Strămoșul omului a supraviețuit mult mai mult decât credeam. Descoperirea din China care schimbă istoria evoluției umane
Istoria evoluției umane are încă suficiente pagini lipsă încât câteva fragmente fosilizate să schimbe radical ceea ce credeam că știm despre strămoșii noștri. În sudul Chinei, o echipă internațională de cercetători a descoperit dovezi că Homo erectus, una dintre cele mai importante specii din evoluția umanității, a continuat să trăiască pe continentul asiatic cu peste 200.000 de ani mai târziu decât indicau estimările anterioare. Mai surprinzător este însă mediul în care acești oameni preistorici au reușit să supraviețuiască: păduri tropicale dense, considerate multă vreme prea dificile pentru o asemenea specie.
Descoperirea face obiectul a două studii publicate pe 18 noiembrie 2026 în prestigioasa revistă științifică Nature și prezentate de CNN și Reuters. Analiza unor dinți fosilizați, vechi de până la 324.000 de ani, sugerează că Homo erectus dispunea de o capacitate de adaptare mult mai sofisticată decât se presupunea. Cercetările nu schimbă doar cronologia prezenței sale în China, ci ridică întrebări importante despre motivele dispariției acestei specii și despre abilitățile pe care le aveau rudele îndepărtate ale omului modern.
Nouă dinți descoperiți în China schimbă istoria unei specii umane
Cercetătorii au analizat nouă dinți fosilizați recuperați din peșterile Naxian și Baxian, situate la aproximativ 15 kilometri una de cealaltă, în regiunea Guangxi din sudul Chinei. Opt dintre aceștia au fost identificați ca aparținând speciei Homo erectus, pe baza caracteristicilor anatomice și a analizelor proteinelor antice conservate în smalțul dentar. Al nouălea dinte pare să aparțină unui alt reprezentant al oamenilor arhaici, a cărui identitate nu a fost stabilită definitiv. Cercetătorii nu exclud posibilitatea unei legături cu denisovanii, o populație umană dispărută despre care există încă relativ puține informații.
Pentru a stabili vechimea descoperirilor, echipa a utilizat cinci metode independente de datare, aplicate atât fosilelor, cât și sedimentelor și formațiunilor minerale din peșteri. Rezultatele indică un interval cuprins între aproximativ 324.000 și 184.000 de ani în urmă. Până acum, dovezile acceptate sugerau că Homo erectus dispăruse de pe continentul asiatic în urmă cu aproximativ 400.000 de ani. Noile descoperiri extind astfel considerabil perioada în care specia a fost prezentă în această regiune.
Importanța descoperirii este cu atât mai mare cu cât Homo erectus reprezintă una dintre cele mai longevive specii umane cunoscute. Apărută în Africa în urmă cu aproximativ 1,9 milioane de ani, aceasta s-a răspândit ulterior în Asia, fiind asociată cu dezvoltarea unor unelte mai complexe, deplasarea bipedă eficientă și primele dovezi ale utilizării focului. Spre deosebire de Homo sapiens, a cărui istorie cunoscută începe în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, Homo erectus a supraviețuit aproape două milioane de ani.
Homo erectus putea trăi în păduri tropicale, nu doar în savane
Poate cea mai importantă concluzie a noilor cercetări nu este legată de vechimea fosilelor, ci de mediul în care trăiau acești oameni preistorici. Timp de decenii, Homo erectus a fost asociat în principal cu savanele și regiunile împădurite deschise, unde deplasarea și identificarea resurselor alimentare erau relativ accesibile. Pădurile tropicale dense, cu vegetație complexă, vizibilitate redusă și resurse dificil de identificat, erau considerate un obstacol major pentru supraviețuirea unor asemenea populații.
Analizele chimice ale dinților umani și ale fosilelor animale descoperite în aceleași peșteri au oferit însă o perspectivă diferită. Cercetătorii au identificat semnături izotopice care indică utilizarea resurselor din ecosisteme tropicale dense. Descoperirea sugerează că Homo erectus nu era limitat la peisajele deschise, ci reușea să exploateze și medii naturale considerate anterior prea dificile pentru această specie. Cele două peșteri au oferit și peste 18.000 de fosile de mamifere, inclusiv resturi ale unor elefanți preistorici și primate, contribuind la reconstruirea ecosistemului de atunci.
Un alt element surprinzător este legat de mobilitate. Analiza izotopilor de stronțiu din smalțul dentar a indicat că unii indivizi nu își petrecuseră întreaga copilărie în apropierea peșterilor în care au fost găsite rămășițele lor. Semnăturile chimice sugerează deplasări pe distanțe considerabile, posibil inclusiv prin regiuni care aparțin astăzi nordului Vietnamului. Această capacitate de a traversa și utiliza teritorii vaste, acoperite de păduri tropicale, demonstrează o flexibilitate ecologică pe care oamenii de știință o asociau mai degrabă cu Homo sapiens.
Conform cercetătorilor de la Institutul Max Planck pentru Geoantropologie, rezultatele reprezintă primele dovezi directe clare ale prezenței unui alt reprezentant al genului Homo, în afara omului modern, într-un asemenea ecosistem tropical. Descoperirea pune sub semnul întrebării teoria potrivit căreia extinderea pădurilor tropicale ar fi contribuit decisiv la dispariția anumitor populații de Homo erectus, demonstrând că cel puțin unele grupuri reușiseră să se adapteze acestor condiții.
Ce înseamnă descoperirea pentru evoluția omului modern
Deși concluziile sunt spectaculoase, există o distincție importantă: fosilele din China nu reprezintă cele mai recente dovezi ale existenței speciei Homo erectus la nivel global. În insula Java din Indonezia au fost identificate rămășițe datate la aproximativ 108.000–110.000 de ani, ceea ce sugerează că specia a supraviețuit în anumite regiuni insulare mult după perioada documentată de noile descoperiri chinezești. Noutatea constă în prelungirea semnificativă a prezenței sale pe continentul asiatic.
De asemenea, cercetările nu demonstrează că Homo erectus ar fi coexistat sau interacționat cu oamenii moderni în regiunea analizată. Cronologia fosilelor cunoscute nu oferă dovezi directe ale unei asemenea întâlniri. În schimb, descoperirea ridică posibilitatea ca Homo erectus să fi trăit în aceeași perioadă și în aceeași regiune extinsă cu alte specii de primate preistorice, inclusiv Gigantopithecus, cea mai mare maimuță cunoscută până în prezent. Această eventuală suprapunere geografică și temporală rămâne însă o ipoteză, nu o întâlnire demonstrată arheologic.
Pentru comunitatea științifică, studiile publicate în Nature reprezintă un argument important pentru reevaluarea capacităților cognitive și ecologice ale oamenilor arhaici. Dacă Homo erectus putea utiliza resursele pădurilor tropicale, se putea deplasa pe distanțe mari și putea supraviețui în medii naturale extrem de diferite, atunci dispariția sa nu poate fi explicată simplu prin incapacitatea de adaptare la schimbările climatice și de vegetație.
În definitiv, cei opt dinți atribuiți speciei Homo erectus demonstrează cât de incompletă rămâne imaginea pe care o avem despre evoluția umanității. Istoria strămoșilor noștri nu a urmat neapărat un traseu liniar, în care speciile mai puțin adaptabile au dispărut imediat ce mediul s-a schimbat. Unele populații au supraviețuit mult mai mult decât se credea, iar descoperirile din China arată că adaptabilitatea, mobilitatea și capacitatea de a exploata ecosisteme dificile nu au fost caracteristici exclusive ale omului modern.