Musk pregătește SpaceX pentru cea mai mare listare la bursă din istorie. Peste 4.000 de angajați ar deveni milionari peste noapte
SpaceX se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare la bursă din istorie, iar entuziasmul investitorilor este deja uriaș. Compania spațială a lui Elon Musk vizează o ofertă publică inițială de aproximativ 75 de miliarde de dolari, la o evaluare de aproape 1,75 trilioane de dolari, potrivit Reuters.
Dacă planul se confirmă, SpaceX ar depăși recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019 și ar transforma listarea într-un eveniment major pentru Wall Street. Dar povestea nu este doar despre Musk, rachete și investitori mari. Miza spectaculoasă este că mii de angajați SpaceX ar putea deveni milionari peste noapte, datorită pachetelor de acțiuni primite de-a lungul anilor.
Listarea care poate doborî toate recordurile
Potrivit Reuters, SpaceX ar urma să stabilească un preț de 135 de dolari pe acțiune, iar oferta ar putea strânge aproximativ 75 de miliarde de dolari. La o evaluare de 1,75 trilioane de dolari, compania lui Elon Musk ar intra direct în clubul celor mai valoroase companii din lume, deși rămâne un pariu diferit de marile companii tech deja listate.
Interesul investitorilor este pe măsură. O altă analiză Reuters arată că cererea pentru acțiunile SpaceX s-ar apropia de aproape patru ori numărul de acțiuni disponibile în ofertă. Cu alte cuvinte, sunt mult mai mulți investitori care vor o bucată din companie decât acțiuni puse pe masă.
Nu este greu de înțeles fascinația. SpaceX domină piața lansărilor orbitale, are Starlink, una dintre cele mai ambițioase rețele de internet prin satelit, și promite proiecte care sună încă a science-fiction, de la rachete uriașe pentru Lună și Marte până la infrastructură spațială pentru inteligență artificială. Playtech.ro a mai scris despre planurile SpaceX pentru „servere în orbită”, una dintre ideile care ar putea justifica nevoia uriașă de capital.
Mii de angajați ar putea deveni milionari
Partea mai puțin obișnuită a poveștii este efectul pe care listarea l-ar putea avea asupra angajaților companiei. Potrivit Economic Times, aproximativ 4.400 de angajați SpaceX ar putea deveni milionari datorită pachetelor de acțiuni primite prin programul intern al companiei. În plus, circa 400 de angajați ar putea ajunge să dețină acțiuni evaluate la peste 100 de milioane de dolari.
Este important de spus că vorbim despre estimări, nu despre bani intrați automat în conturi. Valoarea acestor pachete depinde de prețul final al acțiunilor, de regulile de vânzare și de evoluția bursieră după listare. Totuși, cazul SpaceX arată cât de puternic poate fi modelul prin care o companie privată își plătește angajații și prin acțiuni, nu doar prin salarii.
Pentru mulți oameni care au intrat în companie cu ani în urmă, când SpaceX era mult mai riscantă și mai departe de statutul actual, IPO-ul poate deveni recompensa unui pariu făcut devreme. Nu doar inginerii de top sau directorii ar putea câștiga, ci și angajați din zone mai puțin vizibile, acolo unde pachetele de acțiuni au fost distribuite în timp ca parte a culturii companiei.
De ce entuziasmul vine și cu riscuri
Listarea SpaceX nu este însă lipsită de întrebări. Reuters notează că, la evaluarea vizată, compania ar fi tranzacționată la un multiplu foarte ridicat față de veniturile sale. SpaceX a avut venituri de 18,67 miliarde de dolari în 2025, dar a raportat și o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că investitorii cumpără în primul rând promisiunea viitorului, nu doar rezultatele prezente.
O altă miză ține de controlul lui Elon Musk. Într-un material anterior, Playtech.ro a explicat cum Elon Musk își blindează controlul asupra SpaceX înainte ca firma să intre la bursă. Asta înseamnă că investitorii ar putea cumpăra acțiuni într-o companie spectaculoasă, dar cu o influență limitată asupra direcției strategice.
Pentru fanii lui Musk, acesta este exact motivul pentru care SpaceX a ajuns atât de departe: o companie condusă agresiv, cu obiective uriașe și cu toleranță mare la risc. Pentru investitorii mai prudenți, aceeași formulă poate fi motiv de îngrijorare, mai ales la o evaluare atât de mare.
Pariul cosmic al Wall Street
SpaceX nu vinde doar lansări de rachete. Vinde o poveste despre internet global prin satelit, transport spațial reutilizabil, contracte de apărare, misiuni lunare, Marte și, mai nou, infrastructură pentru inteligență artificială. În acest sens, IPO-ul nu este doar o operațiune financiară, ci un test pentru cât de mult este dispusă piața să plătească pentru viitorul promis de Elon Musk.
În ultimii ani, compania a devenit esențială pentru industria spațială și pentru comunicații. Starlink a schimbat modul în care internetul prin satelit este privit la nivel global, iar rachetele reutilizabile Falcon 9 au făcut din SpaceX un jucător aproape imposibil de ignorat. În același timp, programele Starship rămân cheia planurilor mai mari, inclusiv pentru Lună și Marte, iar Playtech.ro a detaliat recent miza rachetei Starship V3.
Dacă listarea va avea succes, SpaceX poate deveni simbolul unei noi etape pe bursă: companiile care nu mai promit doar aplicații sau servicii digitale, ci infrastructură cosmică. Iar pentru mii de angajați, momentul ar putea însemna ceva mult mai concret decât visul colonizării planetei Marte: statutul de milionar, obținut după ani de muncă într-una dintre cele mai ambițioase companii ale lumii.
Meta descriere: SpaceX se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare la bursă din istorie, la o evaluare de aproape 1,75 trilioane de dolari. IPO-ul companiei lui Elon Musk ar putea transforma mii de angajați în milionari datorită pachetelor de acțiuni.