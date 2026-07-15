Sex, droguri și un criminal în serie în „The Shards”: noul serial al lui Ryan Murphy vine pe Disney+

Adolescența privilegiată ascunde o lume periculoasă

Acțiunea are loc în Los Angeles, în 1981. Bret este un elev de 17 ani și un scriitor aspirant. El studiază la o școală privată de elită și face parte dintr-un grup de adolescenți bogați, frumoși și aparent lipsiți de griji.

Trailerul îl arată prezentându-i editorului său o nouă poveste. Întrebat dacă aceasta conține sex, droguri și prostituție masculină, Bret confirmă fără ezitare. Replica stabilește tonul unui serial care nu va idealiza deloc anii de liceu.

În jurul său se află Susan Reynolds, interpretată de Kaia Gerber, Debbie Schaffer, jucată de Hayes Warner, și Thom Wright, interpretat de Graham Campbell. Viețile lor sunt dominate de petreceri, gelozie și relații complicate.

Universul amintește de alte producții despre comunități perfecte care ascund realități tulburătoare. Un exemplu este „Paradise”, serialul plin de mister de pe Disney+, unde aparențele se destramă după o crimă șocantă.

Un elev nou coincide cu apariția unui criminal

Echilibrul grupului este tulburat de sosirea lui Robert Mallory. Noul elev este misterios, carismatic și greu de descifrat. Personajul este interpretat de Homer Gere, fiul actorului Richard Gere.

Bret devine fascinat de Robert, dar și tot mai suspicios. Apariția acestuia coincide cu intensificarea atacurilor unui criminal în serie cunoscut drept The Trawler. Ucigașul vizează adolescenți din Los Angeles, iar o tânără dispare.

Protagonistul încearcă să afle dacă Robert are vreo legătură cu crimele. Realitatea sa se destramă treptat. Atracția, paranoia și gelozia devin imposibil de separat.