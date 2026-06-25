Elon Musk a pierdut peste 100 de miliarde în câteva zile: de ce „trilionul” lui nu înseamnă bani pe care îi poate cheltui

Mai mult, averea de peste un trilion de dolari nu a rezistat prea mult. În doar câteva zile, fluctuațiile acțiunilor SpaceX și Tesla au șters din calcul peste 100 de miliarde de dolari. Acesta este și motivul pentru care cifra trebuie privită ca un pariu uriaș al pieței pe viitor, nu ca o comoară pe care Musk o ține undeva într-un seif, scrie Fortune.

Averea lui Elon Musk nu este cash

Când se spune că Elon Musk are o avere de 1.000 de miliarde de dolari, nu înseamnă că poate retrage acei bani din bancă. Cea mai mare parte a averii sale vine din participațiile la SpaceX și Tesla, adică din acțiuni a căror valoare crește sau scade în fiecare zi de tranzacționare.

Dacă o companie valorează mai mult pe bursă, acțiunile fondatorului devin automat mai valoroase. Dacă investitorii devin sceptici, prețul poate cădea rapid, iar averea estimată scade cu zeci sau chiar sute de miliarde de dolari. Exact asta s-a întâmplat după debutul spectaculos al SpaceX pe bursă.

Problema este că Musk nu poate vinde brusc pachete enorme de acțiuni fără să provoace panică în piață. Dacă ar încerca să transforme o parte uriașă din participațiile sale în bani lichizi, investitorii ar putea interpreta mișcarea drept lipsă de încredere în propriile companii. Prețul acțiunilor ar putea scădea, iar valoarea rămasă a averii sale ar fi lovită chiar de propriile vânzări.

De aceea, „trilionul” este mai degrabă o fotografie de moment. Este suma la care piața evaluează participațiile lui Musk într-o zi bună, nu suma pe care o poate cheltui fără consecințe.

SpaceX și Tesla sunt pariuri pe viitor

Valoarea spectaculoasă a SpaceX nu vine doar din lansările de rachete deja realizate sau din rețeaua Starlink, care oferă internet prin satelit. Investitorii plătesc pentru promisiunea că firma va face mult mai mult: lansări mai ieftine, sateliți pe scară uriașă, infrastructură pentru inteligență artificială și, într-un scenariu extrem de ambițios, colonizarea planetei Marte.

La fel stau lucrurile și în cazul Tesla. Compania nu este evaluată doar ca un producător de mașini electrice. O parte importantă din valoarea ei depinde de speranțele legate de autonomie completă, robotaxiuri și roboți umanoizi. Aceste produse pot schimba radical compania, dar ele nu sunt încă o sursă de profit matură, verificată în lumea reală.