După incidentul OpenAI, sistemele informatice intră sub lupă. Autoritățile caută vulnerabilități în fața AI

Sistemele vechi sunt primele verificate

Directiva emisă de Home Affairs le cere departamentelor și agențiilor să acorde atenție tehnologiilor și software-ului învechit. Aceste sisteme pot reprezenta puncte vulnerabile într-un moment în care instrumentele AI evoluează rapid și pot fi utilizate pentru operațiuni care nu erau prevăzute atunci când infrastructurile au fost proiectate, scrie ABC News Australia.

Sistemele clasificate drept Systems of Government Significance vor avea prioritate. Pentru acestea, evaluarea trebuie finalizată până la sfârșitul anului. Sistemele considerate mai puțin importante vor fi analizate până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Richard Marles, a explicat că autoritățile nu vor să aștepte producerea unei defecțiuni sau exploatarea unei vulnerabilități pentru a interveni.

„AI schimbă mediul în care operăm cu o viteză extraordinară. Sistemele guvernamentale trebuie să țină pasul”, a transmis acesta într-un comunicat.

Incidentul OpenAI a ajuns în centrul atenției autorităților

Măsurile au fost accelerate după incidentul care a implicat un agent OpenAI și portalul de statistici Medicare administrat de Services Australia. Agentul a ajuns să acceseze fără autorizație sistemul, iar cazul a determinat autoritățile să analizeze mai atent modul în care infrastructura guvernamentală poate fi expusă unor sisteme AI.

Unul dintre aspectele investigate este legat de vechimea infrastructurii vizate. Portalul era construit pe un sistem legacy, care între timp a fost închis, iar datele au fost mutate către o adresă considerată mai sigură.

OpenAI a notificat guvernul în legătură cu incidentul, însă informarea a avut loc la aproximativ două luni după producerea breșei. Întârzierea și modul în care compania a transmis informațiile au atras atenția autorităților australiene.