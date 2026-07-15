Sex, droguri și un criminal în serie în „The Shards”: noul serial al lui Ryan Murphy vine pe Disney+
Ryan Murphy revine cu o dramă întunecată despre adolescență, obsesie și pericolele ascunse în spatele privilegiului. Primul trailer pentru „The Shards” prezintă un Los Angeles dominat de petreceri, droguri și secrete, potrivit FX. Serialul va avea premiera pe 5 august 2026 în SUA și pe 6 august pe Disney+ în România.
Producția este inspirată de romanul omonim al scriitorului Bret Easton Ellis. Povestea are și elemente semi-autobiografice. În centrul său se află o versiune adolescentă a autorului, interpretată de Igby Rigney.
Adolescența privilegiată ascunde o lume periculoasă
Acțiunea are loc în Los Angeles, în 1981. Bret este un elev de 17 ani și un scriitor aspirant. El studiază la o școală privată de elită și face parte dintr-un grup de adolescenți bogați, frumoși și aparent lipsiți de griji.
Trailerul îl arată prezentându-i editorului său o nouă poveste. Întrebat dacă aceasta conține sex, droguri și prostituție masculină, Bret confirmă fără ezitare. Replica stabilește tonul unui serial care nu va idealiza deloc anii de liceu.
În jurul său se află Susan Reynolds, interpretată de Kaia Gerber, Debbie Schaffer, jucată de Hayes Warner, și Thom Wright, interpretat de Graham Campbell. Viețile lor sunt dominate de petreceri, gelozie și relații complicate.
Universul amintește de alte producții despre comunități perfecte care ascund realități tulburătoare. Un exemplu este „Paradise”, serialul plin de mister de pe Disney+, unde aparențele se destramă după o crimă șocantă.
Un elev nou coincide cu apariția unui criminal
Echilibrul grupului este tulburat de sosirea lui Robert Mallory. Noul elev este misterios, carismatic și greu de descifrat. Personajul este interpretat de Homer Gere, fiul actorului Richard Gere.
Bret devine fascinat de Robert, dar și tot mai suspicios. Apariția acestuia coincide cu intensificarea atacurilor unui criminal în serie cunoscut drept The Trawler. Ucigașul vizează adolescenți din Los Angeles, iar o tânără dispare.
Protagonistul încearcă să afle dacă Robert are vreo legătură cu crimele. Realitatea sa se destramă treptat. Atracția, paranoia și gelozia devin imposibil de separat.
„The Shards” nu pare construit ca o anchetă polițistă clasică. Pericolul exterior este completat de nesiguranța naratorului. Bret observă atent lumea, dar nu poate fi întotdeauna sigur că interpretarea sa este corectă.
Ryan Murphy revine la obsesii și personaje autodistructive
Ryan Murphy este producător executiv al serialului. Creatorul a explorat frecvent celebritatea, violența, sexualitatea și nevoia de validare. Noua producție pare să reunească toate aceste teme într-o poveste despre maturizare.
Murphy a semnat recent și „The Beauty”, thrillerul despre obsesia pentru perfecțiune. Ambele seriale folosesc frumusețea și luxul ca măști pentru lumi marcate de anxietate și pericol.
De această dată, creatorul lucrează cu materialul scris de Bret Easton Ellis. Autorul este cunoscut în special pentru „American Psycho”. Romanele sale prezintă frecvent personaje privilegiate, dar detașate emoțional și capabile de comportamente extreme.
Ellis este și producător executiv. Din echipa proiectului mai fac parte Nina Jacobson, Brad Simpson, Michael Uppendahl și Max Winkler. Serialul este produs de 20th Television și Ryan Murphy Productions.
Distribuția aduce împreună actori tineri și nume cunoscute
Igby Rigney, cunoscut din „The Midnight Club”, conduce distribuția în rolul lui Bret. Kaia Gerber continuă colaborarea cu Ryan Murphy după aparițiile sale în universul „American Horror Story”.
Wes Bentley îl interpretează pe Terry Schaffer, iar Evan Rachel Wood este Liz Schaffer. Jordan Roth apare în rolul lui Steven Reinhardt. Personajele adulte formează o lume cinică, plină de propriile secrete și compromisuri.
Trailerul sugerează că adulții nu sunt neapărat capabili să îi protejeze pe adolescenți. Unii par chiar să contribuie la mediul toxic în care aceștia trăiesc. Petrecerile și libertatea devin treptat elementele unui coșmar.
„Cioburile” se înscrie în seria producțiilor Disney+ destinate publicului matur. Platforma găzduiește deja drame despre dispariții și identități distruse, precum „The Stolen Girl”.
Serialul va debuta pe FX și Hulu în Statele Unite pe 5 august. În România, „The Shards” va fi disponibil pe Disney+ începând cu 6 august 2026. Povestea promite o combinație apăsătoare de dramă adolescentină, erotism și thriller despre un criminal în serie.