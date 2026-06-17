Noua tabletă Lenovo Tab Plus Gen 2 transformă filmele și muzica într-o experiență mai captivantă

Noua generație a gamei Tab Plus aduce îmbunătățiri importante la capitolele audio și video, dar și o serie de funcții inteligente bazate pe inteligență artificială. Lenovo spune că dispozitivul a fost conceput pentru a se adapta modului modern de utilizare, în care aceeași tabletă poate deveni pe rând centru multimedia, instrument pentru productivitate și dispozitiv pentru relaxare.

Sunet puternic și ecran optimizat pentru filme, seriale și muzică

Unul dintre principalele puncte de atracție ale Lenovo Tab Plus Gen 2 este sistemul audio. Tableta este echipată cu un ansamblu JBL Pro format din nouă difuzoare și beneficiază de tehnologii Dolby Atmos, menite să creeze o experiență audio mai amplă și mai realistă.

În practică, asta înseamnă dialoguri mai clare în timpul filmelor și serialelor, dar și un nivel mai ridicat de profunzime pentru efectele sonore și muzică. Lenovo a inclus și posibilitatea utilizării dispozitivului pe post de boxă Bluetooth independentă. Astfel, utilizatorii pot reda conținut audio direct de pe telefon și pot controla muzica fără a avea nevoie de alte accesorii.

Experiența este completată de mai multe profiluri audio dedicate, care ajustează automat sunetul în funcție de tipul conținutului consumat. Fie că este vorba despre un film, un podcast sau o sesiune de ascultat muzică, tableta poate adapta procesarea audio pentru rezultate mai bune.

La nivel vizual, Lenovo Tab Plus Gen 2 integrează un ecran LCD de 12,1 inci cu rezoluție 2.5K. Panoul este compatibil cu tehnologiile Dolby Vision și HDR10, ceea ce permite afișarea unor imagini mai detaliate și a unor culori mai intense.

Un alt avantaj este luminozitatea ridicată, care poate ajunge până la 800 de niți în modul dedicat. Acest lucru face ca tableta să poată fi utilizată mai confortabil inclusiv în spații foarte luminoase sau în exterior.

Design versatil și funcții AI care simplifică experiența de utilizare

Lenovo a acordat o atenție specială și modului în care utilizatorii interacționează cu dispozitivul. Tab Plus Gen 2 include un suport integrat care poate fi rotit la 360 de grade, oferind mai multe opțiuni de poziționare.