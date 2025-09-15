Serialul „Breslau” aduce pe Disney+ o dramă polițistă tensionată, cu acțiunea în anii ’30

Disney+ continuă să-și extindă portofoliul de producții originale cu „Breslau”, un serial european care te transportă direct în atmosfera neliniștitoare a anilor 1930. Toate cele opt episoade sunt deja disponibile, oferindu-ți ocazia să parcurgi o poveste intensă, în care crima, politica și frământările personale se împletesc într-un mod fascinant.

Acțiunea are loc în orașul Breslau – cunoscut astăzi ca Wrocław, Polonia – în anul 1936, cu puțin timp înaintea celei de-a 11-a ediții a Jocurilor Olimpice. În acest context tensionat, o crimă brutală riscă să compromită imaginea impecabilă pe care Germania nazistă încearcă să o proiecteze lumii întregi. Inspectorul Franz Podolsky, un polițist cu metode controversate, devine singura speranță pentru rezolvarea cazului înainte ca situația să scape de sub control.

„Breslau” nu este doar un simplu thriller polițist, ci și un portret complex al unei epoci în care forțele politice și sociale se află în plină frământare. Orașul Breslau, aflat sub dominația celui de-al Treilea Reich, devine un personaj în sine, cu străzi pline de secrete, umbre și tensiuni politice. Decorurile atent recreate redau perfect atmosfera interbelică, iar spectatorii sunt invitați să descopere un spațiu în care pericolul pândește la fiecare colț.

Inspectorul Franz Podolsky, interpretat de Tomasz Schuchardt, este un protagonist atipic. În timp ce urmărește un criminal nemilos, el se confruntă și cu propriii demoni interiori, ceea ce adaugă profunzime poveștii. Fiecare pas al anchetei îl apropie nu doar de adevăr, ci și de propriile slăbiciuni. Această dublă luptă – cu inamicul din exterior și cu cel din interior – face ca serialul să aibă o tensiune constantă și o dimensiune psihologică rar întâlnită.

O distribuție europeană puternică și o echipă creativă premiată

„Breslau” marchează o premieră importantă pentru Disney+, fiind primul serial original produs în Europa Centrală și de Est. Din distribuție fac parte nume importante ale cinematografiei poloneze: Agata Kulesza, cunoscută pentru rolurile din „Ida” și „Rose”, și Sandra Drzymalska, apreciată pentru performanțele din „EO” și „Filip”. Regia este semnată de Leszek Dawid, cineast remarcat pentru filmele „You Are God” și „My Name Is Ki”, iar scenariul poartă semnătura lui Bartosz Janiszewski și a Magdalenei Żakowska.

Producția este realizată de ATM Grupa, cel mai mare studio de producție independent din Polonia, premiat pentru proiecte precum „The Border” și „Hold Tight”. Sprijinul financiar al Institutului Polonez de Film, sub egida Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, asigură un nivel ridicat de calitate vizuală și narativă. Toate aceste elemente se îmbină într-un serial care ridică standardele pentru producțiile de gen în regiune și demonstrează potențialul creativ al Europei Centrale pe scena internațională.

Disney+ își consolidează poziția ca destinație pentru conținut divers și original

Lansarea „Breslau” evidențiază strategia Disney+ de a aduce pe platformă povești variate, din toate colțurile lumii. Abonații pot urmări întreaga serie fără întrerupere, iar funcțiile de control parental permit configurarea profilurilor pentru a proteja vizionarea celor mici. În plus, până pe 27 septembrie, noii abonați și cei care revin beneficiază de o ofertă promoțională, cu abonamente la 9,99 lei pentru planul Standard și 29,99 lei pentru planul Premium, în primele trei luni.

Disney+ și-a construit deja reputația prin producții de la studiouri consacrate precum Marvel, Pixar și Star Wars, însă titluri ca „Breslau” demonstrează dorința de a explora și alte piețe, oferind publicului internațional acces la povești europene autentice. Prin acest serial, platforma arată că poate fi nu doar un hub pentru blockbustere, ci și un spațiu pentru drame istorice cu impact cultural.

„Breslau” este mai mult decât un simplu serial polițist. Este o călătorie în timp, o incursiune într-o perioadă istorică tensionată și o explorare a fragilității umane. Dacă vrei o poveste care îmbină suspansul, drama și atmosfera inconfundabilă a Europei anilor ’30, acest titlu de pe Disney+ merită adăugat imediat pe lista ta de vizionare.