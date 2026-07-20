Unul dintre frați a renovat casa părinților. Primește o parte mai mare din moștenire? Ce spune legea
Situația este întâlnită frecvent după decesul părinților: unul dintre copii a locuit ani la rând în casa părintească, a schimbat acoperișul, a renovat camerele, a refăcut instalațiile sau a investit sume importante în locuință. La deschiderea succesiunii apare însă întrebarea care generează cele mai multe conflicte între frați: are dreptul la o parte mai mare din moștenire?
Răspunsul este, în cele mai multe cazuri, nu. Simplul fapt că unul dintre moștenitori a investit bani în casa părinților nu îi mărește automat cota succesorală stabilită de lege. Moștenirea se împarte potrivit regulilor prevăzute de Codul civil sau, dacă există, conform testamentului lăsat de defunct.
Renovarea casei nu schimbă automat cotele de moștenire
Dacă părinții nu au lăsat un testament și moștenirea se deschide potrivit legii, copiii moștenesc în părți egale. Investițiile făcute de unul dintre ei în timpul vieții părinților nu modifică aceste cote.
De exemplu, dacă trei frați moștenesc casa părinților, fiecare va avea, în principiu, dreptul la o treime din imobil, chiar dacă unul dintre ei a suportat costurile unei renovări complete.
Acest lucru înseamnă că renovarea, extinderea locuinței sau modernizarea acesteia nu transformă automat persoana care a făcut investițiile într-un proprietar al unei cote mai mari din imobil.
Poate recupera banii investiți?
Faptul că nu primește o cotă mai mare din moștenire nu înseamnă că investițiile sunt lipsite de importanță.
În funcție de împrejurările fiecărui caz, moștenitorul care poate demonstra că a suportat din fonduri proprii cheltuieli pentru lucrări de renovare, consolidare sau îmbunătățire a locuinței poate solicita ca aceste investiții să fie luate în calcul la împărțirea bunurilor sau poate cere despăgubiri, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Pentru acest lucru sunt importante dovezi precum facturile, contractele cu executanții, chitanțele, extrasele bancare sau orice alte înscrisuri care arată cine a suportat efectiv costurile.
Instanța sau notarul nu vor presupune existența acestor investiții doar pe baza afirmațiilor unuia dintre moștenitori.
Ce se întâmplă dacă ceilalți frați nu sunt de acord
În practică, multe succesiuni se blochează tocmai din cauza unor astfel de neînțelegeri. Un frate susține că a investit zeci de mii de lei în casă, iar ceilalți consideră că lucrările au fost făcute pentru confortul celui care a locuit acolo.
Dacă moștenitorii nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiul poate ajunge în instanță, unde fiecare parte va trebui să își dovedească susținerile.
Specialiștii recomandă ca persoanele care investesc sume importante într-un imobil ce aparține părinților să păstreze toate documentele justificative și, atunci când este posibil, să stabilească în scris modul în care vor fi recunoscute aceste investiții. Lipsa dovezilor poate face dificilă recuperarea banilor, chiar dacă lucrările au fost efectuate în realitate.
Astfel, deși renovarea unei case poate crește valoarea imobilului, aceasta nu schimbă, prin ea însăși, modul în care se împarte moștenirea între frați. În lipsa unei dispoziții testamentare sau a unei înțelegeri între moștenitori, cotele succesorale rămân cele stabilite de lege, iar eventualele investiții pot fi analizate separat, în funcție de probele existente și de circumstanțele fiecărui caz.