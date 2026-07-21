Apple Music primește 5 funcții noi în iOS 27. Ce vei putea face în plus pe iPhone

Apple Music poate fi folosit acum și în modul landscape

Una dintre cele mai vizibile schimbări este suportul pentru afișarea în poziție orizontală. Dacă îți ții telefonul într-un suport pe birou sau în bucătărie, aplicația se adaptează automat. Coperta albumului și comenzile de redare sunt reorganizate pentru ecranul landscape, iar versurile melodiei apar alături de imaginea albumului, nu sub aceasta.

Noua interfață este mai comodă atunci când asculți muzică fără să ții telefonul în mână și vrei să urmărești versurile în timp real, scrie 9to5Mac.

AutoMix promite tranziții mai naturale între melodii

Funcția AutoMix, introdusă odată cu iOS 26, primește o actualizare importantă. Apple spune că algoritmul care realizează trecerea dintre piese a fost îmbunătățit, astfel încât schimbările dintre melodii să fie mai fluide și să semene mai mult cu mixajele realizate de un DJ.

În plus, AutoMix nu va mai fi disponibil doar pe iPhone. Funcția ajunge și pe HomePod și pe dispozitivele cu tvOS, astfel încât aceeași experiență să fie disponibilă în întreg ecosistemul Apple.

Paginile artiștilor au un aspect complet nou

Apple a modificat și modul în care sunt prezentate paginile artiștilor. Fundalurile folosesc acum culori inspirate din imaginea principală a artistului și ocupă întregul ecran, oferind un aspect mai modern. În același timp, comenzile importante sunt poziționate mai accesibil, iar secțiunea cu melodiile recomandate este evidențiată mai bine decât în versiunile anterioare. Schimbarea continuă direcția începută de Apple odată cu actualizările aduse albumelor și playlisturilor.

Descoperi mai ușor ce ascultă prietenii tăi

În iOS 27 apare și un playlist nou, actualizat automat în fiecare săptămână. Numit Friends, acesta adună piesele pe care le ascultă persoanele cu care ești conectat în Apple Music.

Lângă fiecare melodie vei vedea și cine dintre prietenii tăi o ascultă, ceea ce îți oferă o modalitate rapidă de a descoperi muzică nouă fără să cauți manual artiști sau albume.