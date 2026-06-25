Elon Musk a pierdut statutul de trilionar la doar două săptămâni după ce l-a obținut. Prăbușirea SpaceX i-a șters sute de miliarde de dolari
Elon Musk a reușit o performanță istorică în urmă cu mai puțin de două săptămâni, devenind primul om din lume a cărui avere a depășit pragul simbolic de un trilion de dolari. Momentul a fost legat direct de una dintre cele mai spectaculoase listări bursiere din istorie: debutul SpaceX pe Nasdaq.
Acum, însă, titlul de primul trilionar al planetei a dispărut aproape la fel de rapid cum a apărut, potrivit BBC. O corecție dură a acțiunilor SpaceX, completată de problemele Tesla și de o perioadă complicată pentru sectorul tehnologic, a redus averea lui Musk sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari.
Potrivit estimărilor Bloomberg Billionaires Index, averea antreprenorului a coborât la aproximativ 957 de miliarde de dolari. Cifra rămâne greu de imaginat, dar este totuși cu peste 350 de miliarde de dolari mai mică decât vârful atins la mijlocul lunii iunie.
SpaceX a urcat exploziv, apoi a tras averea lui Musk în jos
SpaceX a intrat pe bursă pe 12 iunie, într-un moment urmărit cu atenție de investitori, de industria spațială și de întreaga piață tech. Acțiunile au fost evaluate inițial la 135 de dolari, au debutat la 150 de dolari și au urcat rapid, pe fondul entuziasmului uriaș pentru Starlink, Starship, lansările comerciale și ambițiile companiei de a transforma infrastructura din spațiu într-un business de dimensiuni fără precedent.
Listarea a împins compania la o valoare de peste 1,7 trilioane de dolari încă de la început. Pentru Musk, care deține o participație importantă în SpaceX, saltul a fost suficient pentru a-i duce averea totală peste pragul istoric de un trilion de dolari. La câteva zile după debut, acțiunile SpaceX au atins un maxim de peste 225 de dolari, iar averea lui Musk a ajuns la circa 1,32 trilioane de dolari.
Entuziasmul nu a rezistat însă prea mult. Acțiunile SpaceX au pierdut mai mult de 30% față de vârful atins după listare și au ajuns în zona de 156 de dolari. Într-o singură zi extrem de volatilă, scăderea de 16% a companiei a șters aproximativ 240 de miliarde de dolari din averea personală a lui Musk.
Dimensiunea pierderii arată cât de fragilă poate fi o avere construită aproape exclusiv din acțiuni. Musk nu are un portofoliu diversificat comparabil cu al altor miliardari, iar valoarea sa financiară depinde în mod covârșitor de evoluția SpaceX și Tesla.
Tesla și frica de bula AI au amplificat corecția
Scăderea SpaceX nu a venit într-un vid. Sectorul tehnologic a fost lovit de un val mai larg de vânzări, după ce investitorii au început să se întrebe cât de sustenabile sunt cheltuielile uriașe pentru infrastructura de inteligență artificială. Companii precum Nvidia, Intel și AMD au fost afectate de retragerea generală din acțiunile tech considerate supraevaluate.
În cazul SpaceX, problema este și mai sensibilă, pentru că investitorii nu cumpără doar rezultatele actuale ale companiei, ci și promisiunea unui viitor uriaș: internet global prin satelit, colonizarea planetei Marte, servicii comerciale orbitale și centre de date în spațiu. Toate sunt proiecte fascinante, dar extrem de costisitoare și greu de transformat rapid în profituri care să justifice evaluări de ordinul trilioanelor de dolari.
Tesla a contribuit și ea la reculul lui Musk. Acțiunile producătorului de mașini electrice au scăzut cu aproape 6%, adăugând presiune asupra averii antreprenorului, care deține aproximativ 12% din companie. Chiar dacă Tesla nu mai reprezintă cea mai mare parte a bogăției sale, fiecare variație importantă de pe bursă se transformă într-o diferență de zeci de miliarde de dolari.
Paradoxul este că Musk rămâne în continuare de departe cel mai bogat om din lume. Chiar și după pierderea statutului de trilionar, averea lui este net superioară celei a rivalilor săi din clasamentele financiare. Mai mult, ar fi nevoie de o revenire relativ modestă a acțiunilor SpaceX pentru ca el să treacă din nou pragul de 1.000 de miliarde de dolari.
Povestea ultimelor două săptămâni demonstrează însă cât de puțin stabil este un record financiar construit pe euforia bursei. Elon Musk poate redeveni rapid trilionar, dar la fel de rapid poate pierde din nou acest statut, într-o piață în care o singură zi proastă poate valora sute de miliarde de dolari.