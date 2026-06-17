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TEHNOLOGIE

Noua tabletă Lenovo Tab Plus Gen 2 transformă filmele și muzica într-o experiență mai captivantă

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Noua tabletă Lenovo Tab Plus Gen 2 transformă filmele și muzica într-o experiență mai captivantă
Tab Plus Gen 2 / Foto: Lenovo

Lenovo își extinde portofoliul de dispozitive dedicate consumului multimedia prin lansarea noii Tab Plus Gen 2, o tabletă care pune accent pe experiența de divertisment și pe flexibilitatea în utilizare.

Noul model vine într-un moment în care utilizatorii își împart timpul între muncă, streaming video, social media și gaming, iar producătorii încearcă să ofere dispozitive capabile să răspundă tuturor acestor nevoi.

Noua generație a gamei Tab Plus aduce îmbunătățiri importante la capitolele audio și video, dar și o serie de funcții inteligente bazate pe inteligență artificială. Lenovo spune că dispozitivul a fost conceput pentru a se adapta modului modern de utilizare, în care aceeași tabletă poate deveni pe rând centru multimedia, instrument pentru productivitate și dispozitiv pentru relaxare.

Tab Plus Gen 2

Tab Plus Gen 2

Sunet puternic și ecran optimizat pentru filme, seriale și muzică

Unul dintre principalele puncte de atracție ale Lenovo Tab Plus Gen 2 este sistemul audio. Tableta este echipată cu un ansamblu JBL Pro format din nouă difuzoare și beneficiază de tehnologii Dolby Atmos, menite să creeze o experiență audio mai amplă și mai realistă.

În practică, asta înseamnă dialoguri mai clare în timpul filmelor și serialelor, dar și un nivel mai ridicat de profunzime pentru efectele sonore și muzică. Lenovo a inclus și posibilitatea utilizării dispozitivului pe post de boxă Bluetooth independentă. Astfel, utilizatorii pot reda conținut audio direct de pe telefon și pot controla muzica fără a avea nevoie de alte accesorii.

Experiența este completată de mai multe profiluri audio dedicate, care ajustează automat sunetul în funcție de tipul conținutului consumat. Fie că este vorba despre un film, un podcast sau o sesiune de ascultat muzică, tableta poate adapta procesarea audio pentru rezultate mai bune.

La nivel vizual, Lenovo Tab Plus Gen 2 integrează un ecran LCD de 12,1 inci cu rezoluție 2.5K. Panoul este compatibil cu tehnologiile Dolby Vision și HDR10, ceea ce permite afișarea unor imagini mai detaliate și a unor culori mai intense.

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Un alt avantaj este luminozitatea ridicată, care poate ajunge până la 800 de niți în modul dedicat. Acest lucru face ca tableta să poată fi utilizată mai confortabil inclusiv în spații foarte luminoase sau în exterior.

Tab Plus Gen 2

Tab Plus Gen 2

Design versatil și funcții AI care simplifică experiența de utilizare

Lenovo a acordat o atenție specială și modului în care utilizatorii interacționează cu dispozitivul. Tab Plus Gen 2 include un suport integrat care poate fi rotit la 360 de grade, oferind mai multe opțiuni de poziționare.

Tableta poate fi utilizată în orientare verticală sau orizontală și poate fi adaptată rapid pentru diferite scenarii. De la vizionarea unui film pe birou până la afișarea unor imagini într-un spațiu comun, dispozitivul încearcă să ofere cât mai multă flexibilitate.

În modul de repaus, tableta poate funcționa și ca ramă foto digitală, transformându-se într-un element discret de decor. Lenovo pregătește și o husă dedicată, dotată cu curea pentru umăr, gândită pentru transport mai comod în timpul deplasărilor.

Pe partea software, inteligența artificială joacă un rol important. Printre funcțiile integrate se numără traducerea în timp real a conținutului video prin intermediul Lenovo AI Live Transcript, utilă pentru cei care urmăresc materiale în limbi străine.

De asemenea, utilizatorii au la dispoziție instrumente precum Lenovo Smarter Reader, destinat unei experiențe de lectură mai confortabile, și AI Notes, o funcție care ajută la organizarea și gestionarea notițelor.

Autonomia este asigurată de o baterie cu capacitatea de 10.200 mAh, iar compania estimează până la 15 ore de redare video. Tableta suportă încărcare rapidă la 45W și este compatibilă cu accesorii precum Lenovo Tab Pen Plus și tastatura wireless Lenovo.

Lenovo Tab Plus Gen 2 va ajunge treptat pe anumite piețe europene, iar prețul de pornire anunțat de companie este de aproximativ 399 de euro. Prin combinația dintre sistemul audio avansat, ecranul generos și funcțiile inteligente, noua tabletă vizează utilizatorii care caută un dispozitiv dedicat în primul rând consumului de conținut multimedia.

Tab Plus Gen 2

Tab Plus Gen 2

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