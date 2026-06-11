Musk pregătește SpaceX pentru cea mai mare listare la bursă din istorie. Peste 4.000 de angajați ar deveni milionari peste noapte

Listarea care poate doborî toate recordurile

Potrivit Reuters, SpaceX ar urma să stabilească un preț de 135 de dolari pe acțiune, iar oferta ar putea strânge aproximativ 75 de miliarde de dolari. La o evaluare de 1,75 trilioane de dolari, compania lui Elon Musk ar intra direct în clubul celor mai valoroase companii din lume, deși rămâne un pariu diferit de marile companii tech deja listate.

Interesul investitorilor este pe măsură. O altă analiză Reuters arată că cererea pentru acțiunile SpaceX s-ar apropia de aproape patru ori numărul de acțiuni disponibile în ofertă. Cu alte cuvinte, sunt mult mai mulți investitori care vor o bucată din companie decât acțiuni puse pe masă.

Nu este greu de înțeles fascinația. SpaceX domină piața lansărilor orbitale, are Starlink, una dintre cele mai ambițioase rețele de internet prin satelit, și promite proiecte care sună încă a science-fiction, de la rachete uriașe pentru Lună și Marte până la infrastructură spațială pentru inteligență artificială. Playtech.ro a mai scris despre planurile SpaceX pentru „servere în orbită”, una dintre ideile care ar putea justifica nevoia uriașă de capital.

Mii de angajați ar putea deveni milionari

Partea mai puțin obișnuită a poveștii este efectul pe care listarea l-ar putea avea asupra angajaților companiei. Potrivit Economic Times, aproximativ 4.400 de angajați SpaceX ar putea deveni milionari datorită pachetelor de acțiuni primite prin programul intern al companiei. În plus, circa 400 de angajați ar putea ajunge să dețină acțiuni evaluate la peste 100 de milioane de dolari.

Este important de spus că vorbim despre estimări, nu despre bani intrați automat în conturi. Valoarea acestor pachete depinde de prețul final al acțiunilor, de regulile de vânzare și de evoluția bursieră după listare. Totuși, cazul SpaceX arată cât de puternic poate fi modelul prin care o companie privată își plătește angajații și prin acțiuni, nu doar prin salarii.

Pentru mulți oameni care au intrat în companie cu ani în urmă, când SpaceX era mult mai riscantă și mai departe de statutul actual, IPO-ul poate deveni recompensa unui pariu făcut devreme. Nu doar inginerii de top sau directorii ar putea câștiga, ci și angajați din zone mai puțin vizibile, acolo unde pachetele de acțiuni au fost distribuite în timp ca parte a culturii companiei.

De ce entuziasmul vine și cu riscuri

Listarea SpaceX nu este însă lipsită de întrebări. Reuters notează că, la evaluarea vizată, compania ar fi tranzacționată la un multiplu foarte ridicat față de veniturile sale. SpaceX a avut venituri de 18,67 miliarde de dolari în 2025, dar a raportat și o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că investitorii cumpără în primul rând promisiunea viitorului, nu doar rezultatele prezente.