Cum adaugi muzică pe toate slide-urile unei prezentări PowerPoint. Trucul simplu pentru un fundal sonor continuu, fără întreruperi

În plus, poți seta melodia să se repete automat, să înceapă la un anumit slide sau să se oprească după un număr prestabilit de diapozitive. Iată cum configurezi toate aceste opțiuni, pas cu pas.

Cum inserezi o melodie într-o prezentare PowerPoint

Primul pas este să ai melodia salvată pe calculator. Poți utiliza un fișier audio MP3 sau un alt format compatibil cu versiunea PowerPoint pe care o folosești. Dacă melodia se află pe internet, descarcă un fișier pe care ai dreptul să îl utilizezi, deoarece introducerea unei simple adrese către o melodie online nu este echivalentă cu inserarea unui fișier audio în prezentare.

Deschide PowerPoint și selectează primul slide al prezentării. Dacă vrei ca muzica să înceapă mai târziu, selectează diapozitivul de la care dorești să pornească. Apoi urmează acești pași:

Intră în meniul Insert (Inserare), din partea superioară a ferestrei. Selectează Audio, apoi Audio on My PC (Audio pe PC-ul meu) sau opțiunea echivalentă din versiunea ta. Găsește fișierul audio pe calculator și selectează-l. Apasă Insert (Inserare) pentru a adăuga melodia în prezentare.

Pe diapozitiv va apărea o pictogramă în formă de difuzor. Aceasta îți permite să selectezi fișierul audio, să îl asculți și să modifici setările de redare. Poți muta pictograma într-un colț al slide-ului pentru a nu acoperi textul sau imaginile.

În acest moment, melodia este inserată în prezentare, dar nu este neapărat configurată să se audă pe toate diapozitivele. Pentru a obține un fundal sonor continuu, trebuie să modifici setările din meniul Playback.

Cum faci ca muzica să se audă continuu pe toate slide-urile

După ce ai inserat melodia, selectează pictograma difuzorului de pe primul slide. În partea superioară a ferestrei PowerPoint va apărea fila Playback (Redare), care conține toate opțiunile pentru configurarea sunetului. Caută butonul Play in Background (Redare în fundal) și apasă pe el.

Această opțiune activează automat pornirea melodiei și redarea sa pe mai multe diapozitive. Muzica va continua atunci când treci de la un slide la altul, fără să fie nevoie să apeși din nou pe butonul Play. Microsoft confirmă că funcția este disponibilă în versiunile desktop recente de PowerPoint și în PowerPoint pentru web.