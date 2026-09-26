Cum adaugi muzică pe toate slide-urile unei prezentări PowerPoint. Trucul simplu pentru un fundal sonor continuu, fără întreruperi
O prezentare PowerPoint poate deveni mult mai interesantă atunci când imaginile, textele și animațiile sunt însoțite de muzică. Fie că pregătești un proiect pentru școală, o prezentare profesională sau un slideshow cu fotografii din vacanță, un fundal sonor potrivit poate schimba complet atmosfera. Problema apare atunci când melodia se oprește imediat ce treci la următorul slide, iar prezentarea pierde din fluiditate.
Din fericire, nu trebuie să inserezi manual aceeași melodie pe fiecare diapozitiv. PowerPoint are o funcție specială care permite redarea unui singur fișier audio pe parcursul întregii prezentări, fără întreruperi între slide-uri. Potrivit ghidului oficial Microsoft , opțiunea Play in Background permite pornirea automată a melodiei și continuarea redării acesteia atunci când avansezi la următoarele diapozitive.
În plus, poți seta melodia să se repete automat, să înceapă la un anumit slide sau să se oprească după un număr prestabilit de diapozitive. Iată cum configurezi toate aceste opțiuni, pas cu pas.
Cum inserezi o melodie într-o prezentare PowerPoint
Primul pas este să ai melodia salvată pe calculator. Poți utiliza un fișier audio MP3 sau un alt format compatibil cu versiunea PowerPoint pe care o folosești. Dacă melodia se află pe internet, descarcă un fișier pe care ai dreptul să îl utilizezi, deoarece introducerea unei simple adrese către o melodie online nu este echivalentă cu inserarea unui fișier audio în prezentare.
Deschide PowerPoint și selectează primul slide al prezentării. Dacă vrei ca muzica să înceapă mai târziu, selectează diapozitivul de la care dorești să pornească. Apoi urmează acești pași:
- Intră în meniul Insert (Inserare), din partea superioară a ferestrei.
- Selectează Audio, apoi Audio on My PC (Audio pe PC-ul meu) sau opțiunea echivalentă din versiunea ta.
- Găsește fișierul audio pe calculator și selectează-l.
- Apasă Insert (Inserare) pentru a adăuga melodia în prezentare.
Pe diapozitiv va apărea o pictogramă în formă de difuzor. Aceasta îți permite să selectezi fișierul audio, să îl asculți și să modifici setările de redare. Poți muta pictograma într-un colț al slide-ului pentru a nu acoperi textul sau imaginile.
În acest moment, melodia este inserată în prezentare, dar nu este neapărat configurată să se audă pe toate diapozitivele. Pentru a obține un fundal sonor continuu, trebuie să modifici setările din meniul Playback.
Cum faci ca muzica să se audă continuu pe toate slide-urile
După ce ai inserat melodia, selectează pictograma difuzorului de pe primul slide. În partea superioară a ferestrei PowerPoint va apărea fila Playback (Redare), care conține toate opțiunile pentru configurarea sunetului. Caută butonul Play in Background (Redare în fundal) și apasă pe el.
Această opțiune activează automat pornirea melodiei și redarea sa pe mai multe diapozitive. Muzica va continua atunci când treci de la un slide la altul, fără să fie nevoie să apeși din nou pe butonul Play. Microsoft confirmă că funcția este disponibilă în versiunile desktop recente de PowerPoint și în PowerPoint pentru web.
Pentru a verifica dacă totul funcționează corect, intră în meniul Slide Show (Expunere diapozitive) și selectează From Beginning (De la început) sau apasă tasta F5. Melodia ar trebui să pornească automat și să continue în timp ce avansezi prin prezentare.
Dacă vrei să controlezi separat setările audio, poți utiliza și opțiunile din fila Playback. Selectează Automatically la Start pentru pornirea automată și activează Play Across Slides (Redare în diapozitive) pentru a menține muzica atunci când treci la diapozitivul următor.
În cazul în care nu vrei ca pictograma difuzorului să apară în prezentarea finală, bifează Hide During Show (Ascundere în timpul expunerii). Aceasta va rămâne vizibilă în modul de editare, dar nu va mai apărea în timpul prezentării.
Dacă vrei să adaugi și alte elemente multimedia, poți consulta tutorialul despre cum inserezi un videoclip YouTube într-o prezentare PowerPoint . Cele două funcții pot fi utilizate în același proiect, însă trebuie să verifici volumul pentru a evita suprapunerea muzicii cu sunetul videoclipului.
Cum setezi melodia să se repete automat și să se oprească la un anumit slide
Dacă prezentarea este mai lungă decât melodia aleasă, există riscul ca muzica să se termine înainte de ultimul diapozitiv. PowerPoint permite repetarea automată a fișierului audio, astfel încât sunetul să continue până când oprești redarea.
Selectează pictograma audio și intră din nou în fila Playback. Activează opțiunea Loop until Stopped (Repetare până la oprire). Asigură-te că este activată și funcția Play Across Slides, astfel încât melodia să continue și după schimbarea diapozitivului. Dacă folosești doar repetarea automată, fără redarea pe mai multe slide-uri, muzica se poate opri când părăsești diapozitivul pe care ai inserat-o.
Există și situații în care vrei ca muzica să însoțească doar introducerea prezentării, nu și slide-urile următoare. De exemplu, poți seta melodia să fie redată în primele cinci diapozitive, după care să se oprească automat.
În PowerPoint pentru desktop, poți configura această funcție astfel:
- Selectează diapozitivul pe care ai inserat melodia.
- Intră în meniul Animations (Animații) și deschide Animation Pane (Panou de animație).
- Găsește elementul corespunzător fișierului audio și deschide opțiunile sale de efect.
- În fila Effect (Efect), caută secțiunea Stop Playing (Oprire redare).
- Selectează After (După) și introdu numărul de diapozitive pe parcursul cărora vrei să fie redată muzica.
- Confirmă modificările și testează prezentarea.
Microsoft precizează că această funcție permite configurarea redării audio pentru maximum 999 de diapozitive.
Dacă vrei să adaugi mai multe melodii, poți insera fișiere audio diferite pe diapozitivele de la care dorești să înceapă fiecare piesă. Pentru o tranziție muzicală cât mai fluidă, poți pregăti și un singur fișier audio care conține toate melodiile, unite în ordinea dorită, înainte de a-l insera în PowerPoint.
Cum salvezi prezentarea cu muzică și ce faci dacă sunetul nu funcționează
După ce ai configurat muzica, salvează prezentarea în format PPTX și testeaz-o integral. Verifică dacă melodia pornește automat, dacă se aude în timpul tranzițiilor și dacă se oprește în momentul dorit. Este important să testezi fișierul pe calculatorul pe care urmează să îl folosești, mai ales dacă prezentarea include și videoclipuri sau alte efecte audio.
Dacă vrei să trimiți prezentarea unei persoane care nu are PowerPoint instalat, o poți transforma într-un fișier video MP4. Astfel, slide-urile pot fi redate automat, împreună cu muzica și animațiile, într-un player video obișnuit. Am explicat separat cum transformi o prezentare PowerPoint într-un videoclip cu sunet și animații , păstrând temporizările și efectele din proiectul original.
În cazul în care nu se aude nimic, verifică mai întâi volumul calculatorului și al aplicației. Selectează pictograma audio, intră în fila Playback și verifică setarea Volume. Asigură-te și că opțiunea Start este configurată pe Automatically, apoi pornește prezentarea din modul Slide Show, nu doar din interfața de editare.
Fișierele audio de dimensiuni mari pot crește considerabil spațiul ocupat de prezentare. Dacă lucrezi pe Windows, poți utiliza funcția File – Info – Compress Media pentru a reduce dimensiunea elementelor audio și video. Microsoft precizează că această funcție nu este disponibilă în PowerPoint pentru Mac sau în versiunea web.
Dacă prezentarea conține și fotografii la rezoluție foarte mare, poți folosi tutorialul despre cum comprimi toate imaginile din PowerPoint dintr-un singur pas pentru a reduce și mai mult dimensiunea fișierului.
Adăugarea muzicii pe toate slide-urile nu necesită un program suplimentar și nici inserarea repetată a aceleiași melodii. Prin funcția Play in Background, un singur fișier audio poate însoți întreaga prezentare, iar opțiunile suplimentare îți permit să controlezi durata, repetarea și momentul în care muzica se oprește.