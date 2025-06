Sonos Era 300 – boxa inteligentă pentru secolul 21, dusă la rang de artă. AirPlay 2, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3 și Alexa sunt doar începutul experienței

Nimic nu este mai plăcut decât să redescoperi muzica pe care o știi de o viață, datorită unor echipamente audio premium care te ajută în mod autentic să înțelegi cu propriile urechi ce a vrut să transmită artistul. La fel cum muzica este emoție, un film ajunge să fie experimentat la un cu totul alt nivel când coloana sonoră Dolby Atmos este reprodusă cu o fidelitate deosebită de un sistem compatibil. Aici intră în ecuație Sonos Era 300, o boxă inteligentă care face minuni de una singură, dar dacă ai privilegiul să pui mâna pe două în același timp, nu va dura mult până vei înțelege ce ai pierdut până la această investiție. E o bucurie într-o cutie, perfect adaptată nevoilor moderne de conectivitate, interacțiune și, mai ales, calitate audio.

Am intrat deja de câțiva ani în hora soluțiilor audio de la Sonos, iar dacă întregul concept îți este străin, esența este aceasta. Optimizate pentru un număr minim de fire și integrare în rețeaua wireless din casă, boxele Sonos fac parte dintr-un sistem pe care îl crești în timp și ți-e mai mare dragul să-i tot adaugi piese suplimentare. Astăzi îți iei un soundbar Arc, peste o lună sau trei luni îți cumperi un subwoofer Sub 3 sau Sub 4 și peste un an îți adaugi și sateliți surround sub forma unor boxe Sonos Era 100 sau mai sus menționatele Era 300. Apropo, dacă ești și utilizator de căști Sonos Ace, printr-o apăsare prelungită de butonul de pe casca dreaptă poți trece un film sau o melodie de pe boxa din cameră pe căștile de pe urechi.

Nimeni nu te grăbește, totul se realizează simplu și rapid prin intermediul aplicației de mobil Sonos. Treci dintr-o cameră în alta, muzica merge după tine. Adaugi o nouă boxă în ecuație și este alegerea ta dacă îi asociezi o nouă cameră, precum un Move 2 în bucătărie, sau suplimentezi un sistem existent din dormitor sau sufragerie cu o nouă dimensiune a sunetului de referință Sonos. Nu pot insista suficient pe cât de prietenos este întregul mecanism. Câteva minute după ce ai scos boxele din cutie sunt suficiente ca să te bucuri de muzică de calitate și filme pe care le simți, nu doar le asculți.

Sonos Era 300 – specificații tehnice

Era 300 mizează pe o arhitectură acustică cu șase amplificatoare digitale de clasă D, calibrate individual pentru fiecare difuzor. Configurația include patru tweetere – unul frontal pentru imagine centrală, două laterale pentru stereofonie extinsă și un tweeter orientat în sus, încărcat într-un horn, responsabil de redarea canalelor de înălțime Dolby Atmos. Două woofere poziționate stânga-dreapta completează spectrul de frecvențe joase și susțin scena stereo fără ajutorul unui subwoofer extern. Intervalul de răspuns în frecvență este cotat de Sonos drept „line-level” între 47 Hz și 20 kHz, cu un maxim SPL de 104 dB la 1 m – suficient pentru a umple fără distorsiuni o sufragerie generoasă.

La interior se află un SoC quad-core ARM Cortex-A55 la 1,9 GHz, asistat de 2 GB RAM și 8 GB eMMC pentru firmware și procesare locală. Acest hardware susține algoritmii de beamforming, Trueplay și voce, precum și decodarea fluxurilor Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, FLAC, ALAC, AAC, MP3 și PCM până la 24-bit/48 kHz. Conectivitatea se bazează pe Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax 2×2 MIMO), iar pentru streaming rapid de pe telefon există Bluetooth 5.3 cu codec-uri SBC și AAC. Un port USB-C permite intrări analogice sau digitale prin adaptor Line-In/Combo-Adapter (vândut separat), iar un alt adaptor opțional adaugă Ethernet Gigabit pentru cei care nu sunt amatori de conectivitate wireless. Consumul tipic este de 4,1 W în repaus și sub 2 W în modul suspend (Idle), conform fișei de eficiență energetică furnizate de producător.

Pe zona de control găsești un slider capacitiv pentru volum, butoane tactile pentru redare, skip și microfon, plus un comutator fizic care taie alimentarea celor patru microfoane far-field cu anulare de ecou. Boxa acceptă interacțiunea vocală prin Sonos Voice Control (EN/FR) și Amazon Alexa. Carcasa folosește 40 % plastic reciclat, este rezistentă la umiditate și vine în finisaj mat alb sau negru. Dimensiunile complete sunt 160 × 260 × 185 mm, iar greutatea atinge 4,47 kg.

Sonos Era 300 – instalare și experiență

Despachetezi, conectezi cablul de alimentare și aplicația Sonos detectează instant boxa. În două-trei minute rulezi Trueplay, procedură ce măsoară acustica încăperii și egalizează frecvențele, astfel încât bass-ul să nu bubuie inutil, iar dialogurile să rămână clare. Noutatea față de generațiile anterioare este că Trueplay funcționează acum și pe Android, nu doar pe iOS.

La prima audiție, experiența sonoră, în mod inevitabil, surprinde: o singură boxă Era 300 umple o sufragerie cu sunet pe verticală și pe orizontală, iar tranziția dintre un fișier stereo obișnuit și un track Dolby Atmos de pe Apple Music bate orice upgrade de căști sau boxe tradiționale. Linie de bas fermă, medii bine conturate și un strat superior de detalii care nu devin agresive la volum mare, toate te gâdilă plăcut la urechi. În filme, două Era 300 puse spate devin canale spate Atmos alături de un Arc, simulând credibil un setup 7.1.4, totul fără cabluri suplimentare.

De-a lungul anilor, lista mea de melodii de test a devenit destul de stufoasă, iar cu Sonos Era 300 am mai extins-o un pic. Insist însă, pentru a profita la maxim de abilitățile audio ale boxei, ar fi bine să folosești Apple Music, având grijă în prealabil în setările telefonului să activezi Dolby Atmos și Hi-Ress Lossless în secțiunea de ”Calitate Audio”. Lose My Mind (feat. Doja Cat) de la Don Toliver are o amploare impresionată a scenei și un fundal de frecvențe joase care, cu ajutorul Era 300, te proiectează în mijlocul ringului de dans din club. Are You Even Real de la Teddy Swims & GIVEON dincolo de basul care te lovește ca un pumn în piept în cel mai bun mod cu putință, fără niciun fel de distorsiuni, te plasează pe un fotoliu confortabil la câțiva metri de artistul tău preferat.

Sonos Era 300 strălucește și în cazul Too Late de la Fink, o piesă rock ce începe lent, cu un mix perfect de voce, bass, tobe și chitară care evidențiază grozav separația instrumentelor și a plajelor de frecvențe. Închizi ochi, iar formația te învăluie, toate sunt la locul lor, ”vezi” percuția, mâna care se plimbă parcă agresiv pe corzi. Tot vizavi de spațialitate, emoție și ridicat părul pe mână în confortul căminului, Sonos a făcut o treabă grozavă cu Adele – Someone Like You (Live from the BRITs). Inflexiunile vocii, reacția publicului în distanță, un vag scâncet emoționant, toate conlucrează pentru a-ți arăta că poți simți și acasă vibrația unui concert autentic, perfecțiunea momentului în imperfecțiunile de pe o scenă live.

Streamingul Bluetooth se activează dintr-un buton discret pe spate — ideal pentru prieteni cu Android. În aplicație poți regla nivelul canalului de înălțime sau poți grupa boxe suplimentare; delay-ul este insesizabil. Cât privește limitările, conținutul Atmos vine momentan doar din Apple Music și Amazon Music Unlimited, dar pentru majoritatea utilizatorilor biblioteca este suficient de vastă.

Sonos Era 300 – accesorii și concluzie

Pentru o postură perfectă există standurile Sonos dedicate pentru Era 300, un set de două standuri oficiale care ridică boxa la 956 mm — exact nivelul urechii în poziție șezând. Baza grea previne vibrațiile, iar în interiorul piciorului ai un canal care ascunde complet cablul de alimentare. Standurile vin la pachet cu șuruburi, șaibe și manual, iar asamblarea cere doar o șurubelniță Phillips . Dacă vrei doar un singur suport, Sonos vinde și variantă individuală, însă perechea e recomandată pentru scenarii stereo sau surround.

Era 300 nu este cel mai ieftin difuzor wireless, dar aduce poate cea mai accesibilă intrare în universul audio spațial de calitate. Primești compatibilitate extinsă, update-uri de firmware pe termen lung și un design care, fie îți place, fie te face să-l privești ca pe o piesă de artă modernă. Dacă muzica și filmele fac parte din ritualul tău zilnic, investiția se justifică prin modul în care transformă fiecare ascultare într-o experiență palpabilă. În România, găsești boxele Sonos Era 300 la 1999 de lei cu finisaj alb sau negru.