Coș mai plin, preț mai mic. Ghidul reducerilor la mii de produse în magazinele Carrefour
Într-o perioadă în care fiecare drum la cumpărături vine cu mai multă atenție la buget, coșul zilnic al unei familii nu mai este doar o listă de produse, ci un mic exercițiu de planificare. De la lapte, cafea, paste, carne sau legume, până la detergent, produse de igienă, hrană pentru animale sau articole pentru casă, diferența dintre o cumpărătură făcută pe grabă și una făcută smart se vede tot mai clar la final, pe bon.
În magazinele Carrefour, găsești toate produsele de care ai nevoie într-un singur loc și la prețuri avantajoase. Te bucuri întotdeauna o multitudine de reduceri: oferte săptămânale din cataloage, reduceri de gamă, produse marcă proprie și avantajele programului de loialitate Act for Good. Acum, acestor oferte li se adaugă un mecanism nou, gândit pentru cei care cumpără în cantități mai mari.
Inițiativa de reduceri progresive, este valabilă în hipermarketurile și supermarketurile din țară. Mecanismul este simplu și gândit pentru produsele pe care românii le cumpără oricum frecvent: cu cât achiziționezi mai multe bucăți identice dintr-un produs inclus în campanie, cu atât prețul unitar scade. Reducerea se aplică automat la casa de marcat, fără pași complicați în plus.
Oferte pe care nu ai cum să le ratezi
Această nouă inițiativă include sute de produse esențiale și de larg consum. Vorbim despre categorii care intră constant în coșul de cumpărături: produse alimentare, băuturi, cosmetice, produse de întreținere a casei, legume, fructe, carne sau produse proaspete ambalate.
Printre exemplele de la Carrefour pe care merită să le ții minte, se numără uleiul de măsline 1 litru, care are prețul de 24,99 lei pentru o bucată și 21,19 lei per bucată la achiziția a două produse. Cafeaua 500 g scade de la 57,99 lei pentru o bucată la 45,99 lei per bucată atunci când cumperi două.
În aceeași logică intră și produse de zi cu zi precum hrana umedă pentru pisici, 85 g, unde prețul scade progresiv de la 2,49 lei pentru o bucată la 2,35 lei pentru două și 2,15 lei per bucată la trei produse. Pentru degresantul cu înălbitor Chanteclair 625 ml, prețul trece de la 18,99 lei pentru o bucată la 16,99 lei per bucată la trei produse și 14,99 lei per bucată la șase produse.
Produsele de zi cu zi devin mai avantajoase când cumperi planificat
Campania acoperă zone diferite din cumpărăturile obișnuite, nu doar o singură categorie. De exemplu, î n zona de produse proaspete ambalate, sunt vizate alimente precum lapte, iaurt, sana, brânză, cașcaval, salam feliat, șuncă și alte mezeluri. Pentru băcănie, lista include cafea, cereale, paste, orez, ulei de măsline, conserve, chipsuri sau praline.
La băuturi, campania acoperă apă, băuturi carbogazoase, sucuri, bere, vinuri și spumante. În zona de cosmetice și întreținerea casei, reducerea progresivă se poate aplica pentru produse precum vopsea de păr, deodorante, produse de igienă, detergenți, produse de curățenie și consumabile pentru casă.
Pentru familiile care cumpără des produse proaspete, există și exemple relevante în zona de legume-fructe și măcelărie. Roșiile cherry la 250 g au prețul de 8,99 lei pentru o bucată și 6,99 lei per bucată la achiziția a două produse. Cârnații de porc subțiri Carrefour la Piață, 500 g, pornesc de la 13,50 lei pentru o bucată, scad la 10,99 lei per bucată pentru două produse și ajung la 9,99 lei per bucată pentru trei. Găsești mai multe produse incluse în campanie, și nu numai, în cataloagele Carrefour.
Act for Good, marcă proprie și reduceri de gamă
Carrefour include în strategia sa comercială mai multe inițiative care susțin cumpărăturile la prețuri avantajoase. Una dintre acestea este programul de loialitate Act for Good, disponibil în aplicația Carrefour, unde utilizatorii pot descoperi reduceri constante la produse food și non-food. După cum se vede în imaginile atașate, vorbim de până la 800 de produse cu reduceri de până la 40% prin programul de loialitate.
Reducerile din Act for Good pot avea valabilitate de la o săptămână până la o lună și pot fi găsite în secțiunea dedicată ofertelor, precum și în stories din aplicație. Printre exemplele de produse la ofertă se află iaurtul Carrefour Classic 0,1% grăsime, 1 kg, redus cu 20% la 5,49 lei, făina de grâu Drag de România 1 kg, redusă cu 20% la 2,39 lei, și detergentul lichid automat Carrefour 2,2 l, redus cu 20% la 25,49 lei.
Mii de produse marcă proprie sub 10 lei
O altă zonă importantă este cea a produselor marcă proprie Carrefour, unde sunt disponibile peste 1.800 de articole sub 10 lei. Multe dintre acestea sunt produse în România, și oferă un excelent raport calitate-preț. Exemplele includ chefir Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 kg, la 6,09 lei, lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1,5 l, la 9,39 lei, înghețată la cornet cu vanilie și arahide la 2,69 lei, covrigi Drag de România 250 g la 4,05 lei și morcovi 1 kg la 4,49 lei.
Promoții HIT
În perioada 9-14 iulie, Carrefour are și reduceri de gamă aplicate direct la casa de marcat, cu excepția produselor aflate deja în alte promoții. Printre acestea se numără 20% reducere la brandul TCL, 30% reducere la gama de așternut pisici și accesorii animale, 20% reducere la gama de piscine și jucării de exterior, 30% reducere pentru Persil și Pampers, 30% reducere la brandurile cosmetice Tesori și Neutrogena și 20% reducere la Chio.
De ce contează cumpărăturile smart pentru bugetul familiei
Pentru mulți români, ideea de cumpărături smart nu mai înseamnă doar să cauți cel mai mic preț de pe raft, ci să îți organizezi mai bine lista, să folosești reducerile potrivite și să cumperi mai eficient produsele pe care le consumi constant. În acest context, mecanismul de reduceri progresive poate fi util pentru familii, pentru cei care gătesc acasă, pentru proprietarii de animale sau pentru cei care preferă să își facă stocuri moderate la produse de igienă și curățenie.
După cum se vede și în imaginile atașate din magazine, va fi cât se poate de clară poziționarea campaniei la raft, de la zona de apă și băuturi, până la semnalizarea reducerilor progresive și la produsele marcă proprie Carrefour. Mesajul este construit în jurul unei idei simple: produsele necesare zilnic pot fi cumpărate din același loc, la prețuri mai avantajoase, prin mecanisme dferite de reducere.
Într-un coș obișnuit, diferențele de câțiva lei pe produs pot părea mici luate separat. Dar atunci când se adună la cafea, lactate, detergent, hrană pentru animale, apă, produse proaspete sau articole de igienă, efectul devine mai vizibil. Iar pentru românii care își fac stocul inteligent, campania Reducem prețurile poate transforma o listă obișnuită de cumpărături într-o decizie mai atentă pentru bugetul lunii.