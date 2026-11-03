Ultima ora
România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
METEO - VREME - ANM

Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald

Cât mai ține frigul în România. ANM anunță când revin temperaturile normale și unde va fi mai cald
Când se încălzește în România. Scăpăm de valul de frig (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
Google Urmărește pe Google

Frigul a venit brusc peste România odată cu începutul lunii noiembrie, iar temperaturile au coborât sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă. Episodul rece nu ar urma însă să se prelungească pe tot parcursul lunii. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni arată că, după 9 noiembrie, temperaturile vor reveni treptat la valorile normale.

Cât mai ține frigul în România

Prima săptămână din noiembrie va rămâne mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 2-9 noiembrie, temperaturile vor fi sub mediile climatologice în toate regiunile țării.

Cu alte cuvinte, frigul resimțit în aceste zile nu este doar o impresie provocată de trecerea rapidă de la vremea mai blândă la temperaturile de noiembrie. Valorile termice sunt efectiv mai scăzute decât cele considerate normale pentru începutul acestei luni.

Vremea rece va fi însoțită și de precipitații mai abundente în anumite regiuni. ANM estimează cantități peste normal în sudul și sud-estul țării, dar și local în centru și est. În vest și nord, situația va fi inversă, iar precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.

Temperaturile revin la normal

Schimbarea este așteptată în săptămâna 9-16 noiembrie. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor ajunge din nou în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Asta nu înseamnă că România va avea parte de o revenire spectaculoasă la temperaturi de toamnă timpurie sau de un episod neobișnuit de cald. Mai degrabă, frigul ieșit din tiparele perioadei se va retrage, iar vremea va deveni una obișnuită pentru mijlocul lunii noiembrie.

În același interval, vestul țării ar putea primi mai multe precipitații decât în mod normal, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de mediile perioadei.

Vezi și:
Unde va ninge puternic în următoarele zile. Stratul de zăpadă ajunge la 20 cm, iar mai multe județe sunt sub avertizare
Noiembrie aduce temperaturi sub normal în toată țara. Când estimează ANM că vremea va reveni la valorile obișnuite

Cum va fi vremea la jumătatea lunii

Nici pentru intervalul 16-23 noiembrie nu sunt anticipate abateri importante de temperatură. În majoritatea regiunilor, mediile termice ar urma să fie apropiate de cele normale.

Și precipitațiile vor urma același tipar, fără excese importante la nivel național. Cantitățile estimate de meteorologi se vor situa în jurul celor caracteristice celei de-a doua jumătăți a lunii noiembrie.

Prin urmare, după episodul rece de la începutul lunii, prognoza indică mai degrabă o stabilizare decât trecerea dintr-o extremă în alta.

Unde ar putea fi mai cald la final de noiembrie

O ușoară schimbare apare în prognoză pentru ultima săptămână a lunii, 23-30 noiembrie. Temperaturile medii ar putea depăși ușor valorile normale în vestul României, dar și local în centru și nord-est.

În celelalte regiuni, temperaturile ar urma să rămână apropiate de normalul perioadei.

În privința ploilor, sudul și sud-estul țării ar putea avea cantități ușor mai reduse decât în mod obișnuit, în timp ce în restul României nu sunt anticipate diferențe importante.

Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată, astfel, că episodul de frig de la început de noiembrie este unul temporar. După 9 noiembrie, România ar urma să revină la temperaturi normale pentru această perioadă, iar finalul lunii ar putea aduce chiar valori ușor peste medie în unele regiuni.

Școala care renaște într-un sat din România. Directoarea face zilnic 130 km, iar elevii vin acum și din comunele vecine
Revista presei
Femeia.ro
A murit la doar 3 săptămâni de la nuntă. Ce s-a întâmplat cu Ciara
Hit.ro
Au apărut ochelarii de soare care recunosc clădirile și obiectele din jur și îți explică ce privești
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
22 de distincții internaționale pentru copiii din România, la o olimpiadă de calcul mental, matematică, engleză și IT
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Wegovy: la ce să te aștepți în prima săptămână de tratament și cât durează până apar rezultatele
Zooland.ro
Munții se erodează mai repede în zonele în care te-ai aștepta cel mai puțin