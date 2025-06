Sonos Move 2 – boxa portabilă care strălucește acasă și în deplasare. E rezistentă la apă, are 24 de ore de autonomie, Bluetooth și AirPlay 2

De-a lungul anilor, americanii de la Sonos au făcut o treabă grozavă în a crea soluții care să îmbine calitatea superlativă la nivel audio cu flexibilitatea conexiunilor wireless sau ethernet. Odată cu progresul protocolului Bluetooth, dispozitive precum Sonos Move 2 facilitează redarea de pe orice smartphone, tabletă sau laptop și prin acest standard. Un mix capabil de design, tehnologie și compatibilitate, pe lângă un upgrade la capitole esențiale față de primul Sonos Move, noua versiune a boxei portabile de top îți gâdilă urechile cu entuziasm.

Insist pe partea cu progresul, deoarece Bluetooth, timp de mai bine de un deceniu, implica niște compromisuri semnificative de performanță audio cauzate de rata mică de transfer wireless între echipamente (bitrate), cât și de timpul de răspuns sau consumul energetic. Deși în continuare conectivitatea Wi-Fi este net superioară Bluetooth, de dragul compatibilități oricând, oriunde și cu orice, cea mai performantă soluție este una hibridă precum cea adoptată de Sonos în al său Move 2. Astfel, când ești acasă, folosești streaming Wi-Fi prin AirPlay 2, când ești la grătar, treci pe Bluetooth și permiți prietenilor să-și redea melodiile preferate cum, probabil, nu le-au auzit până atunci. Nu de alta, dar acesta este un gadget premium, iar acest cuvânt se reflectă într-o experiență de utilizare și de audiție cum rareori îți mai este dat să întâlnești.

Am testat multe boxe portabile de-a lungul anilor, dar ce a făcut Sonos cu Move 2 reprezintă un model de creație și o filozofie de design pe care sper autentic să le mai găsesc adoptate și de alte companii. Gândește-te numai la faptul că are un dock discret de încărcare ce suportă o singură poziție pentru boxă, fără mufe, fără momente pierdute pentru a-ți pune boxa la încărcat. Ai pus-o în dock, devine disponibilă instant pe Wi-Fi și o folosești ca orice altă boxă, zile întregi fără întrerupere. Pleci la un prieten pe terasă, o prinzi ușor de mânerul discret integrat frumos în spatele carcasei și îți redai muzica pe Bluetooth. Tot atunci, dacă luați o pauză prelungită de audiție, pentru a face economie de baterie, aceasta intră automat în standby. Totul merge perfect, cu o intervenție minimă din partea utilizatorului și, în același timp, cu control complet asupra întregului ecosistem de funcții și parametri pe care Sonos Move 2 ți-i pune la dispoziție. Să începem însă cu începutul.

REVIEW Sonos Move 2 – specificații tehnice

La exterior, Move 2 păstrează liniile familiare Sonos: o siluetă cilindrică subtil alungită, cu o grilă metalică perforată pe 360 de grade și o construcție robustă, certificată IP56. Asta înseamnă protecție împotriva prafului și a jeturilor puternice de apă, transformând boxa într-o companie de nădejde pe balcon, la piscină sau în camping. Carcasa mată, disponibilă în negru, alb sau un discret olive, maschează excelent urmele de degete și se îmbină impecabil cu baza de încărcare wireless inclusă.

Sub metal și polimer, noua arhitectură acustică ascunde trei amplificatoare digitale Class-D perfect calibrate. Diferența majoră față de prima generație este prezența a două tweeter-e orientate stânga-dreapta, care conturează un soundstage stereo real, nu doar un mono „îngroșat”. Un woofer sigilat, gestionat de un procesor DSP puternic, se ocupă de frecvențele medii și joase, injectând un bas surprinzător de adânc într-un volum atât de compact.

La capitolul conectivitate, lista este de actualitate și perfectă pentru 2025: Wi-Fi 6 (802.11 ax, 2,4 și 5 GHz), Bluetooth 5.3 cu pairing rapid, AirPlay 2, Sonos Radio, Spotify Connect, Tidal Connect și suport direct din aplicațiile terțe. Portul USB-C din spate acceptă încărcare pentru telefon, dar și line-in sau Ethernet prin adaptoarele oficiale achiziționabile separat. În interior, un acumulator de 44 Wh alimentează totul pentru până la 24 de ore de redare continuă – dublul primei generații.

Integrează microfoane array pentru comenzi vocale (Alexa și Sonos Voice Control) și – la fel de important – pentru Automatic Trueplay., sistemul proprietar de calibrare la spațiul de redare, pentru a se auzi impecabil atât în 10 metri pătrați, cât și 30 de metri sau mai mult. Asemeni tehnologiei RoomSense de la B&O, Move 2 analizează constant reflexiile încăperii și ajustează egalizatorul fără să te mai oblige să te plimbi cu telefonul prin cameră. Dacă vrei intimitate sporită sau, mai degrabă, un confort psihologic îmbunătățit, un switch hardware de pe spate întrerupe alimentarea microfoanelor, iar un LED dedicat certifică deconectarea.

Hardware-ul este orchestrat de un SoC quad-core ARM A55 la 1,4 GHz cu 1 GB RAM, suficient pentru actualizări viitoare. Sonos a promis deja suport software extins și baterie ușor de înlocuit. De altfel, o baterie de schimb oficială prelungește durata de viață a gadgetului cu ani buni, un detaliu tot mai rar la portabile.

Pe scurt, Move 2 bifează aproape toate căsuțele pe care le-ai putea dori: putere, autonomie, modularitate, rezistență și conectivitate de ultimă generație.

REVIEW Sonos Move 2 – experiență de utilizare

Scoți boxa din cutie, o așezi pe dock, descarci aplicația Sonos pe iOS sau Android, iar în trei minute e gata de cântat. Setup-ul Wi-Fi automat identifică reteaua, descarcă eventuale actualizări de firmware și efectuează calibrările Trueplay inițiale. Din acel moment, Move 2 se comportă ca o verigă nativă în ecosistemul Sonos: o poti grupa cu Beam, Era sau Arc, o poți împerechea în stereo cu un al doilea Move 2, ba chiar poți transmite semnalul Bluetooth recepționat de unul către toate boxele din casă – funcție nouă, cerută de fani.

Panoul tactil de pe capac s-a maturizat: gesturi capacitive pentru volum (slide), play/pause, skip, grupare rapidă și buton dedicat pentru dezactivarea asistenților vocali. Feedback-ul este instant, luminile subtile se sting după câteva secunde pentru a nu deranja seara. Dedesubt, mânerul turnat în carcasă oferă o priză sigură; la 3 kilograme nu e o pană, dar distribuția greutății îți dă încredere când o plimbi prin curte.

Toate testele audio le-am efectuat pe Wi-Fi, AirPlay 2 și Apple Music cu modul necomprimat activ – Lossless. Am început cu „Don’t Know Why” – Norah Jones. Vocea a plutit parcă în fața taperfect centrată, iar pianul s-a desfășurat pe laterale ca de pe un sistem stereo clasic din mai multe boxe. În „Bad Guy” – Billie Eilish, basul elastic fluctuant pe o plajă extinsă de frecvențe joase a scuturat podeaua fără distorsiuni, iar detaliile de percuție au rămas clare. La volum maxim, fidelitatea s-a păstrat impecabil. Același echilibru firav între voce și joase efervescente l-am observat menținut cu prestanță și în cazul Veto de la Sohn sau Cruel de la Kacy Hill. Apropo, tot de test, ascultă Colors de la Black Pumas, instrumentația amplă din această piesă te ajută să apreciezi efortul ingineresc din spatele Sonos Move 2, amplitudinea scenei, fidelitatea înaltelor și vocile care nu sunt în niciun moment copleșite. Totul este la locul său, independent de volum.

Trec pe Bluetooth 5.3 în mijlocul curții iar vivacitatea și spațialitatea par imune la tranziția între tehnologii. Varianta de la Someone Like You (Live in her home) – Adele de pe YouTube în HD continuă să trimită o emoție a timbrului pe întregul parcurs al piesei care îți ridică părul pe mână. Autocalibrarea Trueplay ajustează tonalitatea după 10-15 secunde, compensând absența pereților – voci mai calde, bas mai controlat, dar la fel de precis și prezent. O bucurie în aceleași condiții este și Lose Control de la Teddy Swims pe Apple Music, închizi ochii și parcă vezi expresia feței la fiecare cuvânt, emoția care se îmbină grozav cu joasele care îți fac geamurile să vibreze discret.

La drum lung, dock-ul rămâne acasă; un powerbank PD 45 W prin USB-C reîncarcă Move 2 de la 0 la 50% în sub o oră. În regim de 60-65 dB, am scos peste 22 ore de muzică continuă. În modul Battery Saver, boxa se oprește complet după 10 minute de inactivitate, ceea ce face minuni dacă uiți să o pui la priză după petrecere.

Software-ul Sonos rămâne etalon și, în opinia mea, devine din ce în ce mai intuitiv și util cu fiecare versiune. Un singur ecran adună sursele, radio-urile, playlist-urile, iar noul layout îți permite să glisezi rapid între camere. EQ-ul simplu (bas, înalte, loudness) funcționează global sau pe cameră, iar actualizările se instalează background. Semnalul ajunge prin Wi-Fi instant și în living, și pe terasă.

REVIEW Sonos Move 2 – concluzie

Sonos Move 2 nu este cea mai ieftină boxă portabilă, dar deja s-a ieftinit destul de mult de la lansare. La 1.799 lei pe AVStore și AudioMonkey, intră clar în zona premium, dar dacă pui în balanță ceea ce oferă, valoarea devine evidentă. Primești un sunet stereo matur, autonomie dublă față de generația anterioară, rezistență IP56, integrare facilă într-un eco-sistem multiroom, actualizări software multi-anuale, baterie înlocuibilă, AirPlay 2, Bluetooth 5.3 și un dock care o transformă într-o boxă de living fără cabluri la vedere.

Comparativ cu rivali direcți – JBL Boombox 3, Bose Portable Smart Speaker sau B&O Beolit 20 – Sonos punctează la calibrările automate, la integrarea cu restul boxelor din casă și la atenția acordată sustenabilității (consum idle cu 30% mai mic, plastic reciclat, ambalaj FSC 100% reciclabil). Cel puțin în opinia mea, Sonos Move 2 reușește să ofere 90% din rafinamentul Beosound A5, care costă 4.500 de lei la mai puțin de jumătate din cost, păstrând în același timp portabilitatea autentică.

În 2024, o boxă portabilă trebuie să fie mai mult decât „un Bluetooth tare”. Trebuie să știe să stea pe Wi-Fi fără lag, să funcționeze la plajă, să se încarce elegant, să fie reparabilă și, mai ales, să te îndemne să-ți reasculți biblioteca muzicală. Sonos Move 2 bifează toate aceste cerințe cu nonșalanță. Fie că o așezi pe noptieră pentru un podcast la cafea, fie că îi dai drumul în curte la volum maxim la următorul party, boxa își păstrează calmul, precizia tonală și farmecul. Este exemplul clar că ingineria americană și designul minimalist pot conviețui într-un gadget care să-ți facă viața sonor mai bogată, oriunde te-ai afla. Move 2 vine la pachet cu o experiență memorabilă, iar asta e cel mai important: emoția după cei ai apăsat pe Play și expresia de pe fața prietenilor când încep să înțeleagă o boxă premium, o fidelitate superioară și acea strălucire pe care am menționat-o în titlu.