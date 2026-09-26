Americanii pun presiune pe UE ca să scape platforma lui Musk, X, de amenda de 120 de milioane de euro

Washingtonul acuză Bruxellesul că își depășește atribuțiile

Potrivit comunicatului Departamentului de Justiție, autoritățile americane consideră că decizia europeană extinde nejustificat răspunderea asupra lui Musk și asupra unor companii americane distincte, fără legătură cu serviciile digitale vizate.

Brett Shumate, oficialul care conduce divizia civilă a instituției, acuză Comisia că încearcă să controleze companii americane dincolo de limitele jurisdicției sale. Washingtonul susține că rezultatul procesului ar putea avea consecințe și pentru alte servicii digitale americane.

Cererea de intervenție nu înseamnă că amenda a fost anulată sau că argumentele SUA au fost acceptate. Instanța europeană este cea care va decide asupra demersurilor juridice.

Reacția Bruxellesului a venit pe 25 septembrie. Purtătorul de cuvânt Thomas Regnier a spus că UE are dreptul să adopte reguli pentru protejarea cetățenilor și că instituția dispune de dovezi pentru a-și apăra poziția, relatează Associated Press.

Ce reproșează europenii platformei X

Amenda anunțată pe 5 decembrie 2025 privește trei încălcări ale obligațiilor de transparență din Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept DSA.

Prima ține de bifa albastră. Comisia consideră că aceasta poate induce utilizatorii în eroare: statutul de cont „verificat” poate fi cumpărat fără o verificare semnificativă a identității. Problema este impresia de autenticitate pe care marcajul o creează și riscul de a facilita fraudele.

Celelalte două motive sunt lipsa transparenței în evidența reclamelor și obstacolele întâmpinate de cercetătorii care vor să consulte datele publice ale platformei.