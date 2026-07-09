Coș mai plin, preț mai mic. Ghidul reducerilor la mii de produse în magazinele Carrefour

Inițiativa de reduceri progresive, este valabilă în hipermarketurile și supermarketurile din țară. Mecanismul este simplu și gândit pentru produsele pe care românii le cumpără oricum frecvent: cu cât achiziționezi mai multe bucăți identice dintr-un produs inclus în campanie, cu atât prețul unitar scade. Reducerea se aplică automat la casa de marcat, fără pași complicați în plus.

Oferte pe care nu ai cum să le ratezi

Această nouă inițiativă include sute de produse esențiale și de larg consum. Vorbim despre categorii care intră constant în coșul de cumpărături: produse alimentare, băuturi, cosmetice, produse de întreținere a casei, legume, fructe, carne sau produse proaspete ambalate.

Printre exemplele de la Carrefour pe care merită să le ții minte, se numără uleiul de măsline 1 litru, care are prețul de 24,99 lei pentru o bucată și 21,19 lei per bucată la achiziția a două produse. Cafeaua 500 g scade de la 57,99 lei pentru o bucată la 45,99 lei per bucată atunci când cumperi două.

În aceeași logică intră și produse de zi cu zi precum hrana umedă pentru pisici, 85 g, unde prețul scade progresiv de la 2,49 lei pentru o bucată la 2,35 lei pentru două și 2,15 lei per bucată la trei produse. Pentru degresantul cu înălbitor Chanteclair 625 ml, prețul trece de la 18,99 lei pentru o bucată la 16,99 lei per bucată la trei produse și 14,99 lei per bucată la șase produse.

Produsele de zi cu zi devin mai avantajoase când cumperi planificat

Campania acoperă zone diferite din cumpărăturile obișnuite, nu doar o singură categorie. De exemplu, î n zona de produse proaspete ambalate, sunt vizate alimente precum lapte, iaurt, sana, brânză, cașcaval, salam feliat, șuncă și alte mezeluri. Pentru băcănie, lista include cafea, cereale, paste, orez, ulei de măsline, conserve, chipsuri sau praline.

La băuturi, campania acoperă apă, băuturi carbogazoase, sucuri, bere, vinuri și spumante. În zona de cosmetice și întreținerea casei, reducerea progresivă se poate aplica pentru produse precum vopsea de păr, deodorante, produse de igienă, detergenți, produse de curățenie și consumabile pentru casă.