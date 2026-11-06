Ger ca iarna în România, la început de noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi sub -10 grade. Cât durează frigul

Potrivit meteorologului ANM Meda Andrei, vineri, la orele amiezii, temperaturile vor ajunge la 10-13 grade Celsius în majoritatea regiunilor, inclusiv în București, unde sunt prognozate 12-13 grade. În jumătatea nordică a Moldovei va fi mai frig, cu maxime de numai 5-10 grade.

„Astăzi, la amiază, vor fi temperaturi mai ridicate decât ieri în multe regiuni din țară. Să rămână mai rece în zona Moldovei, unde vor fi între 5 și 10 grade în jumătatea nordică, dar în rest valori de temperatură cuprinse, în general, între 10 și 13 grade, cu 12-13 grade la București, astăzi, față de 7-8 cât au fost ieri”, a explicat meteorologul.

Unde vor fi temperaturi sub -10 grade în weekend

Sâmbătă și duminică, maximele vor scădea în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor depăși 10 grade doar în sudul Banatului și în vestul și sudul Olteniei. Cele mai reci momente vor fi însă noaptea și dimineața, când minimele se vor situa, în general, între -8 și 0 grade Celsius.

În estul Transilvaniei, temperaturile ar putea coborî chiar sub -10 grade, fiind posibile condiții de ger izolat. În schimb, pe litoral și în zonele deluroase din vest, minimele vor fi ceva mai ridicate, în jurul valorii de 2 grade.

Meteorologii precizează că temperaturile vor fi sub mediile climatologice ale perioadei, însă asemenea episoade de frig nu sunt neobișnuite pentru luna noiembrie.

Unde sunt așteptate ninsori, ploi și vânt puternic

Deși temperaturile vor scădea considerabil, precipitațiile vor fi reduse cantitativ. La munte sunt posibile fulguieli izolate, în special în Carpații Orientali și în Carpații de Curbură. În Moldova, Muntenia și Dobrogea ar putea apărea, pe alocuri, burniță sau ploi slabe.

Vântul va avea intensificări vineri, mai ales în Moldova, iar spre seară rafalele se vor extinde în nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Vitezele ar putea ajunge la 45-55 km/h, accentuând senzația de frig.

Când se încălzește vremea în România

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie, prima săptămână va aduce temperaturi ușor sub normalul perioadei în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile obișnuite.