Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald

Cu alte cuvinte, frigul resimțit în aceste zile nu este doar o impresie provocată de trecerea rapidă de la vremea mai blândă la temperaturile de noiembrie. Valorile termice sunt efectiv mai scăzute decât cele considerate normale pentru începutul acestei luni.

Vremea rece va fi însoțită și de precipitații mai abundente în anumite regiuni. ANM estimează cantități peste normal în sudul și sud-estul țării, dar și local în centru și est. În vest și nord, situația va fi inversă, iar precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.

Temperaturile revin la normal

Schimbarea este așteptată în săptămâna 9-16 noiembrie. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor ajunge din nou în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Asta nu înseamnă că România va avea parte de o revenire spectaculoasă la temperaturi de toamnă timpurie sau de un episod neobișnuit de cald. Mai degrabă, frigul ieșit din tiparele perioadei se va retrage, iar vremea va deveni una obișnuită pentru mijlocul lunii noiembrie.

În același interval, vestul țării ar putea primi mai multe precipitații decât în mod normal, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de mediile perioadei.

Cum va fi vremea la jumătatea lunii

Nici pentru intervalul 16-23 noiembrie nu sunt anticipate abateri importante de temperatură. În majoritatea regiunilor, mediile termice ar urma să fie apropiate de cele normale.

Și precipitațiile vor urma același tipar, fără excese importante la nivel național. Cantitățile estimate de meteorologi se vor situa în jurul celor caracteristice celei de-a doua jumătăți a lunii noiembrie.