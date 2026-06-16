EXPERIENȚĂ Cum îți construiești cel mai ieftin sistem audio Dolby Atmos cu Sonos, ca să simți filmele așa cum a fost create să se audă

Ca referință, deși sunt multe aspecte tehnice complexe în spate, cu ce m-aș bucura să rămâi este că Dolby Atmos se traduce printr-un sunet tridimensional semnificativ mai amplu, mai detaliat și mai imersiv decât vechile soluții Dolby Surround sau Dolby Digital 5.1. În trecut, un sistem home theater se rezuma la o coloană sonoră emisă pe un singur plan. Deși aveai difuzoare în fiecare colț al camerei și, în condiții optime, exista o separație impresionată a frecevențelor și vocilor, Atmos adaugă o nouă dimensiune întregii coloane sonore prin sunete ce par să vină din tavan sau să fie localizate în jurul tău. Nu este doar marketing când cei de la Dolby insistă pe faptul că Atmos este o coloană sonoră bazată pe `obiecte` în spațiu. Este ca și cum cineva trage o săgeată de pe un munte din dreapta ta într-un film, iar tu simți auditiv săgeata trecându-ți pe lângă cap chiar dacă nu ai în mod real un difuzor în acea zonă, ci doar în spatele și în fața ta.

Ce vreau să spun este că, în cazul în care vrei să trăiești filmele, nu doar să le auzi, investiția într-un sistem audio Dolby Atmos este cel puțin la fel de importantă precum un televizor bun, iar Sonos face o treabă fabuloasă pe acest front al experiențelor audio imersive. Cel mai mare avantaj și motivul pentru care mă gândeam de mai mult timp la acest articol vizează faptul că soluțiile Sonos sunt atât de deștepte și intuitive încât nu doar că nu trebuie să tragi fire prin casă, dar întreaga configurare, calibrare și adaptare la spațiul tău se realizează simplu și rapid. Dacă ai deja o rețea WiFi decentă, este suficient să parcurgi câțiva pași în aplicația de mobil Sonos și în câteva minute profiți la maxim de ce are să-ți ofere noua ta investiție. Cred în mod autentic că o experiență audio superlativă te poate motiva să-ți revezi filmele preferate, să le experimentezi prin alți ochi, să le înțelegi mai bine datorită impactului emoțional sporit dat de ceea ce înseamnă sunet imersiv de calitate.

În ceea ce privește titlul articolului, sunt importante de avut în vedere câteva aspecte. Boxele Sonos alese pentru acest sistem sunt soluții premium ale căror abilități le voi detalia mai jos. Personal, sunt convins că fiecare leu investit într-o astfel de boxă își justifică banii din plin. Acesta este și motivul pentru care am mai detaliat în trecut cu entuziasm diferite boxe Sonos în review-uri precum REVIEW Sonos Five – o poveste de boxă care te strecoară în filmul tău preferat. De ce ar putea fi upgrade-ul perfect pentru laptop, pick-up și toată muzica ta preferată de oriunde, Sonos Era 300 – boxa inteligentă pentru secolul 21, dusă la rang de artă. AirPlay 2, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 și Alexa sunt doar începutul experienței sau Sonos Move 2 – boxa portabilă care strălucește acasă și în deplasare. E rezistentă la apă, are 24 de ore de autonomie, Bluetooth și AirPlay 2.

Pachetul pe care îl voi detalia mai jos și care ar trebui să fie disponibil pe eMag ca o soluție all-in-one până citiți aceste rânduri în varianta cu finisaj alb sau negru. Este format dintr-un soundbar Sonos Beam (gen.2), două recent lansate Sonos Era 100 SL și un subwoofer Sub Mini. Ca idee, respectivul Beam este cel mai accesibil soundbar certificat Dolby Atmos din portofoliul Sonos, dar, mai important decât atât, este că îl găsești în culorile alb sau negru, pentru a-l asorta cu mobila.

Ce se mai vede în poze sunt standurile originale Sonos pentru Era 100 și Era 100 SL pe care le poți achiziționa separat. Acestea sunt genul de accesoriu care pare opțional până când încerci să construiești un sistem surround curat din punct de vedere estetic și echilibrat, pentru că rezolvă simultan problema poziționării, a stabilității mai ales la volum mare și a cablurilor vizibile. Setul include două standuri concepute special pentru aceste boxe, fiecare cu o înălțime fixă de 910 mm, gândită pentru a aduce difuzoarele aproximativ la nivelul urechii atunci când stai pe canapea, adică exact scenariul în care vrei ca efectele surround din filme sau separația stereo din muzică să fie cât mai coerente. Nu sunt reglabile pe înălțime, dar compensează printr-o construcție solidă, cu bază `disc` de 4,55 kg pentru fiecare stand, șurub de fixare pentru boxă și un canal integrat în stâlp pentru mascarea cablului de alimentare. În plus, finisajul este asortat cu boxele, astfel încât ansamblul arată ca o extensie firească a sistemului Sonos, nu ca o improvizație. Un detaliu important este că standurile păstrează accesul la porturi și comenzi, reduc reflexiile nedorite și minimizează vibrațiile, lucruri care contează mai ales când folosești Era 100 SL ca boxe surround lângă un Beam sau Arc. Montajul este simplu, cu o șurubelniță în cruce, iar pachetul include cele două standuri, șase șuruburi și documentația necesară.

Sonos Beam Gen. 2 – creierul unui sistem Dolby Atmos care impresionează

În centrul acestui sistem se află Sonos Beam Gen. 2, un soundbar compact care reușește să facă semnificativ mai mult decât ai crede uitându-te la dimensiunile sale. Cu o lățime de doar 651 mm, o înălțime de 68 mm și o adâncime de 100 mm, Beam nu încearcă să domine vizual mobila de sub televizor, ci să se integreze discret în decor. Finisajul mat, disponibil pe alb sau negru, și grila frontală perforată foarte fin îl fac să arate ca un produs premium fără să pară ostentativ. Este genul de soundbar pe care îl poți pune în fața televizorului sau monta pe perete fără să simți că ai compromis estetica sufrageriei.

Partea cu adevărat importantă este însă ce se întâmplă în interior. Sonos Beam Gen. 2 folosește cinci amplificatoare digitale clasa D, un tweeter central, patru midwoofere eliptice și trei radiatoare pasive pentru a livra un sunet surprinzător de amplu raportat la dimensiuni. Procesorul mai rapid, cu un plus de 40% față de generația anterioară, permite procesare audio avansată și creează două căi audio suplimentare pentru o experiență surround virtuală mai convingătoare. În practică, asta înseamnă că Beam poate construi o scenă sonoră mult mai largă decât propria carcasă, cu efecte care par să vină din lateral, din față și, în cazul conținutului Dolby Atmos, chiar de deasupra ta prin canale de înălțime virtuale.