Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald
Frigul a venit brusc peste România odată cu începutul lunii noiembrie, iar temperaturile au coborât sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă. Episodul rece nu ar urma însă să se prelungească pe tot parcursul lunii. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni arată că, după 9 noiembrie, temperaturile vor reveni treptat la valorile normale.
Cât mai ține frigul în România
Prima săptămână din noiembrie va rămâne mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 2-9 noiembrie, temperaturile vor fi sub mediile climatologice în toate regiunile țării.
Cu alte cuvinte, frigul resimțit în aceste zile nu este doar o impresie provocată de trecerea rapidă de la vremea mai blândă la temperaturile de noiembrie. Valorile termice sunt efectiv mai scăzute decât cele considerate normale pentru începutul acestei luni.
Vremea rece va fi însoțită și de precipitații mai abundente în anumite regiuni. ANM estimează cantități peste normal în sudul și sud-estul țării, dar și local în centru și est. În vest și nord, situația va fi inversă, iar precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.
Temperaturile revin la normal
Schimbarea este așteptată în săptămâna 9-16 noiembrie. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor ajunge din nou în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile.
Asta nu înseamnă că România va avea parte de o revenire spectaculoasă la temperaturi de toamnă timpurie sau de un episod neobișnuit de cald. Mai degrabă, frigul ieșit din tiparele perioadei se va retrage, iar vremea va deveni una obișnuită pentru mijlocul lunii noiembrie.
În același interval, vestul țării ar putea primi mai multe precipitații decât în mod normal, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de mediile perioadei.
Cum va fi vremea la jumătatea lunii
Nici pentru intervalul 16-23 noiembrie nu sunt anticipate abateri importante de temperatură. În majoritatea regiunilor, mediile termice ar urma să fie apropiate de cele normale.
Și precipitațiile vor urma același tipar, fără excese importante la nivel național. Cantitățile estimate de meteorologi se vor situa în jurul celor caracteristice celei de-a doua jumătăți a lunii noiembrie.
Prin urmare, după episodul rece de la începutul lunii, prognoza indică mai degrabă o stabilizare decât trecerea dintr-o extremă în alta.
Unde ar putea fi mai cald la final de noiembrie
O ușoară schimbare apare în prognoză pentru ultima săptămână a lunii, 23-30 noiembrie. Temperaturile medii ar putea depăși ușor valorile normale în vestul României, dar și local în centru și nord-est.
În celelalte regiuni, temperaturile ar urma să rămână apropiate de normalul perioadei.
În privința ploilor, sudul și sud-estul țării ar putea avea cantități ușor mai reduse decât în mod obișnuit, în timp ce în restul României nu sunt anticipate diferențe importante.
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată, astfel, că episodul de frig de la început de noiembrie este unul temporar. După 9 noiembrie, România ar urma să revină la temperaturi normale pentru această perioadă, iar finalul lunii ar putea aduce chiar valori ușor peste medie în unele regiuni.