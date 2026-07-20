ANAF face precizări. Cât plătesc românii fără venituri pentru asigurarea de sănătate în 2026

Cum se calculează CASS pentru persoanele fără venituri

Persoanele care nu obțin venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile se pot asigura în sistemul public de sănătate prin plata voluntară a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit ANAF, contribuția se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară. Important este că această bază este raportată exclusiv la salariul minim brut aflat în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care persoana optează să se asigure.

În 2026, salariul minim brut valabil la 1 ianuarie este de 4.050 de lei. Astfel, baza de calcul este de 24.300 de lei, iar contribuția datorată este de 2.430 de lei pentru o perioadă de asigurare de 12 luni.

Deși salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, această modificare nu influențează contribuția datorată în cursul anului.

Cine poate plăti contribuția la sănătate

ANAF amintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește cine poate opta pentru plata CASS.

Printre persoanele vizate se numără cele care încep activități independente și au înregistrat în anul anterior pierdere fiscală sau venit net egal cu zero, persoanele care obțin anumite categorii de venituri prevăzute de lege, persoanele fără venituri care nu beneficiază de o excepție de la plata contribuției, precum și cele care realizează venituri pentru care CASS nu este datorată.

În cazul persoanelor fără venituri, achitarea contribuției reprezintă modalitatea prin care acestea dobândesc calitatea de asigurat și pot beneficia de serviciile medicale oferite în sistemul public de sănătate.