Câți bani poate economisi un român care se mută la țară. Cât îi rămâne din salariu la final de lună

Asta înseamnă că reușește să pună deoparte aproape jumătate din venit. Aplicat orientativ la veniturile din România, procentul ar putea însemna economii de câteva mii de lei în fiecare lună. Există însă o condiție importantă: costul locuinței trebuie să fie foarte redus sau chiar inexistent.

Cât ar putea economisi un român dintr-un venit de 5.000 de lei

Fernando estimează că are nevoie de aproximativ 750 de euro lunar pentru cheltuielile obișnuite, în condițiile unui venit de circa 1.500 de euro. În lunile în care este mai atent cu banii, spune că poate economisi până la aproximativ 700 de euro.

Dacă am aplica același procent de economisire, de aproximativ 47%, unui venit din România, la un salariu de 5.000 de lei ar putea rămâne aproximativ 2.350 de lei pe lună.

Într-un an, suma ar ajunge la aproximativ 28.200 de lei, cu condiția ca nivelul cheltuielilor să rămână relativ constant.

La un venit de 6.000 de lei, același procent ar însemna economii de aproximativ 2.800 de lei lunar, adică în jur de 33.600 de lei într-un an.

Pentru cine câștigă 7.500 de lei pe lună, apropiat ca valoare de venitul de 1.500 de euro al spaniolului, suma pusă deoparte ar putea ajunge la aproximativ 3.500 de lei lunar, respectiv peste 42.000 de lei pe an.

Aceste valori nu reprezintă însă un buget standard pentru viața la sat în România, ci o simulare pornind de la procentul pe care Fernando spune că reușește să îl economisească.