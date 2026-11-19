Nouă dinți descoperiți în China schimbă istoria unei specii umane

Cercetătorii au analizat nouă dinți fosilizați recuperați din peșterile Naxian și Baxian, situate la aproximativ 15 kilometri una de cealaltă, în regiunea Guangxi din sudul Chinei. Opt dintre aceștia au fost identificați ca aparținând speciei Homo erectus, pe baza caracteristicilor anatomice și a analizelor proteinelor antice conservate în smalțul dentar. Al nouălea dinte pare să aparțină unui alt reprezentant al oamenilor arhaici, a cărui identitate nu a fost stabilită definitiv. Cercetătorii nu exclud posibilitatea unei legături cu denisovanii, o populație umană dispărută despre care există încă relativ puține informații.

Pentru a stabili vechimea descoperirilor, echipa a utilizat cinci metode independente de datare, aplicate atât fosilelor, cât și sedimentelor și formațiunilor minerale din peșteri. Rezultatele indică un interval cuprins între aproximativ 324.000 și 184.000 de ani în urmă. Până acum, dovezile acceptate sugerau că Homo erectus dispăruse de pe continentul asiatic în urmă cu aproximativ 400.000 de ani. Noile descoperiri extind astfel considerabil perioada în care specia a fost prezentă în această regiune.

Importanța descoperirii este cu atât mai mare cu cât Homo erectus reprezintă una dintre cele mai longevive specii umane cunoscute. Apărută în Africa în urmă cu aproximativ 1,9 milioane de ani, aceasta s-a răspândit ulterior în Asia, fiind asociată cu dezvoltarea unor unelte mai complexe, deplasarea bipedă eficientă și primele dovezi ale utilizării focului. Spre deosebire de Homo sapiens, a cărui istorie cunoscută începe în urmă cu aproximativ 300.000 de ani, Homo erectus a supraviețuit aproape două milioane de ani.

Homo erectus putea trăi în păduri tropicale, nu doar în savane

Poate cea mai importantă concluzie a noilor cercetări nu este legată de vechimea fosilelor, ci de mediul în care trăiau acești oameni preistorici. Timp de decenii, Homo erectus a fost asociat în principal cu savanele și regiunile împădurite deschise, unde deplasarea și identificarea resurselor alimentare erau relativ accesibile. Pădurile tropicale dense, cu vegetație complexă, vizibilitate redusă și resurse dificil de identificat, erau considerate un obstacol major pentru supraviețuirea unor asemenea populații.

Analizele chimice ale dinților umani și ale fosilelor animale descoperite în aceleași peșteri au oferit însă o perspectivă diferită. Cercetătorii au identificat semnături izotopice care indică utilizarea resurselor din ecosisteme tropicale dense. Descoperirea sugerează că Homo erectus nu era limitat la peisajele deschise, ci reușea să exploateze și medii naturale considerate anterior prea dificile pentru această specie. Cele două peșteri au oferit și peste 18.000 de fosile de mamifere, inclusiv resturi ale unor elefanți preistorici și primate, contribuind la reconstruirea ecosistemului de atunci.

Un alt element surprinzător este legat de mobilitate. Analiza izotopilor de stronțiu din smalțul dentar a indicat că unii indivizi nu își petrecuseră întreaga copilărie în apropierea peșterilor în care au fost găsite rămășițele lor. Semnăturile chimice sugerează deplasări pe distanțe considerabile, posibil inclusiv prin regiuni care aparțin astăzi nordului Vietnamului. Această capacitate de a traversa și utiliza teritorii vaste, acoperite de păduri tropicale, demonstrează o flexibilitate ecologică pe care oamenii de știință o asociau mai degrabă cu Homo sapiens.

Conform cercetătorilor de la Institutul Max Planck pentru Geoantropologie, rezultatele reprezintă primele dovezi directe clare ale prezenței unui alt reprezentant al genului Homo, în afara omului modern, într-un asemenea ecosistem tropical. Descoperirea pune sub semnul întrebării teoria potrivit căreia extinderea pădurilor tropicale ar fi contribuit decisiv la dispariția anumitor populații de Homo erectus, demonstrând că cel puțin unele grupuri reușiseră să se adapteze acestor condiții.