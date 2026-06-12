Carrefour oprește importurile pentru roșii, cireșe și legume de sezon. Ce găsești acum pe rafturi, direct de la fermierii români

Retailerul spune că, de la debutul sezonului și până acum, fermierii au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și 360.000 de unități de căpșune. Sunt cifre care arată nu doar cerere, ci și capacitatea producătorilor locali de a alimenta un lanț mare de retail.

Într-un an în care românii se uită atent la prețuri și caută produse cât mai apropiate de gustul autentic, decizia Carrefour poate fi o veste bună pentru cei care vor să cumpere local fără să renunțe la confortul supermarketului. Iar pentru fermieri, prezența masivă la raft poate transforma sezonul bun într-o oportunitate reală de creștere.

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Legumele și fructele românești ajung pe raft în doar câteva ore. Carrefour mizează pe fermieri locali în plin sezon

Când cumperi roșii, cireșe sau vinete în plin sezon, diferența dintre un produs cules recent și unul transportat de la mare distanță se poate simți imediat. Carrefour România încearcă să folosească acest avantaj al proximității și anunță că mai multe legume și fructe de sezon sunt acum aprovizionate exclusiv din producție românească.

Pentru clientul român, mesajul este ușor de înțeles: mai puține importuri atunci când există recoltă locală și mai multe produse autohtone în zona de proaspete. Retailerul spune că roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca vin acum doar de la producători din România.

De la fermă la raft în 6-24 de ore

Unul dintre cele mai importante detalii anunțate de Carrefour este timpul scurt dintre recoltare și raft. Produsele livrate de fermieri ultralocali, aflați la maximum 50 de kilometri de magazine, pot ajunge în Carrefour în interval de 6 până la 24 de ore după ce au fost culese.

Pentru legumele și fructele de sezon, această viteză poate conta enorm. Roșiile nu sunt doar mai fragile, ci și mai sensibile la transport și depozitare. Cireșele au o fereastră scurtă de prospețime, iar vinetele și ardeiul gras sunt produse pentru care aspectul, textura și gustul sunt influențate de cât de repede ajung la consumator.

Carrefour susține că acest model de aprovizionare permite eliminarea importurilor pentru mai multe produse de sezon. În prezent, pe lista menționată de retailer se află roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca. De asemenea, importurile urmează să fie oprite și pentru cartofii noi.

Rețeaua locală care susține sezonul românesc

Carrefour spune că lucrează cu peste 2.000 de producători locali și că 96% dintre furnizorii săi sunt români. În plus, compania menționează 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, incluse în programul Grădina Noastră. Acest program este una dintre principalele componente ale strategiei retailerului pentru produse proaspete românești.

Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri din Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazinele Carrefour. În această categorie intră produse vândute la kilogram, bucată, legătură sau ambalate. Cifra arată amploarea aprovizionării locale și interesul retailerului de a construi volume mari pe baza producției românești.

Pentru fermieri, colaborarea cu un retailer mare poate aduce stabilitate într-o piață dificilă. Agricultura de sezon depinde de vreme, costuri, forță de muncă și capacitatea de vânzare rapidă. Un parteneriat de retail poate reduce o parte din presiune, mai ales atunci când recolta trebuie valorificată într-un interval scurt.

Ce vede cumpărătorul român în magazin

Pentru cumpărător, toate aceste informații devin importante în fața raftului. Dacă alegi roșii românești în iunie sau cireșe de sezon, te aștepți la gust, prospețime și origine clară. Carrefour încearcă să transforme aceste așteptări într-un avantaj comercial, mizând pe produse autohtone atunci când sezonul permite.

Calendarul recoltelor locale a început încă din primăvară. În martie au apărut primele livrări de castraveți cornichon, în aprilie au urmat varza albă timpurie și dovleceii, iar în mai au intrat în sezon căpșunele, ardeiul gras, cireșele și vinetele. Din iunie, oferta este completată de caise și ardei iuți.

Pe lângă produsele de sezon, Carrefour menționează și verdețurile disponibile local pe tot parcursul anului, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile. Acestea sunt produse de bază în multe gospodării din România, mai ales în perioada caldă, când salatele, ciorbele ușoare și mâncarea de legume sunt mai prezente în meniu.

Prin această strategie, Carrefour încearcă să ocupe un spațiu între piața tradițională și supermarketul modern. Vrea să ofere prospețimea și originea locală pe care mulți români le caută în piețe, dar într-un format de cumpărături rapid, accesibil și disponibil în rețeaua sa națională.

Tags: produse de sezon, fermieri locali, carrefour, legume proaspete, romania

Cât de românești sunt roșiile, cireșele și vinetele din Carrefour. Retailerul vorbește despre 100% producție locală la raft

Întrebarea „de unde sunt roșiile?” a devenit aproape reflex pentru mulți cumpărători români. În plin sezon, când piețele se umplu de legume și fructe locale, consumatorii se așteaptă ca și supermarketurile să reflecte oferta producătorilor din România. Carrefour vine cu un răspuns clar pentru mai multe categorii importante: roșii, cireșe, vinete și ardei gras din producție românească, fără importuri în sezon.

Retailerul susține că aprovizionarea cu roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca se face acum exclusiv de la producători români. Este o decizie cu miză de imagine, dar și una practică, într-o perioadă în care produsele locale sunt tot mai importante pentru clienți.

100% local pentru produsele aflate în plin sezon

Carrefour spune că obiectivul său este să ajungă la 100% produse românești la raft pentru recolta autohtonă, acolo unde sezonul și producția permit acest lucru. În prezent, acest obiectiv este aplicat pentru mai multe produse vedetă ale verii, inclusiv roșii, cireșe, vinete și ardei gras Bianca.

Această abordare schimbă logica obișnuită a aprovizionării din retail. În loc ca importurile să concureze în continuare cu recolta locală în plin sezon, Carrefour anunță că le oprește complet pentru categoriile în care producătorii români pot acoperi cererea. În plus, importurile vor fi oprite și pentru cartofii noi.

Pentru români, acest detaliu poate fi important mai ales la produsele cu identitate puternică. Roșiile cu moț, de exemplu, nu sunt doar o marfă generică, ci un produs pe care mulți îl caută special pentru gust și textură. La fel, cireșele sunt asociate cu primele săptămâni de vară, iar vinetele cu preparatele clasice din bucătăria locală.

Peste 2.000 de producători locali în rețea

Carrefour își susține strategia printr-o rețea extinsă de producători locali. Retailerul spune că lucrează cu peste 2.000 de producători români în zone precum produse proaspete și ultraproaspete, marcă proprie și programe dedicate. Totodată, 96% dintre furnizorii companiei sunt români.

În zona de produse agricole, un rol important îl are programul Grădina Noastră. Carrefour colaborează cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, iar 390 de fermieri incluși în program au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse în primele cinci luni ale anului. Sunt cifre care arată că discuția despre produse românești nu se limitează la câteva loturi de sezon.

Retailerul menționează și ferme ultralocale, aflate la maximum 50 de kilometri de magazine. Această apropiere permite livrarea produselor între 6 și 24 de ore de la recoltare. Pentru clienți, avantajul este simplu: mai multă prospețime și un traseu mai scurt de la câmp la raft.

De ce este important pentru consumatorul din România

Pentru cumpărătorul român, originea locală a produselor este tot mai des un criteriu de alegere. Prețul rămâne important, dar mulți clienți vor să știe dacă banii lor susțin producători locali și dacă produsul cumpărat are un traseu mai scurt până la magazin. În acest context, promisiunea Carrefour poate avea impact direct în decizia de cumpărare.

Există și o componentă emoțională. Roșiile de grădină, cireșele de sezon, vinetele pentru salată sau cartofii noi sunt produse care trimit la mese de familie, vacanțe la bunici și piețe de cartier. Când aceste repere ajung în supermarket cu eticheta de origine România, retailerul câștigă un argument care depășește simpla disponibilitate la raft.

Carrefour mai menționează că verdețurile precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului. Asta completează oferta de sezon și creează impresia unui raft mai apropiat de obiceiurile alimentare locale.

În final, schimbarea anunțată nu este doar despre câteva produse puse la raft. Este despre felul în care retailul modern încearcă să răspundă unei cereri foarte românești: produse proaspete, locale, de sezon, cu gust cât mai apropiat de cel din piață, dar disponibile într-o rețea mare de magazine.

Tags: rosii cu mot, cirese, vinete, carrefour romania, productie locala

De la fermierii din România direct în coșul tău. Carrefour schimbă aprovizionarea pentru produsele vedetă ale verii

În fiecare vară, românii caută aceleași produse care dau gust sezonului: roșii bune, cireșe, vinete, ardei, cartofi noi, verdețuri și fructe proaspete. Carrefour încearcă să transforme această cerere într-o strategie de aprovizionare locală și anunță că mai multe produse vedetă ale verii provin acum exclusiv de la fermieri români.

Schimbarea este relevantă pentru oricine își face cumpărăturile în supermarket, dar caută în continuare gustul familiar din piețe. Retailerul spune că pentru roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca importurile au fost eliminate complet în plin sezon românesc.

Când sezonul românesc ajunge în supermarket

Calendarul recoltelor locale a început devreme în acest an pentru Carrefour. Primele livrări de castraveți cornichon au venit în martie, urmate în aprilie de varză albă timpurie și dovlecei. În mai au intrat în sezon căpșunele, ardeiul gras, cireșele și vinetele, iar din iunie oferta este completată de caise și ardei iuți.

Această succesiune este importantă pentru că arată cum se construiește raftul de produse proaspete în funcție de sezon, nu doar în funcție de importuri. Pentru client, asta înseamnă că anumite produse apar în magazine atunci când sunt disponibile și în agricultura locală, cu potențial de prospețime mai mare și traseu logistic mai scurt.

Carrefour menționează că roșiile, cireșele, vinetele și ardeiul gras de pe rafturi provin acum exclusiv de la producători români. În plus, importurile vor fi oprite și pentru cartofii noi. Este o veste care poate conta pentru românii care preferă să cumpere local, dar nu au mereu timp să ajungă în piață.

Producători locali, cooperative și livrări rapide

Retailerul spune că se bazează pe peste 2.000 de producători români și pe programe dedicate produselor locale. Printre acestea se numără Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO. În zona de legume și fructe, Grădina Noastră are un rol important prin colaborarea cu fermieri și cooperative.

Carrefour colaborează cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive. Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri din Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse în magazine. Acestea includ produse vândute la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.

Un alt detaliu important este livrarea ultralocală. Produsele venite de la fermieri aflați la maximum 50 de kilometri de magazine pot ajunge la raft între 6 și 24 de ore după recoltare. Pentru produse precum roșiile, cireșele sau verdețurile, diferența de timp poate influența direct prospețimea percepută de cumpărător.

Cifrele care arată apetitul pentru produse românești

Carrefour transmite că, de la începutul debuturilor de sezon și până în prezent, producătorii au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și 360.000 de unități de căpșune. Sunt produse pe care românii le asociază puternic cu primăvara și vara.

Pe lângă aceste produse, retailerul menționează și verdețurile locale disponibile tot anul, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile. Acestea sunt ingrediente de bază în bucătăria românească, de la ciorbe și salate până la mâncăruri rapide de sezon.

Carrefour mai spune că are 470 de magazine în 113 orașe și un ecosistem omnichannel care include magazinul online, Bringo și parteneri de livrare. Compania menționează și o contribuție de aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat în 2024, adică aproximativ 200 de milioane de euro, calculat rotunjit la un curs de 5 lei pentru un euro.

Pentru românul care se uită la coșul zilnic, toate aceste cifre contează mai ales dacă se traduc în produse mai bune, mai proaspete și mai ușor de găsit. Iar dacă supermarketul reușește să aducă pe raft gustul de sezon pe care mulți îl caută în piață, atunci pariul pe fermierii locali poate deveni mai mult decât o campanie de imagine.