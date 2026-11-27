Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Estimarea pentru ultima săptămână din interval indică astfel diferențe regionale în privința temperaturilor, dar un regim al precipitațiilor în general apropiat de cel obișnuit.

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, arată ANM.

Între 30 noiembrie și 7 decembrie, frigul se resimte mai ales în sud și sud-est

Începutul lunii decembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit pe întreg teritoriul României. Abaterea negativă a temperaturilor va fi mai accentuată în extremitatea sudică și sud-estică a țării, potrivit estimării pentru săptămâna 30 noiembrie–7 decembrie.

Această perioadă, care include Ziua Națională, va avea și cantități de precipitații mai reduse decât cele specifice. Deficitul va caracteriza cea mai mare parte a teritoriului, însă va fi mai pronunțat în jumătatea vestică.

Prin urmare, vestul țării intră în decembrie cu temperaturi sub normal și cu precipitații mai puține decât de obicei. În sud și sud-est, diferența față de valorile termice obișnuite va fi mai mare decât în celelalte regiuni.

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Vremea rămâne mai rece în toată țara între 7 și 14 decembrie

A doua săptămână a lunii păstrează temperaturile medii sub valorile normale în toate regiunile. Frigul va avea o abatere mai accentuată în zonele extracarpatice, unde diferența față de mediile perioadei va fi mai pronunțată.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Deficitul anunțat pentru prima săptămână nu se mai regăsește în prognoza pentru intervalul 7–14 decembrie.