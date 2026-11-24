În săptămâna 23–30 noiembrie, temperaturile vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterea negativă va fi ușor mai accentuată în zonele montane, potrivit meteorologilor.

Cantitățile de precipitații vor depăși nivelul obișnuit în majoritatea regiunilor. Sud-vestul țării se evidențiază în estimare printr-un excedent mai pronunțat.

Această tendință nu înseamnă că precipitațiile vor cădea continuu sau că toate localitățile vor primi aceleași cantități. Pentru distribuția pe zile și pentru forma precipitațiilor sunt necesare prognozele pe termen scurt, actualizate pe măsură ce intervalul se apropie.

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Decembrie începe cu frig, dar cu precipitații mai puține

În intervalul 30 noiembrie–7 decembrie, temperaturile medii vor rămâne sub cele normale în toate regiunile. De această dată, diferența față de valorile obișnuite va fi mai accentuată în sud-estul țării.

Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în zonele montane. Față de ultima săptămână din noiembrie, estimarea indică astfel o schimbare a regimului pluviometric, chiar dacă tendința de vreme mai rece se păstrează.

Un deficit de precipitații nu înseamnă absența lor. Pot exista episoade de ploaie, lapoviță sau ninsoare, însă prognoza săptămânală nu precizează când se vor produce și nici unde se va depune zăpadă.