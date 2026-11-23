Kevin McCallister se întoarce! Un nou „Singur acasă” este în pregătire la Disney, cu Macaulay Culkin în rolul care l-a făcut celebru. Cine scrie filmul
La 36 de ani de când un băiețel uitat acasă de familie transforma o locuință din Chicago într-un adevărat câmp de luptă pentru doi hoți, Kevin McCallister se pregătește să revină pe ecrane. Macaulay Culkin, actorul care a devenit celebru în întreaga lume datorită comediei Singur acasă, este implicat într-o nouă continuare a francizei. Iar de această dată, povestea ar putea fi spusă dintr-o perspectivă complet diferită: cea a unui Kevin adult, care are la rândul său copii.
Potrivit publicației americane Variety, Disney și 20th Century Studios dezvoltă un nou film Home Alone, pornind de la o idee propusă chiar de Macaulay Culkin. Actorul, în vârstă de 46 de ani, colaborează cu Seth Rogen și Evan Goldberg, care se ocupă de dezvoltarea scenariului și de producție prin compania lor, Point Grey Pictures. Proiectul se află într-o etapă incipientă, iar detaliile oficiale despre distribuție și poveste sunt încă limitate.
Macaulay Culkin ar putea reveni în rolul lui Kevin, dar de această dată ca tată
Ideea unei noi continuări nu este chiar recentă. În ultimele luni, Culkin a discutat cu reprezentanții Disney despre posibilitatea revenirii la personajul Kevin McCallister, pe care l-a interpretat în primele două filme ale francizei, lansate în 1990 și 1992.
Conceptul propus de actor pornește de la ideea că Kevin a crescut și a devenit tată. În loc să fie copilul care construiește capcane pentru a se apăra de hoți, acesta s-ar putea trezi într-o situație în care propriul fiu îi folosește împotrivă metodele pe care el însuși le-a inventat cu decenii în urmă.
Culkin a vorbit anterior despre această posibilitate în cadrul unor întâlniri cu fanii, explicând că ar fi interesat de o poveste în care Kevin încearcă să recâștige încrederea copilului său. Practic, dinamica originalului ar fi inversată, iar fostul maestru al capcanelor ar deveni ținta lor.
Deocamdată, nu este confirmat că aceasta va fi povestea finală a noului film. Scenariul este încă în dezvoltare, iar studioul nu a anunțat cine va regiza producția sau când ar putea începe filmările.
Vestea vine la numai câteva zile după ce Macaulay Culkin a revenit în atenția publicului printr-o reclamă specială. Așa cum am relatat pe Playtech, Kevin McCallister a reapărut într-o campanie McDonald’s inspirată de „Singur acasă”, lansată cu ocazia sezonului sărbătorilor de iarnă.
Seth Rogen și Evan Goldberg, implicați în noul film „Singur acasă”
O altă surpriză este implicarea lui Seth Rogen și a colaboratorului său de lungă durată, Evan Goldberg. Cei doi sunt cunoscuți pentru producții precum Superbad, Pineapple Express și This Is the End, dar și pentru proiecte de televiziune precum The Boys.
Stilul lor de umor este diferit de cel al filmelor originale Home Alone, ceea ce ridică întrebări interesante despre direcția noii producții. Totuși, implicarea lor nu înseamnă automat că filmul va deveni o comedie destinată exclusiv adulților. Deocamdată, Disney nu a oferit informații despre tonul sau clasificarea viitoarei producții.
Rogen și Goldberg vor dezvolta scenariul împreună cu Culkin și vor produce filmul prin Point Grey Pictures. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, discuțiile dintre actor și reprezentanții Disney au început cu mai multe luni înainte ca proiectul să devină public.
Pentru Macaulay Culkin, noua continuare ar reprezenta prima revenire într-un lungmetraj Home Alone după Singur acasă 2: Pierdut în New York, lansat în 1992. Actorul a avut între timp apariții în reclame inspirate de personaj, însă nu a mai interpretat rolul într-un film al francizei.
Într-un material publicat anterior, Playtech a analizat cum s-a schimbat viața lui Macaulay Culkin la 35 de ani de la lansarea primului „Singur acasă”. Actorul a vorbit de mai multe ori despre relația sa cu personajul Kevin și despre felul în care îl percep propriii copii.
Va putea noul film să readucă magia originalului?
Primul Singur acasă, regizat de Chris Columbus și scris de John Hughes, a fost lansat în 1990 și a devenit una dintre cele mai iubite comedii de Crăciun. Povestea lui Kevin, copilul care își apără casa de hoții Harry și Marv, a generat încasări mondiale de aproximativ 476 de milioane de dolari.
Succesul a continuat în 1992, cu Singur acasă 2: Pierdut în New York. Ulterior, franciza a primit mai multe continuări fără Culkin, inclusiv Home Sweet Home Alone, lansat pe Disney+ în 2021, însă acestea nu au reușit să reproducă impactul cultural al primelor două filme.
În România, producțiile originale rămân o tradiție de sărbători. Playtech a explicat anterior de ce „Singur acasă” continuă să fie unul dintre filmele preferate de Crăciun ale românilor, chiar și după zeci de difuzări televizate.
Pentru moment, noul proiect Disney nu are titlu oficial, dată de premieră sau o distribuție completă. Nu se știe nici dacă va ajunge mai întâi în cinematografe sau direct pe Disney+. Totuși, revenirea lui Macaulay Culkin oferă francizei șansa de a continua povestea personajului care a transformat Singur acasă într-un fenomen mondial. Rămâne de văzut dacă un Kevin adult va reuși să fie la fel de inventiv precum copilul care a cucerit publicul în urmă cu 36 de ani.