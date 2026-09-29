ROBOR ar putea fi calculat după alte reguli. Ce trebuie să știe românii care încă au credite legate de acest indice
Băncile care participă la stabilirea ROBOR au la dispoziție 60 de zile pentru a veni cu propuneri privind modificarea mecanismului prin care sunt realizate cotațiile. Măsura apare după investigația Consiliului Concurenței, finalizată cu sancțiuni totale de 3,7 miliarde de lei. Pentru românii cu credite, principala întrebare este dacă schimbarea va modifica și ratele lunare. Deocamdată, răspunsul este diferit în funcție de tipul împrumutului.
Ce vrea să schimbe Consiliul Concurenței
ROBOR este, simplificat, un indicator al costului banilor pe piața interbancară. Indicele este calculat pe baza cotațiilor furnizate de băncile participante la panel și este publicat zilnic.
Problema identificată de Consiliul Concurenței privește inclusiv intervalul de 15 minute dinaintea orei 11:00, când cotațiile băncilor contează pentru stabilirea ROBID și ROBOR. Potrivit informațiilor Profit.ro, autoritatea consideră că nivelul ridicat de transparență din această perioadă le-ar permite băncilor să observe mișcările celorlalți participanți și să se influențeze reciproc.
Aici apare însă o situație complicată. Reglementările BNR obligă băncile să își mențină publice cotațiile din piața monetară. Cu alte cuvinte, băncile trebuie să găsească o formulă care să răspundă cerințelor Consiliului Concurenței fără să încalce regulile existente ale BNR.
Surse bancare citate de Profit.ro susțin că există încă neclarități privind schimbările concrete care trebuie făcute. Unele bănci analizează inclusiv oportunitatea continuării participării la mecanismul de stabilire a ROBOR.
Ce se întâmplă cu ratele românilor
Pentru populație, este importantă o diferență esențială: nu toate creditele în lei sunt legate în prezent de ROBOR. Acesta rămâne relevant în special pentru o parte dintre creditele cu dobândă variabilă acordate înainte de introducerea IRCC în 2019.
Pentru creditele noi acordate consumatorilor după această schimbare este utilizat, în general, IRCC. La începutul lunii septembrie 2026, ROBOR la trei luni era de 5,84%, în timp ce IRCC aplicabil în trimestrul al treilea era de 5,56%. Prin urmare, o eventuală modificare a mecanismului ROBOR nu înseamnă automat că toate ratele românilor se vor modifica.
Cei care au un credit legat de IRCC nu ar trebui să vadă o schimbare directă a ratei doar pentru că sunt modificate regulile ROBOR. În schimb, pentru debitorii ale căror contracte folosesc ROBOR la trei sau șase luni, evoluția indicelui continuă să conteze.
Nici nu se poate spune în acest moment că ratele acestora vor scădea sau vor crește. Efectul va depinde de forma finală a noului mecanism și de evoluția dobânzilor din piață.
Economiștii băncilor și prognozele publice
O altă schimbare importantă privește analizele economice publicate de băncile din panelul ROBOR. Astfel, Consiliul Concurenței consideră problematice prognozele referitoare inclusiv la ROBOR, inflație, dobânda-cheie sau evoluția PIB, argumentul fiind că acestea ar putea transmite indirect celorlalte bănci informații despre așteptările privind prețul banilor.
Măsura este controversată. Un contraargument este că prognozele economice nu reprezintă angajamente și sunt frecvent revizuite atunci când apar date noi. Mai mult, publicarea analizelor macroeconomice de către economiștii băncilor este o practică întâlnită și pe alte piețe.
Ce trebuie să facă acum un român care are credit
Pentru moment, clienții nu trebuie să facă nicio modificare a contractelor. Termenul de 60 de zile privește băncile și propunerile lor privind funcționarea viitoare a mecanismului.
Cei care au credite cu dobândă variabilă pot verifica însă în contract dacă rata lor este formată din ROBOR + marja băncii sau din IRCC + marja băncii. Aceasta este informația care arată dacă eventuala schimbare a ROBOR îi poate afecta direct.
Separat, în Parlament există și o inițiativă privind compensarea consumatorilor prejudiciați de practici anticoncurențiale. Proiectul se află însă încă în procedură legislativă și nu înseamnă că persoanele care au avut credite calculate în funcție de ROBOR primesc automat bani înapoi. BNR și Consiliul Economic și Social au formulat avize negative, în timp ce Consiliul Concurenței a susținut oportunitatea demersului, solicitând însă modificări.
Cert este că dosarul ROBOR intră într-o etapă nouă. Băncile au anunțat că vor contesta sancțiunile, iar mecanismul concret care va înlocui sau modifica actualele reguli nu este încă stabilit. Pentru clienți, efectele asupra ratelor vor putea fi calculate abia după ce vor fi cunoscute noile reguli.