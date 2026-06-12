Carrefour oprește importurile pentru roșii, cireșe și legume de sezon. Ce găsești acum pe rafturi, direct de la fermierii români
Într-o perioadă în care tot mai mulți români se uită cu atenție la etichetă, la origine și la prospețimea produselor din coș, Carrefour anunță o schimbare importantă pentru sezonul cald. Retailerul spune că roșiile, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca disponibile acum la raft provin exclusiv din producție românească, fără importuri pentru aceste categorii aflate în plin sezon.
Decizia este relevantă mai ales pentru cumpărătorii care caută gustul produselor de vară, nu doar aspectul lor perfect de supermarket. Roșiile cu moț, roșiile roz, cele tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras sunt printre produsele care au o încărcătură familiară pentru mulți români, de la piețele de cartier până la grădinile de la țară. Carrefour încearcă să aducă exact această idee în retailul modern: produs românesc, recoltat recent și pus rapid pe raft.
Produsele românești care înlocuiesc importurile
Potrivit Carrefour România, aprovizionarea pentru mai multe categorii de sezon se face acum exclusiv din surse locale. Este vorba despre roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca. În plus, de săptămâna aceasta, retailerul anunță oprirea importurilor și pentru cartofii noi.
Pentru consumatorul român, schimbarea poate conta mai mult decât pare la prima vedere. Un produs de sezon recoltat local are șanse mai mari să ajungă la raft într-un interval scurt și să păstreze mai bine gustul asociat cu perioada de vară. În locul unui lanț lung de transport, cu marfă adusă din alte țări, Carrefour vorbește despre fermieri ultralocali, aflați la maximum 50 de kilometri de magazine.
Această distanță scurtă permite ca anumite produse să ajungă pe raft între 6 și 24 de ore după recoltare. Pentru roșiile de salată, cireșele de iunie sau cartofii noi, diferența poate fi simțită direct în farfurie. Nu este doar o chestiune de patriotism alimentar, ci și una de prospețime, logistică și sezonalitate.
Rețeaua de fermieri locali din spatele rafturilor
Carrefour spune că lucrează cu peste 2.000 de producători locali pe segmente precum produse proaspete, ultraproaspete, marcă proprie și programe dedicate producției românești. În același timp, 96% dintre furnizorii companiei sunt români, o cifră pe care retailerul o folosește pentru a-și susține poziționarea locală.
Un rol important îl are programul Grădina Noastră, care include cooperative și fermieri români. Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri din acest program au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse în magazinele Carrefour. Aici intră produse vândute la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.
Pentru cumpărător, aceste cifre se traduc într-o prezență mai mare a produselor autohtone la raft, mai ales în lunile în care România are producție proprie suficientă. Pentru fermieri, miza este accesul la un canal mare de vânzare, cu predictibilitate și volume greu de obținut doar prin piețe sau distribuție locală.
Carrefour menționează și colaborarea cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, parte din programul Grădina Noastră. Într-o piață în care micii producători se lovesc frecvent de probleme de distribuție, asocierea în cooperative poate face diferența între marfa vândută la timp și recolta pierdută.
De ce contează pentru coșul românului
Românii sunt obișnuiți să asocieze începutul verii cu roșii gustoase, cireșe, castraveți, căpșune, verdețuri și cartofi noi. Carrefour transmite că sezonul local a început încă din primăvară, cu livrări de castraveți cornichon în martie, varză albă timpurie și dovlecei în aprilie, apoi căpșune, ardei gras, cireșe și vinete în mai. Din iunie, oferta este completată de caise și ardei iuți.
În plus, verdețurile precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului. Asta înseamnă că raftul de produse proaspete nu mai depinde exclusiv de importuri, cel puțin pentru anumite categorii esențiale în alimentația de zi cu zi.
Schimbarea poate fi privită și ca un răspuns la interesul tot mai mare pentru produse locale. Într-un context în care prețurile, calitatea și originea alimentelor sunt analizate mai atent ca oricând, mențiunea „produs în România” devine un argument comercial puternic. Pentru Carrefour, pariul este clar: în plin sezon, românii vor să cumpere legume și fructe românești, iar retailerul vrea să le pună la raft înaintea importurilor.
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Roșiile cu moț și cireșele românești iau locul importurilor în Carrefour. Schimbarea pe care o vei vedea la cumpărături
Pentru mulți români, gustul verii începe cu roșii bune, cireșe proaspete, cartofi noi, vinete și ardei gras. Carrefour încearcă să transforme această obișnuință într-o strategie de raft și anunță că mai multe produse de sezon provin acum exclusiv din producție românească. În practică, asta înseamnă că importurile sunt eliminate pentru categoriile aflate în plin sezon local.
Retailerul mizează pe un mesaj simplu, dar puternic pentru cumpărătorii din România: când fermierii locali au recoltă, produsele lor trebuie să ajungă primele pe raft. Astfel, roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt acum aprovizionate exclusiv din surse românești.
Ce produse vin exclusiv din România
Carrefour anunță că, în acest moment, mai multe legume și fructe de sezon sunt aduse la raft doar de la producători români. Lista include roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca. Totodată, retailerul spune că importurile vor fi oprite și pentru cartofii noi.
Pentru români, alegerea acestor produse nu este întâmplătoare. Roșiile cu moț și cele inimă de bou sunt asociate cu gustul de grădină, vinetele sunt baza salatelor de vară, iar cireșele sunt printre cele mai așteptate fructe ale sezonului. În loc să vină din import, aceste produse ajung acum în magazine prin lanțuri locale de aprovizionare.
Carrefour vorbește despre produse recoltate de fermieri din România și livrate rapid, inclusiv de la producători aflați la maximum 50 de kilometri de magazine. În aceste cazuri, legumele și fructele pot ajunge pe raft între 6 și 24 de ore după recoltare. Este o diferență importantă față de lanțurile logistice lungi, în care marfa petrece mai mult timp pe drum.
Fermierii locali devin parte din strategia de raft
În spatele acestei schimbări se află o rețea extinsă de producători locali. Carrefour spune că are peste 2.000 de producători români în rețeaua sa, pe categorii precum produse proaspete, ultraproaspete, marcă proprie și programe dedicate. De asemenea, 96% dintre furnizorii retailerului sunt români.
Unul dintre programele importante este Grădina Noastră, prin care Carrefour lucrează cu fermieri și cooperative locale. Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri incluși în program au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazine. Asta include produse vândute la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.
Retailerul colaborează și cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive. Pentru fermierii români, o astfel de colaborare poate însemna acces mai stabil la piață și o șansă mai bună de valorificare a recoltei în perioadele de vârf. Pentru cumpărător, rezultatul ar trebui să fie mai vizibil în zona de legume și fructe.
De ce schimbarea poate atrage românii la raft
În România, discuția despre produse locale nu este doar una de marketing. Mulți consumatori compară constant gustul legumelor din supermarket cu cel al produselor din piață sau din grădinile de la țară. Tocmai de aceea, promisiunea unor roșii românești puse rapid pe raft poate deveni un argument convingător.
Carrefour încearcă să lege această promisiune de sezonalitate. Calendarul recoltelor locale a început în martie, cu castraveți cornichon, a continuat în aprilie cu varză albă timpurie și dovlecei, iar în mai cu căpșune, ardei gras, cireșe și vinete. Din iunie, oferta este completată de caise și ardei iuți.
Retailerul spune că, de la debutul sezonului și până acum, fermierii au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și 360.000 de unități de căpșune. Sunt cifre care arată nu doar cerere, ci și capacitatea producătorilor locali de a alimenta un lanț mare de retail.
Într-un an în care românii se uită atent la prețuri și caută produse cât mai apropiate de gustul autentic, decizia Carrefour poate fi o veste bună pentru cei care vor să cumpere local fără să renunțe la confortul supermarketului. Iar pentru fermieri, prezența masivă la raft poate transforma sezonul bun într-o oportunitate reală de creștere.
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Legumele și fructele românești ajung pe raft în doar câteva ore. Carrefour mizează pe fermieri locali în plin sezon
Când cumperi roșii, cireșe sau vinete în plin sezon, diferența dintre un produs cules recent și unul transportat de la mare distanță se poate simți imediat. Carrefour România încearcă să folosească acest avantaj al proximității și anunță că mai multe legume și fructe de sezon sunt acum aprovizionate exclusiv din producție românească.
Pentru clientul român, mesajul este ușor de înțeles: mai puține importuri atunci când există recoltă locală și mai multe produse autohtone în zona de proaspete. Retailerul spune că roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca vin acum doar de la producători din România.
De la fermă la raft în 6-24 de ore
Unul dintre cele mai importante detalii anunțate de Carrefour este timpul scurt dintre recoltare și raft. Produsele livrate de fermieri ultralocali, aflați la maximum 50 de kilometri de magazine, pot ajunge în Carrefour în interval de 6 până la 24 de ore după ce au fost culese.
Pentru legumele și fructele de sezon, această viteză poate conta enorm. Roșiile nu sunt doar mai fragile, ci și mai sensibile la transport și depozitare. Cireșele au o fereastră scurtă de prospețime, iar vinetele și ardeiul gras sunt produse pentru care aspectul, textura și gustul sunt influențate de cât de repede ajung la consumator.
Carrefour susține că acest model de aprovizionare permite eliminarea importurilor pentru mai multe produse de sezon. În prezent, pe lista menționată de retailer se află roșiile cu moț, roșiile roz, roșiile inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca. De asemenea, importurile urmează să fie oprite și pentru cartofii noi.
Rețeaua locală care susține sezonul românesc
Carrefour spune că lucrează cu peste 2.000 de producători locali și că 96% dintre furnizorii săi sunt români. În plus, compania menționează 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, incluse în programul Grădina Noastră. Acest program este una dintre principalele componente ale strategiei retailerului pentru produse proaspete românești.
Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri din Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazinele Carrefour. În această categorie intră produse vândute la kilogram, bucată, legătură sau ambalate. Cifra arată amploarea aprovizionării locale și interesul retailerului de a construi volume mari pe baza producției românești.
Pentru fermieri, colaborarea cu un retailer mare poate aduce stabilitate într-o piață dificilă. Agricultura de sezon depinde de vreme, costuri, forță de muncă și capacitatea de vânzare rapidă. Un parteneriat de retail poate reduce o parte din presiune, mai ales atunci când recolta trebuie valorificată într-un interval scurt.
Ce vede cumpărătorul român în magazin
Pentru cumpărător, toate aceste informații devin importante în fața raftului. Dacă alegi roșii românești în iunie sau cireșe de sezon, te aștepți la gust, prospețime și origine clară. Carrefour încearcă să transforme aceste așteptări într-un avantaj comercial, mizând pe produse autohtone atunci când sezonul permite.
Calendarul recoltelor locale a început încă din primăvară. În martie au apărut primele livrări de castraveți cornichon, în aprilie au urmat varza albă timpurie și dovleceii, iar în mai au intrat în sezon căpșunele, ardeiul gras, cireșele și vinetele. Din iunie, oferta este completată de caise și ardei iuți.
Pe lângă produsele de sezon, Carrefour menționează și verdețurile disponibile local pe tot parcursul anului, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile. Acestea sunt produse de bază în multe gospodării din România, mai ales în perioada caldă, când salatele, ciorbele ușoare și mâncarea de legume sunt mai prezente în meniu.
Prin această strategie, Carrefour încearcă să ocupe un spațiu între piața tradițională și supermarketul modern. Vrea să ofere prospețimea și originea locală pe care mulți români le caută în piețe, dar într-un format de cumpărături rapid, accesibil și disponibil în rețeaua sa națională.
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Cât de românești sunt roșiile, cireșele și vinetele din Carrefour. Retailerul vorbește despre 100% producție locală la raft
Întrebarea „de unde sunt roșiile?” a devenit aproape reflex pentru mulți cumpărători români. În plin sezon, când piețele se umplu de legume și fructe locale, consumatorii se așteaptă ca și supermarketurile să reflecte oferta producătorilor din România. Carrefour vine cu un răspuns clar pentru mai multe categorii importante: roșii, cireșe, vinete și ardei gras din producție românească, fără importuri în sezon.
Retailerul susține că aprovizionarea cu roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca se face acum exclusiv de la producători români. Este o decizie cu miză de imagine, dar și una practică, într-o perioadă în care produsele locale sunt tot mai importante pentru clienți.
100% local pentru produsele aflate în plin sezon
Carrefour spune că obiectivul său este să ajungă la 100% produse românești la raft pentru recolta autohtonă, acolo unde sezonul și producția permit acest lucru. În prezent, acest obiectiv este aplicat pentru mai multe produse vedetă ale verii, inclusiv roșii, cireșe, vinete și ardei gras Bianca.
Această abordare schimbă logica obișnuită a aprovizionării din retail. În loc ca importurile să concureze în continuare cu recolta locală în plin sezon, Carrefour anunță că le oprește complet pentru categoriile în care producătorii români pot acoperi cererea. În plus, importurile vor fi oprite și pentru cartofii noi.
Pentru români, acest detaliu poate fi important mai ales la produsele cu identitate puternică. Roșiile cu moț, de exemplu, nu sunt doar o marfă generică, ci un produs pe care mulți îl caută special pentru gust și textură. La fel, cireșele sunt asociate cu primele săptămâni de vară, iar vinetele cu preparatele clasice din bucătăria locală.
Peste 2.000 de producători locali în rețea
Carrefour își susține strategia printr-o rețea extinsă de producători locali. Retailerul spune că lucrează cu peste 2.000 de producători români în zone precum produse proaspete și ultraproaspete, marcă proprie și programe dedicate. Totodată, 96% dintre furnizorii companiei sunt români.
În zona de produse agricole, un rol important îl are programul Grădina Noastră. Carrefour colaborează cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive, iar 390 de fermieri incluși în program au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse în primele cinci luni ale anului. Sunt cifre care arată că discuția despre produse românești nu se limitează la câteva loturi de sezon.
Retailerul menționează și ferme ultralocale, aflate la maximum 50 de kilometri de magazine. Această apropiere permite livrarea produselor între 6 și 24 de ore de la recoltare. Pentru clienți, avantajul este simplu: mai multă prospețime și un traseu mai scurt de la câmp la raft.
De ce este important pentru consumatorul din România
Pentru cumpărătorul român, originea locală a produselor este tot mai des un criteriu de alegere. Prețul rămâne important, dar mulți clienți vor să știe dacă banii lor susțin producători locali și dacă produsul cumpărat are un traseu mai scurt până la magazin. În acest context, promisiunea Carrefour poate avea impact direct în decizia de cumpărare.
Există și o componentă emoțională. Roșiile de grădină, cireșele de sezon, vinetele pentru salată sau cartofii noi sunt produse care trimit la mese de familie, vacanțe la bunici și piețe de cartier. Când aceste repere ajung în supermarket cu eticheta de origine România, retailerul câștigă un argument care depășește simpla disponibilitate la raft.
Carrefour mai menționează că verdețurile precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului. Asta completează oferta de sezon și creează impresia unui raft mai apropiat de obiceiurile alimentare locale.
În final, schimbarea anunțată nu este doar despre câteva produse puse la raft. Este despre felul în care retailul modern încearcă să răspundă unei cereri foarte românești: produse proaspete, locale, de sezon, cu gust cât mai apropiat de cel din piață, dar disponibile într-o rețea mare de magazine.
Tags: rosii cu mot, cirese, vinete, carrefour romania, productie locala
De la fermierii din România direct în coșul tău. Carrefour schimbă aprovizionarea pentru produsele vedetă ale verii
În fiecare vară, românii caută aceleași produse care dau gust sezonului: roșii bune, cireșe, vinete, ardei, cartofi noi, verdețuri și fructe proaspete. Carrefour încearcă să transforme această cerere într-o strategie de aprovizionare locală și anunță că mai multe produse vedetă ale verii provin acum exclusiv de la fermieri români.
Schimbarea este relevantă pentru oricine își face cumpărăturile în supermarket, dar caută în continuare gustul familiar din piețe. Retailerul spune că pentru roșii cu moț, roșii roz, roșii tip inimă de bou, cireșe, vinete și ardei gras Bianca importurile au fost eliminate complet în plin sezon românesc.
Când sezonul românesc ajunge în supermarket
Calendarul recoltelor locale a început devreme în acest an pentru Carrefour. Primele livrări de castraveți cornichon au venit în martie, urmate în aprilie de varză albă timpurie și dovlecei. În mai au intrat în sezon căpșunele, ardeiul gras, cireșele și vinetele, iar din iunie oferta este completată de caise și ardei iuți.
Această succesiune este importantă pentru că arată cum se construiește raftul de produse proaspete în funcție de sezon, nu doar în funcție de importuri. Pentru client, asta înseamnă că anumite produse apar în magazine atunci când sunt disponibile și în agricultura locală, cu potențial de prospețime mai mare și traseu logistic mai scurt.
Carrefour menționează că roșiile, cireșele, vinetele și ardeiul gras de pe rafturi provin acum exclusiv de la producători români. În plus, importurile vor fi oprite și pentru cartofii noi. Este o veste care poate conta pentru românii care preferă să cumpere local, dar nu au mereu timp să ajungă în piață.
Producători locali, cooperative și livrări rapide
Retailerul spune că se bazează pe peste 2.000 de producători români și pe programe dedicate produselor locale. Printre acestea se numără Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO. În zona de legume și fructe, Grădina Noastră are un rol important prin colaborarea cu fermieri și cooperative.
Carrefour colaborează cu 32 de cooperative locale, dintre care 14 exclusive. Doar în primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri din Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse în magazine. Acestea includ produse vândute la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.
Un alt detaliu important este livrarea ultralocală. Produsele venite de la fermieri aflați la maximum 50 de kilometri de magazine pot ajunge la raft între 6 și 24 de ore după recoltare. Pentru produse precum roșiile, cireșele sau verdețurile, diferența de timp poate influența direct prospețimea percepută de cumpărător.
Cifrele care arată apetitul pentru produse românești
Carrefour transmite că, de la începutul debuturilor de sezon și până în prezent, producătorii au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și 360.000 de unități de căpșune. Sunt produse pe care românii le asociază puternic cu primăvara și vara.
Pe lângă aceste produse, retailerul menționează și verdețurile locale disponibile tot anul, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile. Acestea sunt ingrediente de bază în bucătăria românească, de la ciorbe și salate până la mâncăruri rapide de sezon.
Carrefour mai spune că are 470 de magazine în 113 orașe și un ecosistem omnichannel care include magazinul online, Bringo și parteneri de livrare. Compania menționează și o contribuție de aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat în 2024, adică aproximativ 200 de milioane de euro, calculat rotunjit la un curs de 5 lei pentru un euro.
Pentru românul care se uită la coșul zilnic, toate aceste cifre contează mai ales dacă se traduc în produse mai bune, mai proaspete și mai ușor de găsit. Iar dacă supermarketul reușește să aducă pe raft gustul de sezon pe care mulți îl caută în piață, atunci pariul pe fermierii locali poate deveni mai mult decât o campanie de imagine.