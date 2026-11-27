Cum va fi vremea în săptămâna Crăciunului. ANM anunță temperaturi ușor peste normal în vestul, nordul și centrul țării
Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în săptămâna Crăciunului în vestul, nordul și centrul României, în timp ce restul țării va avea valori apropiate de normal. Până atunci, primele două săptămâni din decembrie aduc vreme mai rece în toate regiunile, potrivit prognozei publicate vineri, 27 noiembrie, de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 30 noiembrie–28 decembrie.
Săptămâna Crăciunului aduce temperaturi ușor peste normal în mai multe regiuni
Pentru perioada 21–28 decembrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice săptămânii în regiunile vestice, nordice și centrale. În celelalte zone ale României, valorile termice se vor situa în jurul celor obișnuite pentru această parte a iernii.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Estimarea pentru ultima săptămână din interval indică astfel diferențe regionale în privința temperaturilor, dar un regim al precipitațiilor în general apropiat de cel obișnuit.
„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, arată ANM.
Între 30 noiembrie și 7 decembrie, frigul se resimte mai ales în sud și sud-est
Începutul lunii decembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit pe întreg teritoriul României. Abaterea negativă a temperaturilor va fi mai accentuată în extremitatea sudică și sud-estică a țării, potrivit estimării pentru săptămâna 30 noiembrie–7 decembrie.
Această perioadă, care include Ziua Națională, va avea și cantități de precipitații mai reduse decât cele specifice. Deficitul va caracteriza cea mai mare parte a teritoriului, însă va fi mai pronunțat în jumătatea vestică.
Prin urmare, vestul țării intră în decembrie cu temperaturi sub normal și cu precipitații mai puține decât de obicei. În sud și sud-est, diferența față de valorile termice obișnuite va fi mai mare decât în celelalte regiuni.
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Vremea rămâne mai rece în toată țara între 7 și 14 decembrie
A doua săptămână a lunii păstrează temperaturile medii sub valorile normale în toate regiunile. Frigul va avea o abatere mai accentuată în zonele extracarpatice, unde diferența față de mediile perioadei va fi mai pronunțată.
În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Deficitul anunțat pentru prima săptămână nu se mai regăsește în prognoza pentru intervalul 7–14 decembrie.
„Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice”, precizează ANM.
Prima jumătate a lunii va avea, așadar, două săptămâni consecutive cu valori termice sub cele obișnuite.
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Între 14 și 21 decembrie apar diferențe între regiunile țării
În săptămâna dinaintea Crăciunului, temperaturile medii vor rămâne ușor mai coborâte decât normalul perioadei în regiunile extracarpatice. În restul teritoriului, vremea va reveni la valori apropiate de cele specifice intervalului.
Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile intracarpatice. Pentru celelalte zone ale țării, ANM estimează un regim pluviometric în general apropiat de normal.
Față de primele două săptămâni, când temperaturile sub normal sunt anunțate în întreaga țară, intervalul 14–21 decembrie restrânge această tendință la regiunile extracarpatice. În interiorul arcului carpatic, temperaturile apropiate de cele obișnuite vor fi însoțite de precipitații ceva mai bogate.