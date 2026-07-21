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TEHNOLOGIE

Apple Music primește 5 funcții noi în iOS 27. Ce vei putea face în plus pe iPhone

Apple Music primește 5 funcții noi în iOS 27. Ce vei putea face în plus pe iPhone
Apple Music primește 5 funcții noi în iOS 27 / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Dacă folosești Apple Music pe iPhone, actualizarea la iOS 27 aduce câteva schimbări care îți pot face experiența mai plăcută. Apple nu s-a limitat doar la îmbunătățiri de design, ci a introdus funcții noi pentru redarea muzicii, descoperirea artiștilor și personalizarea ecranului principal.

Unele dintre noutăți sunt gândite în special pentru viitorul iPhone Ultra, însă cele mai multe vor putea fi folosite și pe celelalte modele compatibile cu iOS 27.

Apple Music poate fi folosit acum și în modul landscape

Una dintre cele mai vizibile schimbări este suportul pentru afișarea în poziție orizontală. Dacă îți ții telefonul într-un suport pe birou sau în bucătărie, aplicația se adaptează automat. Coperta albumului și comenzile de redare sunt reorganizate pentru ecranul landscape, iar versurile melodiei apar alături de imaginea albumului, nu sub aceasta.

Noua interfață este mai comodă atunci când asculți muzică fără să ții telefonul în mână și vrei să urmărești versurile în timp real, scrie 9to5Mac.

AutoMix promite tranziții mai naturale între melodii

Funcția AutoMix, introdusă odată cu iOS 26, primește o actualizare importantă. Apple spune că algoritmul care realizează trecerea dintre piese a fost îmbunătățit, astfel încât schimbările dintre melodii să fie mai fluide și să semene mai mult cu mixajele realizate de un DJ.

În plus, AutoMix nu va mai fi disponibil doar pe iPhone. Funcția ajunge și pe HomePod și pe dispozitivele cu tvOS, astfel încât aceeași experiență să fie disponibilă în întreg ecosistemul Apple.

Paginile artiștilor au un aspect complet nou

Apple a modificat și modul în care sunt prezentate paginile artiștilor. Fundalurile folosesc acum culori inspirate din imaginea principală a artistului și ocupă întregul ecran, oferind un aspect mai modern. În același timp, comenzile importante sunt poziționate mai accesibil, iar secțiunea cu melodiile recomandate este evidențiată mai bine decât în versiunile anterioare. Schimbarea continuă direcția începută de Apple odată cu actualizările aduse albumelor și playlisturilor.

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Descoperi mai ușor ce ascultă prietenii tăi

În iOS 27 apare și un playlist nou, actualizat automat în fiecare săptămână. Numit Friends, acesta adună piesele pe care le ascultă persoanele cu care ești conectat în Apple Music.

Lângă fiecare melodie vei vedea și cine dintre prietenii tăi o ascultă, ceea ce îți oferă o modalitate rapidă de a descoperi muzică nouă fără să cauți manual artiști sau albume.

Playlistul va fi actualizat în fiecare zi de joi

Widgeturi mai mari pentru ecranul principal. Apple introduce în iOS 27 și o nouă dimensiune pentru widgeturi, iar Apple Music este una dintre aplicațiile care profită cel mai mult de această schimbare.

Vei putea adăuga pe ecranul principal sau în Today View widgeturi extra-large dedicate melodiilor ascultate recent, recomandărilor personalizate și topurilor muzicale.Dimensiunea mai mare permite afișarea unui număr mai mare de albume și informații fără să fie nevoie să deschizi aplicația.

Actualizarea iOS 27 nu transformă complet Apple Music, însă aduce suficiente îmbunătățiri încât aplicația să fie mai plăcută în utilizarea de zi cu zi. De la noul mod landscape și tranzițiile mai bune dintre melodii până la widgeturile extinse și playlistul dedicat prietenilor, schimbările pun accent pe confort și pe descoperirea mai rapidă a muzicii noi.

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