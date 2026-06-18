SpaceX a urcat spectaculos la bursă, apoi a început să cadă: entuziasmul pentru compania lui Elon Musk se lovește de realitate
Listarea SpaceX a fost unul dintre cele mai mari evenimente bursiere ale anului, dar primele zile de tranzacționare arată deja cât de complicată poate fi povestea unei companii conduse de Elon Musk. După un debut spectaculos și o creștere rapidă care a dus acțiunile peste 220 de dolari, titlurile SpaceX au început să piardă teren, coborând spre zona de 190–200 de dolari, conform Reuters.
Pe hârtie, investitorii care au cumpărat la listare sunt încă pe plus. SpaceX a intrat la bursă la 150 de dolari pe acțiune, iar prețul rămâne mult peste nivelul inițial. Problema este alta: cei care au cumpărat aproape de vârful de marți au simțit imediat cât de dură poate fi volatilitatea unei companii evaluate la trilioane de dolari, dar aflată încă sub presiunea unor pierderi masive și a unor planuri extrem de ambițioase.
Euforia inițială începe să se stingă
SpaceX a beneficiat de un val uriaș de interes după listare. Numele companiei, reputația lui Elon Musk, succesul Starlink, dominația în lansările spațiale și promisiunea unei noi ere a infrastructurii orbitale au creat combinația perfectă pentru o creștere rapidă. Pentru mulți investitori de retail, SpaceX nu este doar o companie aerospațială, ci o miză pe viitorul internetului, al inteligenței artificiale și al economiei spațiale.
După primele zile de entuziasm, însă, piața a început să se uite mai atent la cifre. Acțiunile au atins un vârf de peste 220 de dolari, apoi au început să coboare. Scăderea nu înseamnă neapărat că investitorii abandonează compania, dar arată că noutatea listării nu poate susține singură o evaluare uriașă.
Această dinamică este familiară pentru companiile asociate cu Elon Musk. Tesla a trecut ani la rând prin episoade de creșteri spectaculoase și corecții brutale, alimentate de promisiuni tehnologice, rezultate financiare fluctuante și reacții puternice ale pieței la fiecare declarație a fondatorului. SpaceX pare să intre într-un teritoriu similar, unde fiecare știre poate mișca rapid prețul.
Pentru investitori, întrebarea nu este doar cât de inovatoare este compania, ci cât de repede poate transforma ambițiile în profit stabil. Iar aici apar primele semne de prudență.
De ce investitorii devin mai atenți
Una dintre marile îngrijorări ține de profitabilitate. SpaceX are afaceri reale și impresionante, de la lansări orbitale până la Starlink, dar compania arde în continuare sume uriașe. Costurile legate de dezvoltarea Starship, extinderea rețelei Starlink și noile planuri de infrastructură orbitală pun presiune pe bilanț.
În plus, integrarea cu xAI a ridicat multe semne de întrebare. Divizia de inteligență artificială a înregistrat pierderi mari, iar investitorii încearcă să înțeleagă dacă această combinație între rachete, sateliți, AI și centre de date orbitale este o viziune genială sau o poveste prea scumpă pentru a fi justificată financiar.
Elon Musk promovează ideea unei megaconstelații uriașe de sateliți care ar putea funcționa ca infrastructură pentru AI și centre de date în orbită. Conceptul este spectaculos, dar și extrem de dificil. Nu este clar cât de fezabil este să operezi centre de date alimentate solar în spațiu, la scară mare, cu costuri care să aibă sens economic.
Aceasta este diferența dintre entuziasm și evaluare. O companie poate avea o poveste extraordinară, dar piața cere, mai devreme sau mai târziu, dovezi. Venituri, marje, profit, costuri controlate și un plan credibil. Dacă aceste lucruri întârzie, acțiunile pot deveni vulnerabile, mai ales după o creștere atât de rapidă.
SpaceX rămâne o miză uriașă, dar și un risc pe măsură
Scăderea recentă nu transformă SpaceX într-un eșec bursier. Dimpotrivă, compania rămâne una dintre cele mai importante listări din istorie și una dintre cele mai urmărite acțiuni de pe piață. Faptul că titlul este încă mult peste prețul de listare arată că investitorii continuă să creadă în potențialul său.
Totuși, coborârea de după vârf este un avertisment. SpaceX nu mai este doar compania privată admirată de fani, urmărită la fiecare lansare de rachetă și evaluată în runde private. Este acum o companie publică, judecată în fiecare zi de piață. Asta înseamnă presiune constantă, rezultate trimestriale, comparații cu alți giganți tech și reacții imediate la orice semn de slăbiciune.
Pentru cei care au cumpărat la prețuri mari, primele zile sunt deja o lecție despre volatilitate. Pentru cei care au intrat la listare, câștigul rămâne semnificativ. Pentru cei care privesc de pe margine, SpaceX devine un caz fascinant: o companie cu active tehnologice extraordinare, dar și cu o evaluare care presupune că aproape totul va merge perfect.
Entuziasmul pentru SpaceX nu a dispărut, dar perioada în care simpla noutate putea împinge acțiunea în sus pare să se apropie de final. De acum înainte, piața va cere mai mult decât spectacol, rachete și promisiuni. Va cere dovada că imperiul spațial și AI construit de Elon Musk poate deveni, într-adevăr, o afacere profitabilă la scară planetară.