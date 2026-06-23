SpaceX s-a prăbușit la bursă după IPO: euforia din jurul companiei lui Elon Musk s-a evaporat într-o singură zi

De la cel mai mare IPO din istorie la cea mai dură corecție

SpaceX a intrat pe Nasdaq pe 12 iunie, după ce a atras peste 75 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială fără precedent. Prețul IPO a fost stabilit la 135 de dolari pe acțiune, însă interesul uriaș a împins rapid titlul spre valori mult mai mari. În primele zile, SpaceX a urcat cu aproape 40% peste prețul de listare și a depășit temporar o evaluare de două trilioane de dolari.

Pentru o companie care combină rachetele, Starlink, infrastructura de inteligență artificială și ambițiile de colonizare a planetei Marte, entuziasmul nu era greu de explicat. SpaceX nu mai era privită doar ca o firmă de explorare spațială, ci ca un pariu pe toate marile obsesii tehnologice ale lui Elon Musk: sateliți, internet global, AI, centre de date și proiecte care par scoase din science-fiction.

Problema este că piața financiară nu rămâne mult timp captivă doar de promisiuni. După explozia de la debut, investitorii au început să se uite mai atent la costuri, la nevoia continuă de capital și la cât de repede poate compania transforma proiectele uriașe în profit stabil. Iar răspunsurile nu sunt încă suficient de clare pentru o companie evaluată la nivelul marilor giganți tehnologici ai lumii.

Scăderea de luni a fost cu atât mai vizibilă pentru că SpaceX nu a fost singura companie mare afectată. Îngrijorările legate de cheltuielile uriașe pentru infrastructura AI au lovit și alte nume importante din tehnologie, însă pentru SpaceX efectul a fost mai violent. Compania era deja vulnerabilă după o perioadă de creștere aproape absurd de rapidă.

Oferta de datorie a speriat investitorii, deși compania are peste 100 de miliarde de dolari cash

Unul dintre motivele care au accentuat presiunea asupra acțiunilor a fost anunțul primei oferte de datorie din istoria SpaceX. Compania a transmis că are aproximativ 100,8 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar, dar, în același timp, a decis să exploreze și finanțarea prin obligațiuni.

Pentru investitori, mesajul a fost contradictoriu. Dacă SpaceX are atât de mulți bani disponibili, de ce are nevoie și de finanțare suplimentară? Răspunsul probabil ține de amploarea proiectelor pe care compania vrea să le susțină. Rachetele Starship, extinderea rețelei Starlink, dezvoltarea infrastructurii de calcul și planurile legate de centre de date în spațiu sunt proiecte care pot consuma sume uriașe ani la rând.

În același timp, piața începe să devină mai precaută în privința firmelor care promit că investițiile gigantice în AI vor produce rezultate revoluționare. SpaceX încearcă să se poziționeze ca un jucător important în această zonă, nu doar prin sateliți și lansări spațiale, ci și prin capacitate de procesare pentru companii de inteligență artificială.