SpaceX a urcat spectaculos la bursă, apoi a început să cadă: entuziasmul pentru compania lui Elon Musk se lovește de realitate

Euforia inițială începe să se stingă

SpaceX a beneficiat de un val uriaș de interes după listare. Numele companiei, reputația lui Elon Musk, succesul Starlink, dominația în lansările spațiale și promisiunea unei noi ere a infrastructurii orbitale au creat combinația perfectă pentru o creștere rapidă. Pentru mulți investitori de retail, SpaceX nu este doar o companie aerospațială, ci o miză pe viitorul internetului, al inteligenței artificiale și al economiei spațiale.

După primele zile de entuziasm, însă, piața a început să se uite mai atent la cifre. Acțiunile au atins un vârf de peste 220 de dolari, apoi au început să coboare. Scăderea nu înseamnă neapărat că investitorii abandonează compania, dar arată că noutatea listării nu poate susține singură o evaluare uriașă.

Această dinamică este familiară pentru companiile asociate cu Elon Musk. Tesla a trecut ani la rând prin episoade de creșteri spectaculoase și corecții brutale, alimentate de promisiuni tehnologice, rezultate financiare fluctuante și reacții puternice ale pieței la fiecare declarație a fondatorului. SpaceX pare să intre într-un teritoriu similar, unde fiecare știre poate mișca rapid prețul.

Pentru investitori, întrebarea nu este doar cât de inovatoare este compania, ci cât de repede poate transforma ambițiile în profit stabil. Iar aici apar primele semne de prudență.

De ce investitorii devin mai atenți

Una dintre marile îngrijorări ține de profitabilitate. SpaceX are afaceri reale și impresionante, de la lansări orbitale până la Starlink, dar compania arde în continuare sume uriașe. Costurile legate de dezvoltarea Starship, extinderea rețelei Starlink și noile planuri de infrastructură orbitală pun presiune pe bilanț.

În plus, integrarea cu xAI a ridicat multe semne de întrebare. Divizia de inteligență artificială a înregistrat pierderi mari, iar investitorii încearcă să înțeleagă dacă această combinație între rachete, sateliți, AI și centre de date orbitale este o viziune genială sau o poveste prea scumpă pentru a fi justificată financiar.

Elon Musk promovează ideea unei megaconstelații uriașe de sateliți care ar putea funcționa ca infrastructură pentru AI și centre de date în orbită. Conceptul este spectaculos, dar și extrem de dificil. Nu este clar cât de fezabil este să operezi centre de date alimentate solar în spațiu, la scară mare, cu costuri care să aibă sens economic.