Cum va fi iarna 2026–2027 în România. Fenomenul neobișnuit care ar putea aduce ger și ninsori abundente

În această toamnă, meteorologii urmăresc o încălzire bruscă a stratosferei, cunoscută drept Sudden Stratospheric Warming (SSW). La aproximativ 30 de kilometri altitudine, temperaturile ar putea crește cu peste 27 de grade Celsius față de valorile obișnuite, provocând slăbirea vânturilor și chiar inversarea direcției acestora.

Potrivit Severe Weather Europe, inversarea este prognozată pentru 6 noiembrie 2026 și ar putea reprezenta cel mai timpuriu eveniment de acest tip din istoricul observațiilor.

Modelele meteorologice europene și americane indică o probabilitate ridicată de producere a fenomenului, deși circulația atmosferică s-ar putea reface până la jumătatea lunii noiembrie.

Cum va fi vremea în decembrie 2026. Unde ar putea ninge mai mult

Pentru a estima posibilele consecințe, specialiștii au analizat mii de simulări climatice și au identificat 21 de situații comparabile, caracterizate prin perturbări timpurii ale vortexului polar.

Rezultatele sugerează că luna decembrie ar putea aduce temperaturi sub mediile obișnuite în numeroase regiuni europene, precum și condiții favorabile unor ninsori mai abundente.

În anumite împrejurări, circulația atmosferică poate favoriza pătrunderea aerului foarte rece dinspre est, fenomen asociat cu episoadele cunoscute popular drept „Bestia din Est”.

Totuși, aceste rezultate nu reprezintă o prognoză propriu-zisă pentru decembrie, ci scenarii privind evoluția posibilă a vremii.