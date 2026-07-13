BYD va construi o baterie de 11,3 GWh în deșert. Proiectul care face energia solară disponibilă și noaptea
BYD a obținut unul dintre cele mai mari contracte de stocare a energiei semnate până acum. Compania chineză va furniza un sistem de baterii cu o capacitate de 11,275 GWh pentru proiectul Round the Clock dezvoltat de Masdar și Emirates Water and Electricity Company în Abu Dhabi.
Centrala va combina un parc fotovoltaic de 5,2 GW cu o capacitate totală de stocare de 19 GWh. Obiectivul este livrarea continuă a unei puteri de 1 GW, inclusiv noaptea sau în momentele în care norii reduc producția panourilor.
Bateria BYD va acoperi cea mai mare parte a proiectului
Sistemul furnizat de BYD va avea o putere de 1.644 MW și o capacitate de 11.275 MWh. Restul proiectului, aproximativ 7,5 GWh, este acoperit printr-un contract acordat companiei chineze Sungrow.
Împreună, cele două companii controlează întreaga componentă de stocare de 19 GWh. Proiectul fusese asociat inițial cu CATL, dar contractele finale arată că alți doi producători chinezi au obținut furnizarea echipamentelor.
Rolul bateriilor este să stocheze energia produsă în exces în timpul zilei și să o livreze controlat după apus. Fără stocare, un parc solar foarte mare poate produce mai mult decât poate prelua rețeaua la prânz și aproape nimic în timpul nopții.
Instalația nu va transforma energia solară într-o sursă complet independentă de condițiile meteo, dar poate livra o putere mai stabilă și mai predictibilă. Operatorul va putea planifica energia disponibilă într-un mod apropiat de funcționarea unei centrale convenționale.
BYD va folosi sistemul Haohan, bazat pe celule Blade LFP de 2.710 Ah. Compania susține că noile celule au o capacitate de peste patru ori mai mare decât soluțiile tradiționale folosite în instalațiile de stocare.
China domină și bateriile pentru rețele, nu doar piața auto
Celulele mai mari reduc numărul conexiunilor și al componentelor electronice necesare. BYD afirmă că poate diminua complexitatea sistemului de management cu 70-80% și poate instala până la 10 MWh într-un container standard de aproximativ 6,1 metri.
Echipamentele au protecție IP66 împotriva prafului și apei și sunt proiectate să funcționeze între -30 și 55 de grade Celsius. Rezistența la căldură și nisip este esențială pentru o instalație amplasată în deșertul din Abu Dhabi.
Sistemul de management GC Master poate controla până la 15 GWh într-o singură stație. Software-ul trebuie să decidă permanent când se încarcă bateriile, câtă energie este păstrată ca rezervă și cât poate fi livrat fără accelerarea inutilă a degradării.
Contractul arată că avantajul producătorilor chinezi depășește industria auto. BYD, CATL și Sungrow folosesc capacitatea uriașă de producție a celulelor LFP pentru a câștiga proiecte energetice de dimensiuni fără precedent.
BYD a semnat recent și un contract de 12,5 GWh în Arabia Saudită. Creșterea comenzilor din Golf este explicată de cantitatea mare de energie solară disponibilă și de dorința statelor petroliere de a-și diversifica sistemele energetice.
Pentru România, proiectul este relevant deoarece integrarea noilor capacități eoliene și fotovoltaice depinde tot mai mult de stocare. În zilele cu producție ridicată pot apărea perioade în care energia este abundentă, urmate de ore de seară în care consumul crește și producția solară dispare.
România nu are nevoie de o singură instalație de dimensiunea celei din Abu Dhabi, dar are nevoie de baterii distribuite în puncte strategice, de centrale cu acumulare prin pompaj și de consum flexibil. Fără aceste soluții, extinderea regenerabilelor poate produce dezechilibre și limitarea unor capacități exact când soarele sau vântul oferă energie din abundență.
Proiectul Masdar demonstrează că bateria nu mai este doar un accesoriu al centralei solare. Devine componenta care transformă o sursă variabilă într-un furnizor de electricitate disponibil permanent.