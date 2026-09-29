ROBOR ar putea fi calculat după alte reguli. Ce trebuie să știe românii care încă au credite legate de acest indice

Problema identificată de Consiliul Concurenței privește inclusiv intervalul de 15 minute dinaintea orei 11:00, când cotațiile băncilor contează pentru stabilirea ROBID și ROBOR. Potrivit informațiilor Profit.ro, autoritatea consideră că nivelul ridicat de transparență din această perioadă le-ar permite băncilor să observe mișcările celorlalți participanți și să se influențeze reciproc.

Aici apare însă o situație complicată. Reglementările BNR obligă băncile să își mențină publice cotațiile din piața monetară. Cu alte cuvinte, băncile trebuie să găsească o formulă care să răspundă cerințelor Consiliului Concurenței fără să încalce regulile existente ale BNR.

Surse bancare citate de Profit.ro susțin că există încă neclarități privind schimbările concrete care trebuie făcute. Unele bănci analizează inclusiv oportunitatea continuării participării la mecanismul de stabilire a ROBOR.

Ce se întâmplă cu ratele românilor

Pentru populație, este importantă o diferență esențială: nu toate creditele în lei sunt legate în prezent de ROBOR. Acesta rămâne relevant în special pentru o parte dintre creditele cu dobândă variabilă acordate înainte de introducerea IRCC în 2019.

Pentru creditele noi acordate consumatorilor după această schimbare este utilizat, în general, IRCC. La începutul lunii septembrie 2026, ROBOR la trei luni era de 5,84%, în timp ce IRCC aplicabil în trimestrul al treilea era de 5,56%. Prin urmare, o eventuală modificare a mecanismului ROBOR nu înseamnă automat că toate ratele românilor se vor modifica.

Cei care au un credit legat de IRCC nu ar trebui să vadă o schimbare directă a ratei doar pentru că sunt modificate regulile ROBOR. În schimb, pentru debitorii ale căror contracte folosesc ROBOR la trei sau șase luni, evoluția indicelui continuă să conteze.

Nici nu se poate spune în acest moment că ratele acestora vor scădea sau vor crește. Efectul va depinde de forma finală a noului mecanism și de evoluția dobânzilor din piață.