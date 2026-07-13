BYD va construi o baterie de 11,3 GWh în deșert. Proiectul care face energia solară disponibilă și noaptea

Bateria BYD va acoperi cea mai mare parte a proiectului

Sistemul furnizat de BYD va avea o putere de 1.644 MW și o capacitate de 11.275 MWh. Restul proiectului, aproximativ 7,5 GWh, este acoperit printr-un contract acordat companiei chineze Sungrow.

Împreună, cele două companii controlează întreaga componentă de stocare de 19 GWh. Proiectul fusese asociat inițial cu CATL, dar contractele finale arată că alți doi producători chinezi au obținut furnizarea echipamentelor.

Rolul bateriilor este să stocheze energia produsă în exces în timpul zilei și să o livreze controlat după apus. Fără stocare, un parc solar foarte mare poate produce mai mult decât poate prelua rețeaua la prânz și aproape nimic în timpul nopții.

Instalația nu va transforma energia solară într-o sursă complet independentă de condițiile meteo, dar poate livra o putere mai stabilă și mai predictibilă. Operatorul va putea planifica energia disponibilă într-un mod apropiat de funcționarea unei centrale convenționale.

BYD va folosi sistemul Haohan, bazat pe celule Blade LFP de 2.710 Ah. Compania susține că noile celule au o capacitate de peste patru ori mai mare decât soluțiile tradiționale folosite în instalațiile de stocare.

China domină și bateriile pentru rețele, nu doar piața auto

Celulele mai mari reduc numărul conexiunilor și al componentelor electronice necesare. BYD afirmă că poate diminua complexitatea sistemului de management cu 70-80% și poate instala până la 10 MWh într-un container standard de aproximativ 6,1 metri.

Echipamentele au protecție IP66 împotriva prafului și apei și sunt proiectate să funcționeze între -30 și 55 de grade Celsius. Rezistența la căldură și nisip este esențială pentru o instalație amplasată în deșertul din Abu Dhabi.