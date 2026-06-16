EXPERIENȚĂ Cum îți construiești cel mai ieftin sistem audio Dolby Atmos cu Sonos, ca să simți filmele așa cum a fost create să se audă
În ultimul deceniu, odată cu normalizarea diagonalelor din ce în ce mai mari ale televizoarelor din locuințele multora dintre noi, compromisurile pe partea de experiențe audio au devenit și ele mai comune. Nu de alta, dar în timp ce televizoarele sunt din ce în ce mai subțiri, legile fizicii pur și simplu nu te ajută să experimentezi cum trebuie mai mult de 50% din ceea ce a intenționat regizorul când a creat filmul sau serialul tău preferat. Această realitate este cu atât mai frustrantă cu cât majoritatea serviciilor populare de streaming disponibile la nivel global, dacă nu chiar toate, vin la pachet cu experiențe audio Dolby Atmos, cel mai avansat standard audio pentru coloane sonore.
Ideea este următoarea, la fel cum senzațiile auditive pe care le experimentezi în cinema te fac să revii poate mai mult decât un ecran de mari dimensiuni, este păcat să nu conștientizezi beneficiile de calitatea a vieții aferente investiției într-un sistem audio foarte bun. Nici măcar nu contează dacă stai într-un apartament sau într-o casă de dimensiuni generoase, dacă ai sau nu vecini înțelegători. Un sistem Dolby Atmos nu este doar despre volum generos, chiar dacă strălucește la acest capitol. Este despre transpunerea experienței dintr-o sală de cinema în confortul căminului cu toate detaliile de foarte mare finețe.
Ca referință, deși sunt multe aspecte tehnice complexe în spate, cu ce m-aș bucura să rămâi este că Dolby Atmos se traduce printr-un sunet tridimensional semnificativ mai amplu, mai detaliat și mai imersiv decât vechile soluții Dolby Surround sau Dolby Digital 5.1. În trecut, un sistem home theater se rezuma la o coloană sonoră emisă pe un singur plan. Deși aveai difuzoare în fiecare colț al camerei și, în condiții optime, exista o separație impresionată a frecevențelor și vocilor, Atmos adaugă o nouă dimensiune întregii coloane sonore prin sunete ce par să vină din tavan sau să fie localizate în jurul tău. Nu este doar marketing când cei de la Dolby insistă pe faptul că Atmos este o coloană sonoră bazată pe `obiecte` în spațiu. Este ca și cum cineva trage o săgeată de pe un munte din dreapta ta într-un film, iar tu simți auditiv săgeata trecându-ți pe lângă cap chiar dacă nu ai în mod real un difuzor în acea zonă, ci doar în spatele și în fața ta.
Ce vreau să spun este că, în cazul în care vrei să trăiești filmele, nu doar să le auzi, investiția într-un sistem audio Dolby Atmos este cel puțin la fel de importantă precum un televizor bun, iar Sonos face o treabă fabuloasă pe acest front al experiențelor audio imersive. Cel mai mare avantaj și motivul pentru care mă gândeam de mai mult timp la acest articol vizează faptul că soluțiile Sonos sunt atât de deștepte și intuitive încât nu doar că nu trebuie să tragi fire prin casă, dar întreaga configurare, calibrare și adaptare la spațiul tău se realizează simplu și rapid. Dacă ai deja o rețea WiFi decentă, este suficient să parcurgi câțiva pași în aplicația de mobil Sonos și în câteva minute profiți la maxim de ce are să-ți ofere noua ta investiție. Cred în mod autentic că o experiență audio superlativă te poate motiva să-ți revezi filmele preferate, să le experimentezi prin alți ochi, să le înțelegi mai bine datorită impactului emoțional sporit dat de ceea ce înseamnă sunet imersiv de calitate.
În ceea ce privește titlul articolului, sunt importante de avut în vedere câteva aspecte. Boxele Sonos alese pentru acest sistem sunt soluții premium ale căror abilități le voi detalia mai jos. Personal, sunt convins că fiecare leu investit într-o astfel de boxă își justifică banii din plin. Acesta este și motivul pentru care am mai detaliat în trecut cu entuziasm diferite boxe Sonos în review-uri precum REVIEW Sonos Five – o poveste de boxă care te strecoară în filmul tău preferat. De ce ar putea fi upgrade-ul perfect pentru laptop, pick-up și toată muzica ta preferată de oriunde, Sonos Era 300 – boxa inteligentă pentru secolul 21, dusă la rang de artă. AirPlay 2, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 și Alexa sunt doar începutul experienței sau Sonos Move 2 – boxa portabilă care strălucește acasă și în deplasare. E rezistentă la apă, are 24 de ore de autonomie, Bluetooth și AirPlay 2.
Pachetul pe care îl voi detalia mai jos și care ar trebui să fie disponibil pe eMag ca o soluție all-in-one până citiți aceste rânduri în varianta cu finisaj alb sau negru. Este format dintr-un soundbar Sonos Beam (gen.2), două recent lansate Sonos Era 100 SL și un subwoofer Sub Mini. Ca idee, respectivul Beam este cel mai accesibil soundbar certificat Dolby Atmos din portofoliul Sonos, dar, mai important decât atât, este că îl găsești în culorile alb sau negru, pentru a-l asorta cu mobila.
Ce se mai vede în poze sunt standurile originale Sonos pentru Era 100 și Era 100 SL pe care le poți achiziționa separat. Acestea sunt genul de accesoriu care pare opțional până când încerci să construiești un sistem surround curat din punct de vedere estetic și echilibrat, pentru că rezolvă simultan problema poziționării, a stabilității mai ales la volum mare și a cablurilor vizibile. Setul include două standuri concepute special pentru aceste boxe, fiecare cu o înălțime fixă de 910 mm, gândită pentru a aduce difuzoarele aproximativ la nivelul urechii atunci când stai pe canapea, adică exact scenariul în care vrei ca efectele surround din filme sau separația stereo din muzică să fie cât mai coerente. Nu sunt reglabile pe înălțime, dar compensează printr-o construcție solidă, cu bază `disc` de 4,55 kg pentru fiecare stand, șurub de fixare pentru boxă și un canal integrat în stâlp pentru mascarea cablului de alimentare. În plus, finisajul este asortat cu boxele, astfel încât ansamblul arată ca o extensie firească a sistemului Sonos, nu ca o improvizație. Un detaliu important este că standurile păstrează accesul la porturi și comenzi, reduc reflexiile nedorite și minimizează vibrațiile, lucruri care contează mai ales când folosești Era 100 SL ca boxe surround lângă un Beam sau Arc. Montajul este simplu, cu o șurubelniță în cruce, iar pachetul include cele două standuri, șase șuruburi și documentația necesară.
Sonos Beam Gen. 2 – creierul unui sistem Dolby Atmos care impresionează
În centrul acestui sistem se află Sonos Beam Gen. 2, un soundbar compact care reușește să facă semnificativ mai mult decât ai crede uitându-te la dimensiunile sale. Cu o lățime de doar 651 mm, o înălțime de 68 mm și o adâncime de 100 mm, Beam nu încearcă să domine vizual mobila de sub televizor, ci să se integreze discret în decor. Finisajul mat, disponibil pe alb sau negru, și grila frontală perforată foarte fin îl fac să arate ca un produs premium fără să pară ostentativ. Este genul de soundbar pe care îl poți pune în fața televizorului sau monta pe perete fără să simți că ai compromis estetica sufrageriei.
Partea cu adevărat importantă este însă ce se întâmplă în interior. Sonos Beam Gen. 2 folosește cinci amplificatoare digitale clasa D, un tweeter central, patru midwoofere eliptice și trei radiatoare pasive pentru a livra un sunet surprinzător de amplu raportat la dimensiuni. Procesorul mai rapid, cu un plus de 40% față de generația anterioară, permite procesare audio avansată și creează două căi audio suplimentare pentru o experiență surround virtuală mai convingătoare. În practică, asta înseamnă că Beam poate construi o scenă sonoră mult mai largă decât propria carcasă, cu efecte care par să vină din lateral, din față și, în cazul conținutului Dolby Atmos, chiar de deasupra ta prin canale de înălțime virtuale.
Unul dintre lucrurile care m-au impresionat cel mai mult la Beam Gen. 2 este cât de bine gestionează dialogul. Sonos insistă pe faptul că soundbar-ul a fost reglat cu ajutorul unor ingineri de sunet premiați cu Oscar, iar rezultatul se simte în filme, seriale și chiar în emisiuni TV obișnuite. Vocile sunt împinse în față, rămân curate și inteligibile, iar dacă te uiți la o scenă în care personajele șoptesc sau coloana sonoră explodează în jurul lor, funcția Speech Enhancement din aplicația Sonos poate face diferența dintre a înțelege fiecare replică și a căuta telecomanda pentru subtitrări. La fel de util este și Night Sound, modul care reduce intensitatea efectelor puternice și ridică nivelul sunetelor mai discrete, perfect atunci când te uiți seara târziu la un film și nu vrei să transformi sufrageria în sală de cinema pentru tot blocul.
Beam Gen. 2 este și foarte prietenos la configurare. Ai nevoie, în esență, de cablul de alimentare și de cablul HDMI inclus, conectat ideal la portul HDMI eARC sau ARC al televizorului. Dacă ai un televizor mai vechi, poți folosi adaptorul optic inclus, deși pentru formatele Dolby Atmos fără compromisuri conexiunea eARC rămâne varianta de preferat. După conectare, aplicația Sonos te ghidează pas cu pas, iar soundbar-ul se sincronizează cu telecomanda televizorului, astfel încât nu trebuie să adaugi încă un dispozitiv pe măsuța din sufragerie. În plus, ai control din aplicația Sonos, comenzi tactile pe partea superioară, AirPlay 2 pentru iPhone, iPad sau Mac și integrare cu asistenți vocali, în funcție de ecosistemul pe care îl folosești.
Cel mai important avantaj al lui Beam Gen. 2 în acest pachet este că nu te obligă să cumperi totul din prima, dar devine cu adevărat spectaculos când îl completezi cu Sub Mini și două Era 100 SL în spate. Singur, este un soundbar Dolby Atmos foarte capabil pentru filme, jocuri, muzică și televizor. În combinație cu restul sistemului, devine creierul unei experiențe surround complete, în care efectele din spate, basul controlat și scena frontală se leagă natural. Iar cu Trueplay, tehnologia Sonos care folosește microfonul unui dispozitiv iOS compatibil pentru a analiza acustica încăperii și a ajusta automat egalizarea, rezultatul final nu depinde doar de specificațiile de pe hârtie, ci de felul în care sună efectiv sistemul în camera ta.
Sonos Sub Mini – cireașa de pe tortul frecvențelor joase
Dacă Beam Gen. 2 este creierul sistemului, Sonos Sub Mini este piesa care îi dă corp, greutate și acel sentiment fizic pe care îl asociezi instinctiv cu o sală de cinema. Nu vorbim aici doar despre un bas mai puternic, pentru că asta ar fi o descriere nedreaptă și incompletă. Rolul unui subwoofer bun este să adauge adâncime fără să acopere dialogul, să intensifice exploziile fără să transforme totul într-un huruit necontrolat și să facă muzica să pară mai plină fără să devină obositoare. Sub Mini exact asta face în combinație cu Beam, Ray, Era 100, One sau One SL, iar în sistemul de față se potrivește natural cu soundbar-ul și boxele de surround.
Dacă l-ai achiziționa separat și nu ca parte componentă a pachetului, la 2.499 de lei, Sub Mini este o investiție importantă, dar una care schimbă semnificativ percepția întregului sistem. Are un design cilindric compact, disponibil pe alb sau negru, cu finisaj mat, și poate fi integrat destul de ușor lângă o comodă TV, lângă canapea, sub un birou sau într-un colț al camerei. Dimensiunile de 305 mm în înălțime și 230 mm în lățime/adâncime îl fac suficient de discret pentru un living obișnuit, iar greutatea de 6,35 kg transmite senzația unui produs serios, nu a unui accesoriu decorativ. În plus, se conectează wireless prin WiFi, inclusiv pe 5 GHz, ceea ce ajută la sincronizarea rapidă și stabilă cu televizorul, fără cablu tras până la soundbar.
Partea tehnică explică destul de bine de ce Sub Mini sună mai mare decât arată. În interiorul carcasei etanșe acustic se află două woofere personalizate de 6 inci, orientate spre interior, într-o arhitectură gândită pentru anularea forței. Pe scurt, cele două difuzoare lucrează în opoziție pentru a neutraliza vibrațiile și distorsiunile, astfel încât basul să rămână clar, controlat și plin chiar și atunci când scena devine aglomerată. Răspunsul în frecvență coboară până la 25 Hz, adică suficient de jos încât să simți impactul unei explozii, greutatea unei coloane sonore dramatice sau pulsația unei piese cu producție modernă, fără să ai nevoie de un subwoofer de dimensiuni mult mai mari.
În utilizarea de zi cu zi, cel mai mare avantaj este că Sub Mini nu cere prea multă atenție după ce l-ai configurat. Îl conectezi la priză, deschizi aplicația Sonos, apeși butonul de adăugare și urmezi câțiva pași simpli. Volumul și egalizarea se adaptează automat la soundbar-ul sau boxele cu care este asociat, iar din aplicație poți regla nivelul basului în funcție de preferințele tale sau de vecini. Trueplay adaugă încă un strat de rafinament, pentru că măsoară acustica încăperii cu ajutorul unui dispozitiv iOS compatibil și ajustează sistemul astfel încât frecvențele joase să nu sune înfundat, exagerat sau monoton, chiar dacă ai amplasat Sub Mini aproape de perete.
În contextul acestui pachet Sonos, Sub Mini este genul de upgrade care nu se remarcă doar în scenele spectaculoase, ci și în momentele aparent banale. O ușă trântită capătă greutate, pașii unui personaj într-un hol gol par mai prezenți, iar muzica de fundal dintr-un serial devine mai caldă și mai amplă. Nu este un subwoofer făcut pentru a impresiona prin haos, ci pentru a completa elegant restul sistemului. Tocmai de aceea mi se pare partenerul firesc pentru Beam Gen. 2 într-o sufragerie de apartament sau într-o cameră de dimensiuni medii, unde vrei bas profund și imersiv, dar nu neapărat un echipament masiv care să domine vizual încăperea.
Sonos Era 100 SL – primul pas către o experiență surround autentică
Sonos Era 100 SL este una dintre cele mai interesante piese din acest sistem tocmai pentru că pare, la prima vedere, cea mai simplă. Costă 990 de lei separat de pachet, nu are microfoane integrate și nu încearcă să fie boxa inteligentă care răspunde la comenzi vocale din orice colț al camerei. În schimb, mizează pe ceea ce contează cu adevărat într-un setup home theater: sunet stereo bogat, bas surprinzător de prezent pentru dimensiunile sale și integrare rapidă în ecosistemul Sonos. Practic, Sonos a luat arhitectura acustică de pe Era 100, a eliminat partea de microfoane și a creat o boxă mai accesibilă, mai concentrată pe ascultare și foarte potrivită pentru cei care vor să-și construiască sistemul pas cu pas, în timp, în ritmul și în conformitate cu bugetul lor.
Ca boxă individuală, Era 100 SL poate sta foarte bine într-un dormitor, pe o bibliotecă, într-un birou sau într-o bucătărie, mai ales că este rezistentă la umiditate și are un format compact, cu o înălțime de 182,5 mm, lățime de 120 mm și adâncime de 130,5 mm. În interior, trei amplificatoare digitale clasa D lucrează împreună cu două tweetere înclinate și un midwoofer, iar rezultatul este un sunet mai spațios decât te-ai aștepta de la o boxă atât de mică. Cele două tweetere ajută la separația stereo și la redarea clară a frecvențelor înalte, în timp ce midwooferul se ocupă de zona vocilor și de basul profund. Din aplicația Sonos poți regla basul, înaltele și intensitatea, iar cu Trueplay, folosind un dispozitiv iOS compatibil, boxa își poate adapta profilul la acustica încăperii.
În contextul acestui articol, adevăratul rol al celor două Era 100 SL este însă în spatele canapelei, ca boxe surround. Asociate cu Beam Gen. 2 și Sub Mini, ele completează spațiul sonor și adaugă acea dimensiune care lipsește inevitabil dintr-un soundbar folosit singur. Dintr-odată, zgomotele de fundal, ecourile, pașii, ploaia, aplauzele, traficul sau efectele de ambianță nu mai vin doar din față, ci apar în jurul tău. Asta face diferența dintre o experiență audio corectă și una cu adevărat cinematografică. În plus, atunci când sunt folosite ca boxe spate împreună cu Beam Gen. 2, pot contribui la redarea conținutului Dolby Atmos în cadrul sistemului home theater, chiar dacă, folosite independent, nu sunt boxe dedicate pentru audio spațial.
La fel de important este cât de ușor se configurează. Le conectezi la priză, deschizi aplicația Sonos, urmezi pașii de asociere și le adaugi în camera în care ai deja soundbar-ul. Pentru muzică, Era 100 SL oferă WiFi, Bluetooth 5.3, AirPlay 2 și posibilitatea de line-in prin adaptorul USB Type-C Sonos dedicat, dar există o nuanță importantă: atunci când sunt configurate ca boxe surround pentru home theater, Bluetooth-ul și intrarea audio sunt dezactivate, pentru că sistemul prioritizează sincronizarea corectă cu televizorul și soundbar-ul. Este o limitare logică, nu un minus real, pentru că în acel scenariu rolul lor este clar: să livreze efectele spate cu precizie, stabilitate și latență minimă.
Mi se pare că Era 100 SL este, de fapt, una dintre cele mai bune materializări ale filozofiei Sonos. Poți începe cu o singură boxă, poți adăuga a doua pentru stereo, poți completa ulterior un sistem home theater sau poți extinde muzica în mai multe camere fără să renunți la ce ai cumpărat deja. Este o boxă gândită să crească odată cu sistemul tău, nu să fie înlocuită după primul upgrade. Iar în pachetul de față, cele două Era 100 SL sunt exact veriga lipsă dintre un soundbar Dolby Atmos bun și o experiență surround care chiar te face să simți că scena sonoră s-a mutat în cameră, nu a rămas blocată sub televizor.
Cel mai accesibil sistem Dolby Atmos de la Sonos – experiența care îți aduce cinematograful acasă
Instalezi aplicația Sonos pentru prima dată pe telefon după ce ai băgat toate boxele în priză și, fără să faci nimic, vei fi invitat să configurezi soundbar-ul Beam (Gen.2), să-l asociezi unei camere din casă și să-l conectezi la televizor. Ai urmat pașii, aplicația te invită să repeți procesul pentru boxele Era 100 SL și să le adaugi în al tău Home Cinema ca sateliți surround. La final, adaugi Sub Mini în aceeași ecuație și te bucuri ca un copil mic că nu ai pierdut timp trăgând fire prin casă, făcând investiții neprevăzute pe adaptoare, cabluri și mufe. Totul merge instant, iar singura ta conexiune între ceea ce aveai și ceea ce ai cumpărat este un cablu HDMI conectat la portul ARC sau eARC al televizorului, atât. Rămâne doar să te mai plimbi prin casă cu telefonul pentru a face calibrarea TruePlay, un proces de câteva minute prin care boxele îți citesc dimensiunile și arhitectura camerei pentru a-ți optimiza la maxim experiența audio aferentă spațiului tău personal. În rest, totul se petrece prin rețeaua Wi-Fi din casă.
Nu pot insista suficient pe cât de intuitiv este întregul proces și lipsit de nevoia unor cunoștințe tehnice de orice fel. Sunt de părere că exact această construcție prietenoasă reprezintă o parte importantă din investiție. Câștigi timp, scapi de telefoane pe la prietenii `pricepuți`, te bucuri de ceea ce contează și nu durează mult până când îți impresionezi prietenii la următoarea vizită cu o senzație pe care, deloc imposibil, nu au mai experimentat-o niciodată într-o casă sau apartament. Indiferent dacă te uiți la Apex pe Netflix, Jack Ryan: Ghostwar pe PrimeVideo, Star Wars: Andor pe Disney+ sau Anaconda pe HBO Max, coloana sonoră devine o experiență fizică, nu doar o completare a ceea ce vezi pe televizor. La fel cum o imagine de calitate precum cea de la un OLED de ultimă generație te mângâie pe retină, senzațiile Dolby Atmos pe care le livrează majoritatea serviciilor de streaming prin sistemul Sonos detaliat mai sus te ung pe suflet.
Repet, un sistem audio bun nu este doar despre volum, despre dimensiuni impresionante sau despre un design ostentativ care să-ți fure ochii. În opinia mea, este despre tot ce oferă acest pachet, tehnologie de ultimă generație, calitate foarte bună a construcției, alegeri estetice care facilitează integrarea rapidă în orice spațiu și o aplicație simplă care să le lege pe toate. Sonos nu oferă telecomenzi pentru produsele sale pentru că nu ai nevoie. Dacă asculți muzică de pe telefon, ajustezi volumul din telefon. Dacă te uiți la un film, volumul este sincronizat cu televizorul, iar particularitățile de finețe sunt la o atingere distanță în aplicația de mobil. Totul este lipsit de stres, totul funcționează și, mai ales, livrează ce promite. Vocea personajelor tale preferate parcă nu a fost niciodată atât de prezentă sau apropiată de tine. Gloanțele parcă nu ți-au trecut niciodată atât de aproape de cap. Joasele parcă nu te-au lovit niciodată în piept cu atât de multă greutate și fidelitate.
Am o fascinație profundă pentru saltul tehnologic din spatele certificării Dolby Atmos, pentru că ceea ce trăiești într-o sală de cinematograf nu a fost niciodată atât de ușor de transpus acasă ca intensitate a senzației, fidelitate a unei plaje extrem de vaste de frecvențe și spațialitate a coloanei sonore. La toate acestea strălucește Sonos cu acest setup format din Beam (Gen.2), Sub Mini și două Era 100 SL. În aparență, când le vezi la raft sau online, acestea sunt doar boxe. În realitate, sunt bucurie la cutie, livrează fericire, iar când iei o pauză de la filmele și serialele tale preferate, te obligă să-ți asculți toată muzica din nou. Nu de alta, dar ai ratat multe în toți anii de compromis.