Unul dintre frați a renovat casa părinților. Primește o parte mai mare din moștenire? Ce spune legea

Renovarea casei nu schimbă automat cotele de moștenire

Dacă părinții nu au lăsat un testament și moștenirea se deschide potrivit legii, copiii moștenesc în părți egale. Investițiile făcute de unul dintre ei în timpul vieții părinților nu modifică aceste cote.

De exemplu, dacă trei frați moștenesc casa părinților, fiecare va avea, în principiu, dreptul la o treime din imobil, chiar dacă unul dintre ei a suportat costurile unei renovări complete.

Acest lucru înseamnă că renovarea, extinderea locuinței sau modernizarea acesteia nu transformă automat persoana care a făcut investițiile într-un proprietar al unei cote mai mari din imobil.

Poate recupera banii investiți?

Faptul că nu primește o cotă mai mare din moștenire nu înseamnă că investițiile sunt lipsite de importanță.

În funcție de împrejurările fiecărui caz, moștenitorul care poate demonstra că a suportat din fonduri proprii cheltuieli pentru lucrări de renovare, consolidare sau îmbunătățire a locuinței poate solicita ca aceste investiții să fie luate în calcul la împărțirea bunurilor sau poate cere despăgubiri, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Pentru acest lucru sunt importante dovezi precum facturile, contractele cu executanții, chitanțele, extrasele bancare sau orice alte înscrisuri care arată cine a suportat efectiv costurile.

Instanța sau notarul nu vor presupune existența acestor investiții doar pe baza afirmațiilor unuia dintre moștenitori.

Ce se întâmplă dacă ceilalți frați nu sunt de acord

În practică, multe succesiuni se blochează tocmai din cauza unor astfel de neînțelegeri. Un frate susține că a investit zeci de mii de lei în casă, iar ceilalți consideră că lucrările au fost făcute pentru confortul celui care a locuit acolo.