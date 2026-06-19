Energia solară a depășit cărbunele în SUA pentru prima dată. Momentul care arată cât de repede se schimbă lumea

Pentru România, unde discuțiile despre prosumatori, facturi, compensare și investiții în panouri fotovoltaice au devenit tot mai frecvente, exemplul american este relevant. Nu pentru că piața din SUA poate fi copiată direct, ci pentru că arată direcția unei industrii globale: când costurile scad și instalările se accelerează, energia solară trece din zona de alternativă în zona de infrastructură critică.

Cât de mare este saltul energiei solare

În mai 2026, producția solară din SUA a ajuns la un record de 45,5 TWh, în creștere cu 17% față de mai 2025. A fost peste recordul anterior stabilit în iulie anul trecut, iar Ember estimează că un nou vârf ar putea fi atins chiar în această vară. De obicei, producția solară brută atinge nivelul maxim în iunie sau iulie, dar ponderea în mixul electric poate fi mai mare primăvara, când soarele este puternic, iar cererea de energie pentru aer condiționat nu a explodat încă.

Mai este important și din alt motiv: a fost prima lună în care energia solară a devenit a treia sursă individuală de electricitate din SUA, după gazul natural și energia nucleară. Dacă solarul este inclus împreună cu restul surselor regenerabile, categoria devine a doua cea mai mare sursă de electricitate, după gaz.

În același timp, cărbunele continuă declinul. În aprilie 2026, producția pe cărbune a atins un minim istoric lunar de 39,3 TWh. În mai a revenit ușor, la 43,4 TWh, dar a rămas cu 11% sub nivelul din mai 2025. Creșterea temporară nu a fost suficientă pentru a ține pasul cu avansul solarului.

Este o schimbare care arată nu doar progres tehnologic, ci și transformare economică. Energia solară a devenit competitivă pentru piețe care au nevoie rapid de capacitate nouă, iar SUA au regiuni imense, precum Texas și California, unde proiectele solare au ajuns la scară industrială. Într-o rețea care consumă tot mai mult curent pentru centre de date, electrificare și climatizare, solarul devine o soluție evidentă.

Ce înseamnă acest moment pentru România

România are o discuție diferită, dar direcția este asemănătoare. În ultimii ani, panourile fotovoltaice au ajuns pe tot mai multe case, hale, ferme și parcări, iar programul Casa Verde Fotovoltaice a creat o cerere uriașă, chiar dacă blocajele administrative au frustrat mulți oameni. Pentru un proprietar român, întrebarea nu mai este dacă panourile funcționează, ci cât de repede se amortizează, cât de stabil este cadrul legislativ și cât de corect se face compensarea energiei livrate în rețea.

Pragul atins în SUA arată că solarul nu mai este doar o soluție pentru entuziaști sau pentru oameni care vor facturi mai mici. Este o sursă care poate concura direct cu producția clasică, inclusiv într-o economie uriașă. Asta pune presiune și pe țările europene, inclusiv România, să investească în rețele, stocare, contoare inteligente și reguli clare pentru prosumatori.