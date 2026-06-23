SpaceX s-a prăbușit la bursă după IPO: euforia din jurul companiei lui Elon Musk s-a evaporat într-o singură zi
SpaceX a avut cea mai proastă zi de tranzacționare de la listarea sa pe bursă, iar scăderea abruptă arată cât de repede se poate transforma entuziasmul în panică atunci când o companie ajunge la o evaluare uriașă înainte să demonstreze că poate susține financiar toate promisiunile făcute investitorilor.
Acțiunile SpaceX au închis sesiunea de luni, 22 iunie, la 154,60 de dolari, după o scădere de 16,4%. Cu doar câteva zile înainte, compania condusă de Elon Musk era privită ca noua vedetă absolută de pe Wall Street, după un IPO record care a atras atenția investitorilor de retail, a fondurilor și a pieței de opțiuni. Acum, compania a ajuns din nou periculos de aproape de pragul de la care a pornit nebunia bursieră, conform Reuters.
De la cel mai mare IPO din istorie la cea mai dură corecție
SpaceX a intrat pe Nasdaq pe 12 iunie, după ce a atras peste 75 de miliarde de dolari printr-o ofertă publică inițială fără precedent. Prețul IPO a fost stabilit la 135 de dolari pe acțiune, însă interesul uriaș a împins rapid titlul spre valori mult mai mari. În primele zile, SpaceX a urcat cu aproape 40% peste prețul de listare și a depășit temporar o evaluare de două trilioane de dolari.
Pentru o companie care combină rachetele, Starlink, infrastructura de inteligență artificială și ambițiile de colonizare a planetei Marte, entuziasmul nu era greu de explicat. SpaceX nu mai era privită doar ca o firmă de explorare spațială, ci ca un pariu pe toate marile obsesii tehnologice ale lui Elon Musk: sateliți, internet global, AI, centre de date și proiecte care par scoase din science-fiction.
Problema este că piața financiară nu rămâne mult timp captivă doar de promisiuni. După explozia de la debut, investitorii au început să se uite mai atent la costuri, la nevoia continuă de capital și la cât de repede poate compania transforma proiectele uriașe în profit stabil. Iar răspunsurile nu sunt încă suficient de clare pentru o companie evaluată la nivelul marilor giganți tehnologici ai lumii.
Scăderea de luni a fost cu atât mai vizibilă pentru că SpaceX nu a fost singura companie mare afectată. Îngrijorările legate de cheltuielile uriașe pentru infrastructura AI au lovit și alte nume importante din tehnologie, însă pentru SpaceX efectul a fost mai violent. Compania era deja vulnerabilă după o perioadă de creștere aproape absurd de rapidă.
Oferta de datorie a speriat investitorii, deși compania are peste 100 de miliarde de dolari cash
Unul dintre motivele care au accentuat presiunea asupra acțiunilor a fost anunțul primei oferte de datorie din istoria SpaceX. Compania a transmis că are aproximativ 100,8 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar, dar, în același timp, a decis să exploreze și finanțarea prin obligațiuni.
Pentru investitori, mesajul a fost contradictoriu. Dacă SpaceX are atât de mulți bani disponibili, de ce are nevoie și de finanțare suplimentară? Răspunsul probabil ține de amploarea proiectelor pe care compania vrea să le susțină. Rachetele Starship, extinderea rețelei Starlink, dezvoltarea infrastructurii de calcul și planurile legate de centre de date în spațiu sunt proiecte care pot consuma sume uriașe ani la rând.
În același timp, piața începe să devină mai precaută în privința firmelor care promit că investițiile gigantice în AI vor produce rezultate revoluționare. SpaceX încearcă să se poziționeze ca un jucător important în această zonă, nu doar prin sateliți și lansări spațiale, ci și prin capacitate de procesare pentru companii de inteligență artificială.
Acordul recent cu Reflection AI arată direcția în care merge compania. Startup-ul de AI ar urma să plătească 150 de milioane de dolari pe lună pentru acces la capacitate de calcul furnizată de SpaceX, într-un contract estimat la aproximativ 6,3 miliarde de dolari dacă se derulează până la final. Este o veste bună pe hârtie, dar nu a fost suficientă pentru a opri vânzările de acțiuni.
SpaceX rămâne un pariu uriaș pe Elon Musk și pe promisiunile lui
Cea mai mare problemă pentru SpaceX este că investitorii nu cumpără doar o companie cu rachete reutilizabile sau un furnizor global de internet prin satelit. Cumpără o viziune foarte amplă, construită în jurul ideii că Elon Musk va reuși să transforme simultan industria spațială, infrastructura AI și economia orbitală.
Asta poate fi extrem de atractiv atunci când acțiunea urcă, dar devine riscant când piața începe să ceară detalii concrete despre profitabilitate, cheltuieli și termene realiste. SpaceX are proiecte impresionante și venituri importante, însă rămâne o companie care consumă enorm pentru a susține planuri fără precedent.
Scăderea de luni nu înseamnă că SpaceX intră automat într-o criză. Compania are resurse financiare uriașe, contracte importante și un brand care încă atrage interes masiv. Dar este un avertisment serios că piața nu va acorda la nesfârșit o primă uriașă doar pentru promisiunea unor rachete mai mari, a sateliților mai numeroși și a unor centre de date plasate, într-o zi, în sațiu.
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