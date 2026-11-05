Cum va fi iarna 2026–2027 în România. Fenomenul neobișnuit care ar putea aduce ger și ninsori abundente
Iarna 2026–2027 ar putea aduce episoade de frig intens și ninsori abundente în mai multe regiuni ale Europei, după ce meteorologii au identificat semnele unei perturbări neobișnuit de timpurii a vortexului polar. Potrivit unei analize publicate de Severe Weather Europe, fenomenul ar putea influența vremea din decembrie și ianuarie, inclusiv în estul continentului. Pentru România, însă, scenariile rămân incerte.
Vortexul polar se destramă mai devreme decât de obicei
Vortexul polar este un sistem de vânturi puternice care circulă la altitudini mari deasupra regiunilor polare și contribuie la menținerea aerului extrem de rece în apropierea Polului Nord. Atunci când acesta slăbește, masele de aer rece pot coborî spre Europa, favorizând apariția unor perioade cu ger și ninsori.
În această toamnă, meteorologii urmăresc o încălzire bruscă a stratosferei, cunoscută drept Sudden Stratospheric Warming (SSW). La aproximativ 30 de kilometri altitudine, temperaturile ar putea crește cu peste 27 de grade Celsius față de valorile obișnuite, provocând slăbirea vânturilor și chiar inversarea direcției acestora.
Potrivit Severe Weather Europe, inversarea este prognozată pentru 6 noiembrie 2026 și ar putea reprezenta cel mai timpuriu eveniment de acest tip din istoricul observațiilor.
Modelele meteorologice europene și americane indică o probabilitate ridicată de producere a fenomenului, deși circulația atmosferică s-ar putea reface până la jumătatea lunii noiembrie.
Cum va fi vremea în decembrie 2026. Unde ar putea ninge mai mult
Pentru a estima posibilele consecințe, specialiștii au analizat mii de simulări climatice și au identificat 21 de situații comparabile, caracterizate prin perturbări timpurii ale vortexului polar.
Rezultatele sugerează că luna decembrie ar putea aduce temperaturi sub mediile obișnuite în numeroase regiuni europene, precum și condiții favorabile unor ninsori mai abundente.
În anumite împrejurări, circulația atmosferică poate favoriza pătrunderea aerului foarte rece dinspre est, fenomen asociat cu episoadele cunoscute popular drept „Bestia din Est”.
Totuși, aceste rezultate nu reprezintă o prognoză propriu-zisă pentru decembrie, ci scenarii privind evoluția posibilă a vremii.
Ce ar putea aduce luna ianuarie 2027
În ianuarie, distribuția temperaturilor ar putea fi diferită. Simulările indică o probabilitate mai mare de vreme rece în vestul, nordul și centrul-nordul Europei, în timp ce estul continentului prezintă un semnal de temperaturi peste valorile obișnuite.
Ninsorile ar putea fi mai consistente în vestul și nord-vestul Europei, unde masele de aer rece ar putea întâlni aerul umed provenit dinspre Atlantic și Marea Mediterană.
Cum va fi iarna în România?
Pentru România, analiza nu confirmă deocamdată o iarnă mai geroasă sau mai bogată în precipitații decât în mod obișnuit. Perturbarea vortexului polar ar putea favoriza episoade de răcire în estul Europei, inclusiv în țara noastră, însă intensitatea și durata acestora nu pot fi stabilite în prezent.
Un rol important îl vor avea și alte fenomene climatice, inclusiv El Niño, care pot modifica circulația atmosferică.
Prin urmare, revenirea „Bestiei din Est” rămâne doar o posibilitate, nu o certitudine. În plus, efectele perturbării vortexului polar pot apărea după câteva săptămâni și nu se manifestă uniform în toate regiunile.