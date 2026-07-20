Câți bani ar putea pierde unii medici și asistenți după noua lege a salarizării. Exemplul unui medic cu 39 de ani vechime

Câți bani ar pierde un medic cu 39 de ani vechime

Unul dintre exemplele invocate de sindicaliști vine de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Un medic cu o vechime de 39 de ani susține că, dacă noua lege va fi aplicată în forma actuală și sporurile vor fi reduse, salariul său va scădea cu aproximativ 1.700 de lei.

„Dacă ne vor tăia sporurile. Eu, cu o vechime de 39 de ani de muncă în spate, voi pierde în jur de 1.700 de lei, deși am studii superioare.”

Cadrele medicale spun că situația este cu atât mai dificilă cu cât spitalul din Constanța funcționează la capacitate ridicată în sezonul estival, când, pe lângă pacienții din județ, tratează și numeroși turiști veniți pe litoral.

Proteste în spitale din întreaga țară

Acțiuni de protest au avut loc în peste 400 de unități sanitare, potrivit reprezentanților Sanitas.

La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, medici, asistenți medicali și personal auxiliar au întrerupt activitatea pentru două ore.

La Iași, peste 100 de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” au ieșit în curtea spitalului pentru a-și exprima nemulțumirea față de noul proiect al legii salarizării.

Liderul de sindicat George Tudose susține că angajații din sănătate sunt afectați atât de modificările salariale, cât și de eliminarea unor beneficii.