ANAF face precizări. Cât plătesc românii fără venituri pentru asigurarea de sănătate în 2026
Românii care nu au venituri și vor să beneficieze de servicii medicale în sistemul public trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). După majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026, mulți s-au întrebat dacă această contribuție va crește. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a clarificat oficial situația și arată că valoarea CASS rămâne neschimbată pe parcursul acestui an, chiar dacă salariul minim a fost majorat.
Explicația este prevăzută de Codul fiscal, care stabilește că baza de calcul pentru persoanele fără venituri este salariul minim brut aflat în vigoare la începutul anului fiscal.
Cum se calculează CASS pentru persoanele fără venituri
Persoanele care nu obțin venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile se pot asigura în sistemul public de sănătate prin plata voluntară a contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Potrivit ANAF, contribuția se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra unei baze reprezentate de echivalentul a șase salarii minime brute pe țară. Important este că această bază este raportată exclusiv la salariul minim brut aflat în vigoare la data de 1 ianuarie a anului pentru care persoana optează să se asigure.
În 2026, salariul minim brut valabil la 1 ianuarie este de 4.050 de lei. Astfel, baza de calcul este de 24.300 de lei, iar contribuția datorată este de 2.430 de lei pentru o perioadă de asigurare de 12 luni.
Deși salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, această modificare nu influențează contribuția datorată în cursul anului.
Cine poate plăti contribuția la sănătate
ANAF amintește că articolul 180 din Codul fiscal stabilește cine poate opta pentru plata CASS.
Printre persoanele vizate se numără cele care încep activități independente și au înregistrat în anul anterior pierdere fiscală sau venit net egal cu zero, persoanele care obțin anumite categorii de venituri prevăzute de lege, persoanele fără venituri care nu beneficiază de o excepție de la plata contribuției, precum și cele care realizează venituri pentru care CASS nu este datorată.
În cazul persoanelor fără venituri, achitarea contribuției reprezintă modalitatea prin care acestea dobândesc calitatea de asigurat și pot beneficia de serviciile medicale oferite în sistemul public de sănătate.
Ce trebuie să știe cei care vor să se asigure în 2026
Opțiunea pentru plata contribuției se exercită prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
Documentul poate fi depus în orice moment al anului, însă data depunerii nu schimbă modul de calcul al contribuției. Indiferent dacă declarația este depusă înainte sau după majorarea salariului minim din luna iulie, suma datorată în 2026 rămâne de 2.430 de lei, deoarece este calculată în funcție de salariul minim brut aflat în vigoare la 1 ianuarie 2026.
Clarificarea făcută de ANAF oferă predictibilitate persoanelor fără venituri care aleg să se asigure, deoarece obligația de plată nu este recalculată ori de câte ori Guvernul modifică nivelul salariului minim pe parcursul anului.