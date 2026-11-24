Cum va fi vremea până pe 21 decembrie. ANM anunță trei săptămâni cu temperaturi sub normal
Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite până la jumătatea lunii decembrie, în întreaga țară, potrivit estimărilor publicate marți de Administrația Națională de Meteorologie. Revenirea la valorile specifice perioadei este estimată pentru săptămâna 14–21 decembrie. Precipitațiile vor avea însă o evoluție diferită de la o săptămână la alta.
Sfârșitul lui noiembrie aduce temperaturi sub normal și precipitații mai multe
Prognoza acoperă intervalul 23 noiembrie–21 decembrie și indică o perioadă mai umedă la început, urmată de o săptămână cu precipitații sub normalul climatologic. Ulterior, cantitățile estimate se vor apropia de cele obișnuite.
În săptămâna 23–30 noiembrie, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterea negativă va fi ușor mai accentuată în zonele montane, potrivit meteorologilor.
Cantitățile de precipitații vor depăși nivelul obișnuit în majoritatea regiunilor. Sud-vestul țării se evidențiază în estimare printr-un excedent mai pronunțat.
Această tendință nu înseamnă că precipitațiile vor cădea continuu sau că toate localitățile vor primi aceleași cantități. Pentru distribuția pe zile și pentru forma precipitațiilor sunt necesare prognozele pe termen scurt, actualizate pe măsură ce intervalul se apropie.
Citește și: Cum va fi vremea până pe 6 decembrie. ANM anunță răcire, precipitații mixte și nopți cu temperaturi negative
Decembrie începe cu frig, dar cu precipitații mai puține
În intervalul 30 noiembrie–7 decembrie, temperaturile medii vor rămâne sub cele normale în toate regiunile. De această dată, diferența față de valorile obișnuite va fi mai accentuată în sud-estul țării.
Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în zonele montane. Față de ultima săptămână din noiembrie, estimarea indică astfel o schimbare a regimului pluviometric, chiar dacă tendința de vreme mai rece se păstrează.
Un deficit de precipitații nu înseamnă absența lor. Pot exista episoade de ploaie, lapoviță sau ninsoare, însă prognoza săptămânală nu precizează când se vor produce și nici unde se va depune zăpadă.
Temperaturile rămân ușor mai scăzute și în a doua săptămână a lunii
Pentru săptămâna 7–14 decembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele caracteristice perioadei în întreaga țară. Sud-estul rămâne zona în care abaterea negativă ar urma să fie mai evidentă.
Cantitățile de precipitații se vor situa în apropierea celor normale în cea mai mare parte a teritoriului. Estimarea nu mai indică un deficit generalizat, așa cum apare pentru săptămâna precedentă.
Citește și: Cât te costă cauciucurile de iarnă şi când devin obligatorii. Calcul complet pentru anvelope, montaj și depozitare
Când sunt estimate temperaturi apropiate de cele obișnuite
În săptămâna 14–21 decembrie, mediile temperaturilor vor ajunge în jurul celor specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Și cantitățile de precipitații sunt estimate să se apropie de normal în toate regiunile.
Revenirea la normalul climatologic nu echivalează cu o perioadă de vreme caldă. Valorile de referință sunt cele caracteristice lunii decembrie, iar media săptămânală poate include atât zile mai blânde, cât și intervale mai reci.