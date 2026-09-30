Regizorul Predator: Badlands schimbă complet registrul. Dan Trachtenberg pregătește un film inspirat de Frumoasa din Pădurea Adormită

Alegerea este surprinzătoare tocmai prin contrastul dintre universurile în care regizorul a lucrat până acum și basmul Disney. Trachtenberg este asociat în special cu SF-ul, thrillerul și acțiunea, iar în ultimii ani numele său a devenit aproape inseparabil de „Predator”. Playtech a scris și despre „Predator: Ținuturi sălbatice”, filmul care a dus franciza într-o direcție nouă, după succesul obținut anterior de regizor cu „Prey”.

Dan Trachtenberg nu pregătește un remake clasic „Sleeping Beauty”

Primele informații indică faptul că Disney nu intenționează pur și simplu să transforme animația „Sleeping Beauty” într-o nouă versiune live-action cadru cu cadru. Trachtenberg a conceput ideea filmului împreună cu scenarista Rayna McClendon, iar scenariul va fi scris de Alex Anfanger și Dan Schimpf, creatorii comediei „Big Time in Hollywood, FL”.

Nu există încă detalii despre distribuție, perioada filmărilor sau o posibilă dată de lansare. Nici direcția exactă a poveștii nu a fost dezvăluită, dincolo de faptul că filmul este inspirat de „Sleeping Beauty” și va aborda materialul original într-un mod diferit.

Un alt detaliu important este că proiectul nu pare să aibă legătură directă cu seria „Maleficent”, în care Angelina Jolie a interpretat celebra antagonistă din poveste. Disney a lansat „Maleficent” în 2014, urmat de „Maleficent: Mistress of Evil” în 2019, ambele producții reinterpretând povestea Frumoasei din Pădurea Adormită din perspectiva personajului considerat inițial răufăcător.

Noul proiect pare să fie construit separat de această continuitate. Pentru Disney, ideea se înscrie într-o strategie mai largă de a reveni constant la povești și personaje clasice, dar și de a experimenta cu formule diferite. Compania are în dezvoltare numeroase filme și seriale pentru următorii ani, după cum Playtech a prezentat recent în lista cu cele 27 de producții anunțate de Disney la D23 2026.

De la „Predator” la unul dintre cele mai cunoscute basme Disney

Dan Trachtenberg și-a consolidat reputația de regizor capabil să intre într-o franciză cunoscută și să îi schimbe formula. „Prey”, lansat în 2022, a mutat conflictul cu Predatorul în America de Nord a secolului al XVIII-lea, în timp ce „Predator: Badlands” a mers și mai departe și a plasat un Predator în centrul poveștii.

„Badlands” a reprezentat una dintre cele mai importante schimbări de perspectivă din istoria francizei, cu un tânăr Predator drept protagonist și cu Elle Fanning într-un rol central. Playtech a urmărit proiectul încă de la primele imagini și a scris despre modul în care „Predator: Badlands” apropia din nou universurile Predator și Alien.