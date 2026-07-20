Câți bani ar putea pierde unii medici și asistenți după noua lege a salarizării. Exemplul unui medic cu 39 de ani vechime
Nemulțumirile din sistemul sanitar continuă după publicarea noii variante a proiectului legii salarizării. Luni, angajați din sute de spitale din țară au participat la o grevă de avertisment de două ore, susținând că modificările propuse le-ar putea reduce veniturile și nu răspund problemelor semnalate de sindicate.
Pe durata protestului au fost asigurate doar urgențele medicale, iar în unele unități ambulatoriile au fost închise temporar și anumite intervenții programate au fost amânate.
Câți bani ar pierde un medic cu 39 de ani vechime
Unul dintre exemplele invocate de sindicaliști vine de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Un medic cu o vechime de 39 de ani susține că, dacă noua lege va fi aplicată în forma actuală și sporurile vor fi reduse, salariul său va scădea cu aproximativ 1.700 de lei.
„Dacă ne vor tăia sporurile. Eu, cu o vechime de 39 de ani de muncă în spate, voi pierde în jur de 1.700 de lei, deși am studii superioare.”
Cadrele medicale spun că situația este cu atât mai dificilă cu cât spitalul din Constanța funcționează la capacitate ridicată în sezonul estival, când, pe lângă pacienții din județ, tratează și numeroși turiști veniți pe litoral.
Proteste în spitale din întreaga țară
Acțiuni de protest au avut loc în peste 400 de unități sanitare, potrivit reprezentanților Sanitas.
La Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, medici, asistenți medicali și personal auxiliar au întrerupt activitatea pentru două ore.
La Iași, peste 100 de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” au ieșit în curtea spitalului pentru a-și exprima nemulțumirea față de noul proiect al legii salarizării.
Liderul de sindicat George Tudose susține că angajații din sănătate sunt afectați atât de modificările salariale, cât și de eliminarea unor beneficii.
„Toți colegii pleacă de la minus, au dispărut voucherele de vacanță, a dispărut indemnizația de hrană, salariile sunt tăiate, toate sporurile au fost eliminate, garda nu este reglementată, nici cât costă și nici cine o face. Suntem epuizați, s-a făcut un calcul, un coleg de-al nostru lucrează cât pentru 4 colegi.”
Și farmacistul-șef al Spitalului „Sf. Spiridon”, Mihaela Ghițescu, afirmă că noile prevederi ar însemna venituri mai mici pentru personalul din farmacii.
„Nivelul de muncă de la Farmacie este unul uriaș. Nivelul nostru de salarizare, în urma acestei legislații, scade. Între 1.000 și 2.000 de lei, asta este reducerea.”
Sindicaliștii avertizează cu greva generală
La Spitalul Județean din Timișoara, un angajat cu o vechime de 38 de ani a declarat că, pe lângă eliminarea unor sporuri și beneficii, salariul său ar putea fi diminuat.
În Arad și Galați au fost organizate proteste similare, cadrele medicale reclamând lipsa personalului și volumul mare de muncă.
Reprezentanții Sanitas spun că, în lipsa unor modificări ale proiectului și a unor negocieri cu autoritățile, următorul pas va fi declanșarea grevei generale. Sindicatul a transmis o solicitare de dialog către președintele Nicușor Dan și așteaptă organizarea unei întâlniri pentru discutarea noii legi a salarizării.