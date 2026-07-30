„Furie și seducție”, anatomia unei crime născute din rană. De ce să te uiți la noul serial „Furious” de pe Disney+ REVIEW

O criminală în serie diferită de tiparul obișnuit

Povestea o urmărește pe Alice Black, interpretată de Emmy Rossum. Alice a fost detectiv în cadrul NYPD, dar lucrează acum pentru FBI, într-o poziție mult sub pregătirea și experiența sa. Când apare un caz suspect, instinctul îi spune că nu este vorba despre o simplă supradoză. Detaliile o conduc către alte morți și către posibilitatea existenței unei criminale în serie.

Aici apare unul dintre elementele care mi s-au părut cele mai interesante. Genul este plin de bărbați criminali în serie, de la ucigași geniali și manipulatori până la monștri care își transformă victimele în trofee. Femeile sunt, de cele mai multe ori, victimele, anchetatoarele sau persoanele care trebuie salvate. „Furie și seducție” inversează această formulă. Catherine, interpretată de Lola Petticrew, este calmă, metodică și capabilă să devină exact persoana pe care victima vrea să o vadă.

Serialul de pe Disney+ nu încearcă să ascundă mult timp identitatea criminalei. Nu acesta este marele mister. Întrebarea importantă este de ce ucide, cum își alege victimele și până unde este dispusă să meargă. Din acest punct de vedere, producția funcționează mai degrabă ca un thriller psihologic decât ca o anchetă clasică de tip „cine este criminalul?”. Este o abordare care îi oferă personalitate și care îl diferențiază de alte seriale despre criminali în serie.

Emmy Rossum și Lola Petticrew duc serialul în spate

Emmy Rossum este foarte bună în rolul lui Alice. Personajul său nu este agenta federală impecabilă, care intră într-o cameră și rezolvă cazul după ce privește două fotografii. Alice este impulsivă. Are un trecut dureros. Ia decizii discutabile și pare atrasă de situațiile periculoase, chiar și atunci când știe că ar trebui să se retragă. Rossum îi oferă suficientă vulnerabilitate încât să nu devină o simplă eroină dură, construită după un șablon.

Lola Petticrew este însă marea surpriză. Catherine poate părea fragilă, copilăroasă sau complet inofensivă. Apoi, într-o fracțiune de secundă, expresia i se schimbă. Nu are nevoie de discursuri amenințătoare sau de scene exagerat de violente. O privire este suficientă. Actingul este foarte bun tocmai fiindcă personajul nu este jucat într-o singură notă. Catherine poate fi înfricoșătoare, stranie și surprinzător de umană în aceeași scenă.

Distribuția secundară este la fel de bine aleasă. Scoot McNairy îl interpretează pe Danny Kelly, detectivul care îi cere ajutorul lui Alice. Quincy Tyler Bernstine este Nora Washington, o agentă FBI experimentată, cinică și epuizată de cazurile pe care sistemul pare că preferă să le ascundă. Jake Lacy îl joacă pe Marshall, fostul partener al lui Alice, un polițist a cărui legătură cu protagonista este mult mai complicată decât pare inițial.

Un thriller despre furie, traumă și un sistem care nu funcționează

„Furie și seducție” nu este doar despre urmărirea unei criminale. Serialul vorbește despre abuz, trafic de persoane și despre instituțiile care ar trebui să protejeze victimele, dar ajung să le abandoneze. Subiectele sunt grele, însă primele trei episoade nu transformă suferința într-un spectacol gratuit. Violența există, dar nu este filmată ostentativ. Tensiunea vine mai ales din ceea ce descoperă personajele.