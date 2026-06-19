Energia solară a depășit cărbunele în SUA pentru prima dată. Momentul care arată cât de repede se schimbă lumea
Energia solară a atins un prag istoric în Statele Unite, după ce a produs mai multă electricitate decât cărbunele într-o lună calendaristică pentru prima dată de când există astfel de date. În mai 2026, panourile solare au furnizat 12,8% din electricitatea produsă în SUA, în timp ce cărbunele a coborât la 12,2%, potrivit analizei Ember, un think tank global specializat în energie.
Pentru o țară care a construit o mare parte din puterea sa industrială pe cărbune, cifra are o încărcătură simbolică uriașă. În urmă cu doar cinci ani, tot într-o lună mai, cărbunele producea 19,7% din electricitatea americană, iar solarul era la numai 5,4%. Cu alte cuvinte, în jumătate de deceniu, energia solară aproape și-a triplat importanța în mixul electric, în timp ce cărbunele a continuat să piardă teren.
Pentru România, unde discuțiile despre prosumatori, facturi, compensare și investiții în panouri fotovoltaice au devenit tot mai frecvente, exemplul american este relevant. Nu pentru că piața din SUA poate fi copiată direct, ci pentru că arată direcția unei industrii globale: când costurile scad și instalările se accelerează, energia solară trece din zona de alternativă în zona de infrastructură critică.
Cât de mare este saltul energiei solare
În mai 2026, producția solară din SUA a ajuns la un record de 45,5 TWh, în creștere cu 17% față de mai 2025. A fost peste recordul anterior stabilit în iulie anul trecut, iar Ember estimează că un nou vârf ar putea fi atins chiar în această vară. De obicei, producția solară brută atinge nivelul maxim în iunie sau iulie, dar ponderea în mixul electric poate fi mai mare primăvara, când soarele este puternic, iar cererea de energie pentru aer condiționat nu a explodat încă.
Mai este important și din alt motiv: a fost prima lună în care energia solară a devenit a treia sursă individuală de electricitate din SUA, după gazul natural și energia nucleară. Dacă solarul este inclus împreună cu restul surselor regenerabile, categoria devine a doua cea mai mare sursă de electricitate, după gaz.
În același timp, cărbunele continuă declinul. În aprilie 2026, producția pe cărbune a atins un minim istoric lunar de 39,3 TWh. În mai a revenit ușor, la 43,4 TWh, dar a rămas cu 11% sub nivelul din mai 2025. Creșterea temporară nu a fost suficientă pentru a ține pasul cu avansul solarului.
Este o schimbare care arată nu doar progres tehnologic, ci și transformare economică. Energia solară a devenit competitivă pentru piețe care au nevoie rapid de capacitate nouă, iar SUA au regiuni imense, precum Texas și California, unde proiectele solare au ajuns la scară industrială. Într-o rețea care consumă tot mai mult curent pentru centre de date, electrificare și climatizare, solarul devine o soluție evidentă.
Ce înseamnă acest moment pentru România
România are o discuție diferită, dar direcția este asemănătoare. În ultimii ani, panourile fotovoltaice au ajuns pe tot mai multe case, hale, ferme și parcări, iar programul Casa Verde Fotovoltaice a creat o cerere uriașă, chiar dacă blocajele administrative au frustrat mulți oameni. Pentru un proprietar român, întrebarea nu mai este dacă panourile funcționează, ci cât de repede se amortizează, cât de stabil este cadrul legislativ și cât de corect se face compensarea energiei livrate în rețea.
Pragul atins în SUA arată că solarul nu mai este doar o soluție pentru entuziaști sau pentru oameni care vor facturi mai mici. Este o sursă care poate concura direct cu producția clasică, inclusiv într-o economie uriașă. Asta pune presiune și pe țările europene, inclusiv România, să investească în rețele, stocare, contoare inteligente și reguli clare pentru prosumatori.
Cărbunele nu dispare peste noapte, iar în situații de vârf sau criză poate rămâne o sursă folosită temporar. Totuși, tendința este evidentă. Pe măsură ce regenerabilele cresc, centralele pe cărbune devin tot mai greu de justificat economic, mai ales când costurile de operare și poluare sunt puse în balanță cu noile capacități solare și eoliene.
Pentru români, vestea americană poate fi citită și practic: viitorul facturilor nu depinde doar de prețul gazului sau de deciziile politice, ci și de cât de repede se dezvoltă producția locală ieftină. O casă cu panouri solare, o baterie bine dimensionată sau o comunitate energetică pot părea încă soluții de nișă, dar același lucru se spunea cândva și despre solarul american. În mai 2026, acesta a depășit cărbunele.