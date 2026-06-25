Elon Musk a pierdut statutul de trilionar la doar două săptămâni după ce l-a obținut. Prăbușirea SpaceX i-a șters sute de miliarde de dolari

Potrivit estimărilor Bloomberg Billionaires Index, averea antreprenorului a coborât la aproximativ 957 de miliarde de dolari. Cifra rămâne greu de imaginat, dar este totuși cu peste 350 de miliarde de dolari mai mică decât vârful atins la mijlocul lunii iunie.

SpaceX a urcat exploziv, apoi a tras averea lui Musk în jos

SpaceX a intrat pe bursă pe 12 iunie, într-un moment urmărit cu atenție de investitori, de industria spațială și de întreaga piață tech. Acțiunile au fost evaluate inițial la 135 de dolari, au debutat la 150 de dolari și au urcat rapid, pe fondul entuziasmului uriaș pentru Starlink, Starship, lansările comerciale și ambițiile companiei de a transforma infrastructura din spațiu într-un business de dimensiuni fără precedent.

Listarea a împins compania la o valoare de peste 1,7 trilioane de dolari încă de la început. Pentru Musk, care deține o participație importantă în SpaceX, saltul a fost suficient pentru a-i duce averea totală peste pragul istoric de un trilion de dolari. La câteva zile după debut, acțiunile SpaceX au atins un maxim de peste 225 de dolari, iar averea lui Musk a ajuns la circa 1,32 trilioane de dolari.

Entuziasmul nu a rezistat însă prea mult. Acțiunile SpaceX au pierdut mai mult de 30% față de vârful atins după listare și au ajuns în zona de 156 de dolari. Într-o singură zi extrem de volatilă, scăderea de 16% a companiei a șters aproximativ 240 de miliarde de dolari din averea personală a lui Musk.

Dimensiunea pierderii arată cât de fragilă poate fi o avere construită aproape exclusiv din acțiuni. Musk nu are un portofoliu diversificat comparabil cu al altor miliardari, iar valoarea sa financiară depinde în mod covârșitor de evoluția SpaceX și Tesla.

Tesla și frica de bula AI au amplificat corecția

Scăderea SpaceX nu a venit într-un vid. Sectorul tehnologic a fost lovit de un val mai larg de vânzări, după ce investitorii au început să se întrebe cât de sustenabile sunt cheltuielile uriașe pentru infrastructura de inteligență artificială. Companii precum Nvidia, Intel și AMD au fost afectate de retragerea generală din acțiunile tech considerate supraevaluate.

În cazul SpaceX, problema este și mai sensibilă, pentru că investitorii nu cumpără doar rezultatele actuale ale companiei, ci și promisiunea unui viitor uriaș: internet global prin satelit, colonizarea planetei Marte, servicii comerciale orbitale și centre de date în spațiu. Toate sunt proiecte fascinante, dar extrem de costisitoare și greu de transformat rapid în profituri care să justifice evaluări de ordinul trilioanelor de dolari.