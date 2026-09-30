Regizorul Predator: Badlands schimbă complet registrul. Dan Trachtenberg pregătește un film inspirat de Frumoasa din Pădurea Adormită
După ce a contribuit decisiv la relansarea francizei „Predator”, Dan Trachtenberg schimbă complet registrul și se îndreaptă spre una dintre cele mai vechi povești Disney. Regizorul „Prey” și „Predator: Badlands” va realiza pentru studio un nou film inspirat de „Frumoasa din Pădurea Adormită” („Sleeping Beauty”), însă proiectul nu va fi o simplă refacere a animației clasice din 1959, potrivit Deadline.
Filmul se află deocamdată într-o etapă timpurie de dezvoltare, iar informațiile despre poveste sunt ținute secrete. Proiectul este descris însă ca o idee originală care va duce povestea „Sleeping Beauty” într-o direcție complet nouă și care ar urma să poarte amprenta stilistică a lui Trachtenberg.
Alegerea este surprinzătoare tocmai prin contrastul dintre universurile în care regizorul a lucrat până acum și basmul Disney. Trachtenberg este asociat în special cu SF-ul, thrillerul și acțiunea, iar în ultimii ani numele său a devenit aproape inseparabil de „Predator”. Playtech a scris și despre „Predator: Ținuturi sălbatice”, filmul care a dus franciza într-o direcție nouă, după succesul obținut anterior de regizor cu „Prey”.
Dan Trachtenberg nu pregătește un remake clasic „Sleeping Beauty”
Primele informații indică faptul că Disney nu intenționează pur și simplu să transforme animația „Sleeping Beauty” într-o nouă versiune live-action cadru cu cadru. Trachtenberg a conceput ideea filmului împreună cu scenarista Rayna McClendon, iar scenariul va fi scris de Alex Anfanger și Dan Schimpf, creatorii comediei „Big Time in Hollywood, FL”.
Nu există încă detalii despre distribuție, perioada filmărilor sau o posibilă dată de lansare. Nici direcția exactă a poveștii nu a fost dezvăluită, dincolo de faptul că filmul este inspirat de „Sleeping Beauty” și va aborda materialul original într-un mod diferit.
Un alt detaliu important este că proiectul nu pare să aibă legătură directă cu seria „Maleficent”, în care Angelina Jolie a interpretat celebra antagonistă din poveste. Disney a lansat „Maleficent” în 2014, urmat de „Maleficent: Mistress of Evil” în 2019, ambele producții reinterpretând povestea Frumoasei din Pădurea Adormită din perspectiva personajului considerat inițial răufăcător.
Noul proiect pare să fie construit separat de această continuitate. Pentru Disney, ideea se înscrie într-o strategie mai largă de a reveni constant la povești și personaje clasice, dar și de a experimenta cu formule diferite. Compania are în dezvoltare numeroase filme și seriale pentru următorii ani, după cum Playtech a prezentat recent în lista cu cele 27 de producții anunțate de Disney la D23 2026.
De la „Predator” la unul dintre cele mai cunoscute basme Disney
Dan Trachtenberg și-a consolidat reputația de regizor capabil să intre într-o franciză cunoscută și să îi schimbe formula. „Prey”, lansat în 2022, a mutat conflictul cu Predatorul în America de Nord a secolului al XVIII-lea, în timp ce „Predator: Badlands” a mers și mai departe și a plasat un Predator în centrul poveștii.
„Badlands” a reprezentat una dintre cele mai importante schimbări de perspectivă din istoria francizei, cu un tânăr Predator drept protagonist și cu Elle Fanning într-un rol central. Playtech a urmărit proiectul încă de la primele imagini și a scris despre modul în care „Predator: Badlands” apropia din nou universurile Predator și Alien.
Tocmai această tendință de a lua povești familiare și de a le privi dintr-un unghi diferit ar putea explica alegerea lui Trachtenberg pentru noul proiect Disney. „Sleeping Beauty” pare, la prima vedere, foarte departe de lumea violentă și SF a Predatorilor, însă Disney nu i-ar fi încredințat regizorului un remake convențional, ci o reinterpretare construită în jurul unei idei originale.
În paralel, Trachtenberg are și alte proiecte în lucru. Regizorul are un acord de tip first-look cu Paramount și dezvoltă inclusiv o adaptare animată a benzii desenate „Freddy The 13th”, concepută ca o producție horror pentru familie, cu sperieturi și umor potrivite unui rating PG.
Disney continuă să reinventeze poveștile sale clasice
„Sleeping Beauty” a apărut în cinematografe în 1959 și a rămas una dintre animațiile definitorii ale perioadei clasice Disney. Povestea prințesei Aurora, blestemată de Maleficent să cadă într-un somn profund, a devenit ulterior una dintre proprietățile cele mai ușor recognoscibile ale studioului.
În ultimele două decenii, Disney a revenit repetat la animațiile sale clasice prin remake-uri și reinterpretări live-action. „Maleficent” a schimbat perspectiva asupra poveștii Aurorăi, „The Little Mermaid” a reinterpretat aventurile lui Ariel, iar „Peter Pan & Wendy” a propus o nouă versiune a poveștii lui J.M. Barrie. Playtech a discutat chiar cu regizorul și actorii din „Peter Pan & Wendy” despre provocarea reinterpretării unei povești cunoscute de generații întregi.
În cazul noului film al lui Dan Trachtenberg, diferența pare să fie tocmai libertatea creativă. Primele informații nu indică o reproducere fidelă a animației din 1959 și nici o continuare a universului „Maleficent”, ci un proiect inspirat de „Sleeping Beauty”, construit în jurul unei povești noi.
Rămân însă multe necunoscute. Disney nu a anunțat cine va interpreta personajele, dacă Aurora și Maleficent vor apărea în formele în care publicul le cunoaște sau când filmul ar putea intra în producție. Cert este că Dan Trachtenberg trece de la vânătorii extratereștri din „Predator” la una dintre cele mai vechi povești ale Disney, într-o combinație pe care puțini ar fi anticipat-o.