totală de 54,63 milioane de lei, iar cea mai mare creanță stabilită într-un singur dosar s-a apropiat de 11 milioane de lei.