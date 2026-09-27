De ce unele cabluri USB-C nu funcționează cu PC-ul tău, deși se potrivesc perfect în port

USB-C nu înseamnă automat viteză mare și încărcare rapidă

Standardul USB-C stabilește forma conectorului și faptul că îl poți introduce în ambele sensuri, însă nu spune că fiecare cablu USB-C are aceleași componente și aceleași capacități. Un cablu simplu poate avea doar firele necesare pentru USB 2.0 și poate ajunge la maximum 480 Mbps. Un altul poate avea toate liniile necesare pentru viteze de până la 40 Gbps și poate suporta simultan transmisia video.

În interiorul unora dintre cablurile mai performante se află și un mic cip numit e-marker. Acesta comunică prin canalul de configurare al USB-C și le spune computerului și încărcătorului ce poate suporta cablul. Este necesar pentru cablurile care depășesc USB 2.0 sau 60 W și 3 A.

Dacă acest cip lipsește, dispozitivele pot alege configurația considerată sigură. În acest caz, cablul poate fi limitat la 60 W pentru încărcare și 480 Mbps pentru date, fără posibilitatea de a transmite semnal video, chiar dacă laptopul și încărcătorul ar putea face mult mai mult.

Asta explică și de ce un cablu primit împreună cu telefonul poate funcționa excelent cu telefonul, dar să fie o alegere proastă pentru laptop, SSD extern sau monitor. Nu este obligatoriu să fie defect. Pur și simplu poate fi construit pentru cerințele mai modeste ale dispozitivului cu care a fost livrat.

Un cablu USB-C complet echipat poate avea până la 18 fire interne conectate la cei 24 de pini ai conectorului. Dacă lipsesc anumite conexiuni, încărcarea poate funcționa în continuare, în timp ce transferul rapid de date sau ieșirea video nu mai sunt disponibile.

Cum alegi cablul potrivit și cum verifici ce ai deja

Cel mai simplu mod de a evita problemele este să nu alegi cablul doar după forma conectorului. Uită-te la specificațiile sale și gândește-te la cel mai solicitant lucru pentru care îl vei folosi. Dacă vrei să încarci un laptop sau o consolă portabilă, verifică puterea în wați. Pentru un SSD extern contează viteza de transfer, iar pentru un monitor ai nevoie de suport pentru transmisie video.

Pe ambalaj sau în descrierea produsului ar trebui să apară clar informații precum puterea maximă, viteza de date exprimată în Gbps și, atunci când este cazul, compatibilitatea cu USB4 sau Thunderbolt. Certificarea USB-IF este un alt indiciu util, deoarece presupune testarea cablului în raport cu standardele oficiale.