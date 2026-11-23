Macaulay Culkin ar putea reveni în rolul lui Kevin, dar de această dată ca tată

Ideea unei noi continuări nu este chiar recentă. În ultimele luni, Culkin a discutat cu reprezentanții Disney despre posibilitatea revenirii la personajul Kevin McCallister, pe care l-a interpretat în primele două filme ale francizei, lansate în 1990 și 1992.

Conceptul propus de actor pornește de la ideea că Kevin a crescut și a devenit tată. În loc să fie copilul care construiește capcane pentru a se apăra de hoți, acesta s-ar putea trezi într-o situație în care propriul fiu îi folosește împotrivă metodele pe care el însuși le-a inventat cu decenii în urmă.

Culkin a vorbit anterior despre această posibilitate în cadrul unor întâlniri cu fanii, explicând că ar fi interesat de o poveste în care Kevin încearcă să recâștige încrederea copilului său. Practic, dinamica originalului ar fi inversată, iar fostul maestru al capcanelor ar deveni ținta lor.

Deocamdată, nu este confirmat că aceasta va fi povestea finală a noului film. Scenariul este încă în dezvoltare, iar studioul nu a anunțat cine va regiza producția sau când ar putea începe filmările.

Vestea vine la numai câteva zile după ce Macaulay Culkin a revenit în atenția publicului printr-o reclamă specială. Așa cum am relatat pe Playtech, Kevin McCallister a reapărut într-o campanie McDonald’s inspirată de „Singur acasă”, lansată cu ocazia sezonului sărbătorilor de iarnă.

Seth Rogen și Evan Goldberg, implicați în noul film „Singur acasă”

O altă surpriză este implicarea lui Seth Rogen și a colaboratorului său de lungă durată, Evan Goldberg. Cei doi sunt cunoscuți pentru producții precum Superbad, Pineapple Express și This Is the End, dar și pentru proiecte de televiziune precum The Boys.

Stilul lor de umor este diferit de cel al filmelor originale Home Alone, ceea ce ridică întrebări interesante despre direcția noii producții. Totuși, implicarea lor nu înseamnă automat că filmul va deveni o comedie destinată exclusiv adulților. Deocamdată, Disney nu a oferit informații despre tonul sau clasificarea viitoarei producții.